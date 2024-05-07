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CANLI | Vladimir Putin 5. görev dönemi için yemin etti
CANLI | Vladimir Putin 5. görev dönemi için yemin etti
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mart ayında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinden zaferle ayrılmıştı. Putin, 5. görev dönemi için Kremli'nde yemin... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T11:49+0300
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vladimir putin yemin töreni, rusya devlet başkanı vladimir putin, kremlin sarayı yemin töreni
vladimir putin yemin töreni, rusya devlet başkanı vladimir putin, kremlin sarayı yemin töreni
Putin yemin töreni - Sputnik Türkiye

CANLI | Vladimir Putin 5. görev dönemi için yemin etti

11:49 07.05.2024 (güncellendi: 12:20 07.05.2024)
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mart ayında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinden zaferle ayrılmıştı. Putin, 5. görev dönemi için Kremli'nde yemin töreni düzenlendi.
Rusya’da 15-17 Mart 2024 tarihleri arasında yüzde 77.49 katılım oranıyla yapılan devlet başkanı seçiminde oyların yüzde 87.28’ini alan Vladimir Putin, Kremlin Sarayı’nda düzenlenen törende yemin etti.
Rusya Devlet Başkanı'nın göreve başlama töreni geleneksel olarak Kremlin Sarayı'nda düzenleniyor. Hükümet mensupları, parlamento üyeleri, Anayasa Mahkemesi yargıçları, diğer hükümet yetkilileri ve tanınmış kişilerin de arasında bulunduğu geniş katılımlı bir törende yemin ederek görevine resmen başladı.
Açılış töreni geleneksel olarak 12.00'de başlayacak. Toplamda bir saat sürmesi planlanan tören programında önemli bir değişiklik olmadığı belirtilirken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada bazı 'farklı nüanslara' ifa edileceğini dile getirdi.
Yeni bir dönem için yeniden seçilen Vladimir Putin, beşinci kez Rusya Devlet Başkanı olarak göreve başlıyor. Putin, 15-17 Mart tarihleri arasında yapılan seçimlerde oyların yüzde 87.28'ini alarak rekor bir oy oranına ulaşmıştı. Putin, 2030 yılına kadar ülkenin en yüksek makamında bulunacak.
Kremlin Sözcüsü Peskov, "Putin'in yemin töreni için her şey hazır" yaptığı açıklamasında ayrıca yemin törenine 2 bin 600 kişinin davet edildiğini aktardı.
© Sputnik
Başlıklar
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13:03 07.05.2024
'Birlikte kazanacağız'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya halkının birlik içinde ve büyük olduğunu, Rusların hep beraber tüm engelleri aşacaklarını, planlarını gerçekleştireceklerini ve kazanacaklarını söyledi.
Putin konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

İleriye güvenle bakıyor, geleceğimizi planlıyor, kalkınmamızı daha da dinamik ve daha da güçlü kılacak yeni proje ve programları belirliyor ve uygulamaya koyuyoruz. Biz birleşik ve büyük bir halkız ve hep birlikte tüm engelleri aşacağız ve planladığımız her şeyi gerçekleştireceğiz. Birlikte kazanacağız!

13:02 07.05.2024
Russian Prime Minister Mikhail Mishustin presented the 2023 Government Media Awards - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2024
YAŞAM
Rusya hükümeti Putin'in göreve başlamasının ardından istifa etti
13:01
12:57 07.05.2024
'Gelecek, ortak arzuya bağlı'
Rusların bu zor ve dönüm noktası niteliğindeki dönemi onurlu bir şekilde atlatarak daha da güçlenmelerini umduğunu ifade eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni başkanlık dönemindeki çalışmalarının sonuçlarının genel uyuma bağlı olacağına vurgu yaparken, Rusların güvenini haklı çıkarmak için gereken ve elinden gelen her şeyi yapacağını, bu amaçla devlet başkanının anayasada yer alan tüm yetkilerini kullanacağını ifade etti.
Putin, “Aynı zamanda, bu çalışmanın sonuçlarının önemli ölçüde birlik ve beraberliğimize, Anavatana fayda sağlama, onu koruma ve tam bir adanmışlıkla çalışma yönündeki ortak arzumuza bağlı olduğunu da vurgularım” diye ekledi.
12:36 07.05.2024
'Devlet, bağımsızlık için dayanıklı olmalı'
Rusya'nın devlet, kamu ve siyasi sistemlerinin güçlü ve her türlü meydan okumaya karşı dirençli olması gerektiğini söyleyen Putin, konuşmasını, "Tarihin bize verdiği dersleri de hatırlamamız, iç kargaşa ve çalkantıların trajik maliyetini unutmamamız bizim için önemlidir. Bu nedenle, devlet, sosyal ve siyasi sistemlerimiz sağlam ve her türlü zorluk ve tehdide karşı kesinlikle dayanıklı olmalı, ülkenin birliği ve bağımsızlığının ilerici ve istikrarlı bir şekilde gelişmesini sağlamalıdır" ifadeleriyle sürdürdü.
12:34 07.05.2024
'Halk, ülkenin siyasi çizgisinin doğruluğunu teyit etti'
Putin, halkın devlet başkanlığı seçiminde ülkenin siyasi çizgisinin doğruluğunu teyit ettiğini söyleyerek "Ciddi sınavlarla karşı karşıya olduğumuz tam da şu anda, bu çok büyük önem taşıyor. Bunda ortak tarihi hedeflerimize dair derin bir anlayış, seçimimizi, değerlerimizi, özgürlüğümüzü ve Rusya'nın ulusal çıkarlarını kararlılıkla savunma kararlılığımızı görüyorum" vurgusu yaptı.
12:30 07.05.2024
'Ortaklarımızla çalışmaya devam' mesajı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın çok kutuplu bir dünya düzeni oluşturmak için ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edeceğine vurgu yapan Rus lider, “Avrasya entegrasyonundaki ortaklarımız ve diğer egemen kalkınma merkezleriyle birlikte çok kutuplu bir dünya düzeninin oluşturulması, aynı zamanda eşit ve bölünmez bir güvenlik sistemi için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
12:27 07.05.2024
'Batı' ile diyalog kurmayı reddetmeyeceğiz'
Rusya'nın yeni dönemde Batı'yla ilişkilerini nasıl şekillendireceğine değinen Putin, "Rusya'yı güvenilir ve dürüst bir ortak olarak gören tüm ülkelerle iyi ilişkileri güçlendirmeye açık olduk ve olacağız. Bunlar, gerçekten de küresel çoğunluğu oluşturuyor. Batılı devletlerle diyaloğu reddetmiyoruz. Seçim onların. Rusya'nın gelişmesini engellemeye çalışmaya, saldırganlık politikasını sürdürmeye, ülkemiz üzerinde yıllardır durmayan baskıya devam mı edecekler, yoksa işbirliği ve barışa giden yolu mu arayacaklar?" dedi.
'Batı ile diyalog eşit şartlarda ve karşılıklı çıkarlara saygı gösterilerek mümkün'
Batı'yla diyaloğa açık olduklarını söyleyen Putin, Rusya'nın bu konudaki şartlarını da bir kez daha vurguladı:

Güvenlik ve stratejik istikrar konularını da kapsayan bir diyalog mümkün. Ancak güç diliyle, kibirle, gururla ve kişisel ayrıcalık hissiyle değil, yalnızca eşit şartlarda, karşılıklı çıkarlara saygı gösterilerek mümkün.

12:24 07.05.2024
Rusya’nın binlerce yıllık tarihine ve erişilmez yüksekliklere çıkmış olan atalarına karşı hesap vermek zorunda olduğuna dikkat çeken Putin, Rusya için temel önceliğin ulusun değerlerinin ve geleneklerinin korunması olduğunu söyledi.
12:22 07.05.2024
Özel askeri harekat katılımcılarına özel teşekkür
Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın katılımcılarına da hususi olarak teşekkür eden Putin, Rusya halkının çıkarlarını her şeyin üzerinde tutacağının sözünü verdi.
12:17 07.05.2024
Putin'den tarihi toprakların sakinlerine teşekkür
Rusya Devlet Başkanı Putin yemin töreninde yaptığı konuşmada, Rusya'ya hizmet etmenin çok büyük bir onur, yükümlülük ve kutsal bir görev olduğunu vurguladı.
Konuşmasının başında Rusya halkına herkese teşekkür eden Rus lider şu ifadeleri kullandı:

Saygıdeğer Rusya vatandaşları, bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, devlet başkanlığı görevini üstlendiğim bu önemli anlarda, ülkemizin tüm bölgelerindeki Rusya vatandaşlarına, Anavatanla birlikte olma hakkını savunan tarihi topraklarımızın sakinlerine içtenlikle teşekkür etmek istiyorum.

12:06 07.05.2024
Putin, yemin ederek resmen göreve başladı
Anayasa el basarak yemin eden Putin, "Rusya Federasyonu Başkanının yetkilerini kullanırken, insan ve vatandaş hak ve özgürlüklerine saygı göstereceğime, koruyacağıma, Rusya Federasyonu Anayasasına uyacağıma ve koruyacağıma, devletin egemenliğini ve bağımsızlığını, güvenliğini ve bütünlüğünü koruyacağıma, halka sadakatle hizmet edeceğime yemin ederim" diyerek 5. dönem devlet başkanlığı görevine resmen başladı.
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