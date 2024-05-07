CANLI | Vladimir Putin 5. görev dönemi için yemin etti

'Gelecek, ortak arzuya bağlı'

Rusların bu zor ve dönüm noktası niteliğindeki dönemi onurlu bir şekilde atlatarak daha da güçlenmelerini umduğunu ifade eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni başkanlık dönemindeki çalışmalarının sonuçlarının genel uyuma bağlı olacağına vurgu yaparken, Rusların güvenini haklı çıkarmak için gereken ve elinden gelen her şeyi yapacağını, bu amaçla devlet başkanının anayasada yer alan tüm yetkilerini kullanacağını ifade etti.

Putin, “Aynı zamanda, bu çalışmanın sonuçlarının önemli ölçüde birlik ve beraberliğimize, Anavatana fayda sağlama, onu koruma ve tam bir adanmışlıkla çalışma yönündeki ortak arzumuza bağlı olduğunu da vurgularım” diye ekledi.