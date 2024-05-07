CANLI | Vladimir Putin 5. görev dönemi için yemin etti

İleriye güvenle bakıyor, geleceğimizi planlıyor, kalkınmamızı daha da dinamik ve daha da güçlü kılacak yeni proje ve programları belirliyor ve uygulamaya koyuyoruz. Biz birleşik ve büyük bir halkız ve hep birlikte tüm engelleri aşacağız ve planladığımız her şeyi gerçekleştireceğiz. Birlikte kazanacağız!
Güvenlik ve stratejik istikrar konularını da kapsayan bir diyalog mümkün. Ancak güç diliyle, kibirle, gururla ve kişisel ayrıcalık hissiyle değil, yalnızca eşit şartlarda, karşılıklı çıkarlara saygı gösterilerek mümkün.
Saygıdeğer Rusya vatandaşları, bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, devlet başkanlığı görevini üstlendiğim bu önemli anlarda, ülkemizin tüm bölgelerindeki Rusya vatandaşlarına, Anavatanla birlikte olma hakkını savunan tarihi topraklarımızın sakinlerine içtenlikle teşekkür etmek istiyorum.