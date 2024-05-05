https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/meteorolojiden-son-aciklama-hangi-bolgelere-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-verildi-1083491099.html
Meteoroloji'den son açıklama: Hangi bölgelere gök gürültülü sağanak uyarısı verildi?
Meteoroloji'den son açıklama: Hangi bölgelere gök gürültülü sağanak uyarısı verildi?
Sputnik Türkiye
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre bugün Türkiye genelinde yağışlı hava görülecek. Bazı bölgeler için gök gürültülü sağanak uyarısı yapılırken... 05.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-05T10:08+0300
2024-05-05T10:08+0300
2024-05-05T10:08+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
gök gürültülü sağanak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre Marmara'nın kuzey ve doğusu, Güney Ege kıyıları, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Bolu, Düzce, Zonguldak, Tokat ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Sivas, Ordu, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman ile Diyarbakır'ın doğu, Erzurum'un batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve batıdan, Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Yarın gök gürültülü kuvvetli sağanak bekleniyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatleri ile akşam saatleri arasında Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Güneydoğu bölgelerinde bugünkü yağışlara ilave olarak da yarın sabah ilk saatlerden itibaren Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Mardin'in doğu ve Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda (Kulp) beklenen sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli ve çok kuvvetli olması öngörülüyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan ve Tunceli çevrelerinde ise bu akşam saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli sağanağın, yarın akşam saatlerinden sonra sıcaklıklardaki düşmeye bağlı olarak bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/sirnakta-saganak-sele-donustu-sulara-kapilan-kadin-ve-cocugu-cevredekiler-kurtardi-1083489808.html
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hava durumu, son hava tahminleri, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, bugün hava nasıl olacak
hava durumu, son hava tahminleri, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, bugün hava nasıl olacak
Meteoroloji'den son açıklama: Hangi bölgelere gök gürültülü sağanak uyarısı verildi?
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre bugün Türkiye genelinde yağışlı hava görülecek. Bazı bölgeler için gök gürültülü sağanak uyarısı yapılırken yağışların yarın da etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre Marmara'nın kuzey ve doğusu, Güney Ege kıyıları, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Bolu, Düzce, Zonguldak, Tokat ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Sivas, Ordu, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman ile Diyarbakır'ın doğu, Erzurum'un batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve batıdan, Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 (Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.)
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 (Yağışların, sabah ve öğlen saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.)
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14 (Yağışların, sabah saatlerinde batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.)
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 (Yağışların, öğle saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.)
Yarın gök gürültülü kuvvetli sağanak bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatleri ile akşam saatleri arasında Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Güneydoğu bölgelerinde bugünkü yağışlara ilave olarak da yarın sabah ilk saatlerden itibaren Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Mardin'in doğu ve Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda (Kulp) beklenen sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli ve çok kuvvetli olması öngörülüyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan ve Tunceli çevrelerinde ise bu akşam saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli sağanağın, yarın akşam saatlerinden sonra sıcaklıklardaki düşmeye bağlı olarak bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.