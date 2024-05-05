Meteoroloji'den son açıklama: Hangi bölgelere gök gürültülü sağanak uyarısı verildi?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
İran’dan ABD’ye ‘İsrail’ yaptırımları
07:04
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna istihbaratı: Ruslar her an ele geçirebilir
07:17
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:30
9 dk
SESLİ HABER
‘Macron, Napolyon’un hatasını tekrarlamak istiyor’
07:48
2 dk
SESLİ HABER
Otomobil sahipleri dikkat: 'Ucuz kasko dönemi bitecek'
08:17
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi maddelerini askıya aldı
08:30
2 dk
SESLİ HABER
Çin basını: Batı’nın kazanmasına yardımcı olmayacak
09:17
2 dk
SESLİ HABER
ABD-Ukrayna anlaşmasına Elon Musk tepkisi: Çılgınlık
09:30
2 dk
SESLİ HABER
Irak Sınır Muhafızları, 30 yıl sonra ilk kez Türkiye’ye en yakın sınır noktasında
09:45
1 dk
SESLİ HABER
Yabancı ajan yasası kriz yarattı: ABD ziyareti iptal edildi
10:04
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye'nin bağımsız politikası ABD'yi rahatsız ediyor
10:18
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Paraşütçülükten Türkiye’nin ilk kadın jet pilotluğuna
10:34
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski CIA ajanı: Batı, Putin’i hafife aldı
11:10
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere’nin ‘Rusya’ korkusu: Askeri projeyi görüşüyorlar
11:21
1 dk
SESLİ HABER
İsrail Ordu Radyosu: ABD sistemleri başarısız oldu
11:33
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’dan itiraf: Rusya, Batı’dan daha etkili
11:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski NATO generali: Batı'nın ölümcül hatası
12:11
3 dk
SESLİ HABER
Daily Mail: Ukrayna için en kötü barış, savaştan daha iyi
12:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
Amerikan basını: Ukrayna kayıplarını eksik bildirmiş olabilir
16:10
2 dk
SESLİ HABER
Aşırı tükedildiğinde ölümcül etkileri olabilecek 13 yiyecek belli oldu
16:21
1 dk
SESLİ HABER
Dugin: Putin geleneksel değerleri koruduğu için Batı'da sevilmiyor
16:34
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Pentagon açıkladı: Rus ve ABD askerleri aynı üste bulunuyor
17:11
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rusya’yla anlaşma iddialarını reddetti
20:05
2 dk
SESLİ HABER
Bulgaristan'da Türk rüzgarı: 52 altın madalya
20:27
1 dk
SESLİ HABER
Otomobil sahipleri dikkat: 'Ucuz kasko dönemi bitecek'
09:17
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:31
9 dk
SESLİ HABER
Daily Mail: Ukrayna için en kötü barış, savaştan daha iyi
09:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski NATO generali: Batı'nın ölümcül hatası
11:11
3 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Selvi Boylum Al Yazmalım','Kibar Feyzo' gibi birçok ünlü filmin mimarıydı...
11:23
6 dk
SESLİ HABER
İran’dan ABD’ye ‘İsrail’ yaptırımları
11:42
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna istihbaratı: Ruslar her an ele geçirebilir
11:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
SESLİ HABER
Yabancı ajan yasası kriz yarattı: ABD ziyareti iptal edildi
12:10
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere’nin ‘Rusya’ korkusu: Askeri projeyi görüşüyorlar
12:24
1 dk
SESLİ HABER
‘Macron, Napolyon’un hatasını tekrarlamak istiyor’
12:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Dugin: Putin geleneksel değerleri koruduğu için Batı'da sevilmiyor
15:09
3 dk
SESLİ HABER
Çin basını: Batı’nın kazanmasına yardımcı olmayacak
15:21
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA ajanı: Batı, Putin’i hafife aldı
15:35
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rusya’yla anlaşma iddialarını reddetti
15:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:01
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:01
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD-Ukrayna anlaşmasına Elon Musk tepkisi: Çılgınlık
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye'nin bağımsız politikası ABD'yi rahatsız ediyor
18:20
5 dk
SESLİ HABER
Irak Sınır Muhafızları, 30 yıl sonra ilk kez Türkiye’ye en yakın sınır noktasında
18:53
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi maddelerini askıya aldı
19:04
2 dk
SESLİ HABER
Aşırı tükedildiğinde ölümcül etkileri olabilecek 13 yiyecek belli oldu
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon açıkladı: Rus ve ABD askerleri aynı üste bulunuyor
19:32
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’dan itiraf: Rusya, Batı’dan daha etkili
19:47
2 dk
SESLİ HABER
İsrail Ordu Radyosu: ABD sistemleri başarısız oldu
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Amerikan basını: Ukrayna kayıplarını eksik bildirmiş olabilir
20:34
2 dk
SESLİ HABER
Bulgaristan'da Türk rüzgarı: 52 altın madalya
21:04
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/meteorolojiden-son-aciklama-hangi-bolgelere-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-verildi-1083491099.html
Meteoroloji'den son açıklama: Hangi bölgelere gök gürültülü sağanak uyarısı verildi?
Meteoroloji'den son açıklama: Hangi bölgelere gök gürültülü sağanak uyarısı verildi?
Sputnik Türkiye
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre bugün Türkiye genelinde yağışlı hava görülecek. Bazı bölgeler için gök gürültülü sağanak uyarısı yapılırken... 05.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-05T10:08+0300
2024-05-05T10:08+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
gök gürültülü sağanak
https://img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/04/1083475833_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_73282b28db0ad4e828cd8ff2e3af53d8.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre Marmara'nın kuzey ve doğusu, Güney Ege kıyıları, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Bolu, Düzce, Zonguldak, Tokat ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Sivas, Ordu, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman ile Diyarbakır'ın doğu, Erzurum'un batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve batıdan, Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Yarın gök gürültülü kuvvetli sağanak bekleniyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatleri ile akşam saatleri arasında Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Güneydoğu bölgelerinde bugünkü yağışlara ilave olarak da yarın sabah ilk saatlerden itibaren Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Mardin'in doğu ve Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda (Kulp) beklenen sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli ve çok kuvvetli olması öngörülüyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan ve Tunceli çevrelerinde ise bu akşam saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli sağanağın, yarın akşam saatlerinden sonra sıcaklıklardaki düşmeye bağlı olarak bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/sirnakta-saganak-sele-donustu-sulara-kapilan-kadin-ve-cocugu-cevredekiler-kurtardi-1083489808.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/04/1083475833_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_f44436c75b755ca0628c47477b3707ff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hava durumu, son hava tahminleri, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, bugün hava nasıl olacak
hava durumu, son hava tahminleri, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, bugün hava nasıl olacak

Meteoroloji'den son açıklama: Hangi bölgelere gök gürültülü sağanak uyarısı verildi?

10:08 05.05.2024
© İHA / AHMET AKBUĞAkuvvetli yağış - sağanak yağmur
kuvvetli yağış - sağanak yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2024
© İHA / AHMET AKBUĞA
Abone ol
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre bugün Türkiye genelinde yağışlı hava görülecek. Bazı bölgeler için gök gürültülü sağanak uyarısı yapılırken yağışların yarın da etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre Marmara'nın kuzey ve doğusu, Güney Ege kıyıları, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Bolu, Düzce, Zonguldak, Tokat ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Sivas, Ordu, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman ile Diyarbakır'ın doğu, Erzurum'un batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve batıdan, Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 (Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.)
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 (Yağışların, sabah ve öğlen saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.)
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14 (Yağışların, sabah saatlerinde batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.)
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 (Yağışların, öğle saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.)

Yarın gök gürültülü kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatleri ile akşam saatleri arasında Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Güneydoğu bölgelerinde bugünkü yağışlara ilave olarak da yarın sabah ilk saatlerden itibaren Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Mardin'in doğu ve Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda (Kulp) beklenen sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli ve çok kuvvetli olması öngörülüyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan ve Tunceli çevrelerinde ise bu akşam saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli sağanağın, yarın akşam saatlerinden sonra sıcaklıklardaki düşmeye bağlı olarak bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2024
TÜRKİYE
Şırnak'ta sağanak sele dönüştü: Sulara kapılan kadın ve çocuğu çevredekiler kurtardı
09:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала