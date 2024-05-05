https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/meteorolojiden-son-aciklama-hangi-bolgelere-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-verildi-1083491099.html

Meteoroloji'den son açıklama: Hangi bölgelere gök gürültülü sağanak uyarısı verildi?

Meteoroloji'den son açıklama: Hangi bölgelere gök gürültülü sağanak uyarısı verildi?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre bugün Türkiye genelinde yağışlı hava görülecek. Bazı bölgeler için gök gürültülü sağanak uyarısı yapılırken... 05.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-05T10:08+0300

2024-05-05T10:08+0300

2024-05-05T10:08+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

sağanak

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

gök gürültülü sağanak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre Marmara'nın kuzey ve doğusu, Güney Ege kıyıları, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Bolu, Düzce, Zonguldak, Tokat ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Sivas, Ordu, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman ile Diyarbakır'ın doğu, Erzurum'un batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve batıdan, Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Yarın gök gürültülü kuvvetli sağanak bekleniyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatleri ile akşam saatleri arasında Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Güneydoğu bölgelerinde bugünkü yağışlara ilave olarak da yarın sabah ilk saatlerden itibaren Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Mardin'in doğu ve Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda (Kulp) beklenen sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli ve çok kuvvetli olması öngörülüyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan ve Tunceli çevrelerinde ise bu akşam saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli sağanağın, yarın akşam saatlerinden sonra sıcaklıklardaki düşmeye bağlı olarak bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/sirnakta-saganak-sele-donustu-sulara-kapilan-kadin-ve-cocugu-cevredekiler-kurtardi-1083489808.html

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