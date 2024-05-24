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'Malakka Boğazı'nda bir şey olursa, bu dünyada büyük bir krizin habercisi olur’

'Malakka Boğazı'nda bir şey olursa, bu dünyada büyük bir krizin habercisi olur’

Sputnik Türkiye

Çin, Tayvan etrafında büyük bir tatbikat başlattı. Seyir Hali'nde değerlendirmelerde bulunan Ali Çağatay, Malakka Boğazı'nın bölgedeki önemine değinerek... 24.05.2024, Sputnik Türkiye

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seyir hali

çin

tayvan

tayland

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'Malakka Boğazı'nda bir şey olursa, bu dünyada büyük bir krizin habercisi olur’ Sputnik Türkiye 'Malakka Boğazı'nda bir şey olursa, bu dünyada büyük bir krizin habercisi olur’

Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın çevresini kuşatan askeri tatbikatın, ayrılıkçıları engellemeye yönelik gerekli ve meşru bir eylem olduğunu savunarak, Tayvan'ın bağımsızlığı arayışında olanların 'Çin'in yeniden birleşmesine yönelik tarihsel eğilimin altında ezileceği' mesajını verdi.Radyo Sputnik’te yayımlanan Seyir Hali programında değerlendirmelerde bulunan Ali Çağatay, “Çin donanması dün itibarıyla füze güçlerinin de yer aldığı büyük bir tatbikata başladı. Çin birliklerinin Tayvan adası etrafındaki konuşlanmaları görülüyor” dedi.‘Malakka Boğazı’nda bir şey olursa, bu dünyada büyük bir krizin habercisi olur’Malakka Boğazı’nın bölgedeki önemine dikkat çeken Çağatay, şöyle devam etti:Bölgedeki korsan faaliyetlerine değinen Çağatay, “Bölgede korsan faaliyetleri o kadar yaygın ki, 1994’te Malakka Boğazı’nda gemilere toplam 25 saldırı oldu. 2003’te 150 saldırı oldu. Şu anda dünyadaki deniz korsanlığının 3’te 1’i bu bölgede cereyan ediyor” dedi.Çağatay son olarak şunları söyledi:

çin

tayvan

tayland

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2024

Ali Çağatay https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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çin, malakka boğazı, tayvan, tayland