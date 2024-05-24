https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/1084156304.html
'Malakka Boğazı'nda bir şey olursa, bu dünyada büyük bir krizin habercisi olur’
'Malakka Boğazı'nda bir şey olursa, bu dünyada büyük bir krizin habercisi olur’
Sputnik Türkiye
Çin, Tayvan etrafında büyük bir tatbikat başlattı. Seyir Hali'nde değerlendirmelerde bulunan Ali Çağatay, Malakka Boğazı'nın bölgedeki önemine değinerek... 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T07:05+0300
2024-05-24T07:05+0300
2024-05-24T11:18+0300
seyir hali
çin
tayvan
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'Malakka Boğazı'nda bir şey olursa, bu dünyada büyük bir krizin habercisi olur’
Sputnik Türkiye
'Malakka Boğazı'nda bir şey olursa, bu dünyada büyük bir krizin habercisi olur’
Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın çevresini kuşatan askeri tatbikatın, ayrılıkçıları engellemeye yönelik gerekli ve meşru bir eylem olduğunu savunarak, Tayvan'ın bağımsızlığı arayışında olanların 'Çin'in yeniden birleşmesine yönelik tarihsel eğilimin altında ezileceği' mesajını verdi.Radyo Sputnik’te yayımlanan Seyir Hali programında değerlendirmelerde bulunan Ali Çağatay, “Çin donanması dün itibarıyla füze güçlerinin de yer aldığı büyük bir tatbikata başladı. Çin birliklerinin Tayvan adası etrafındaki konuşlanmaları görülüyor” dedi.‘Malakka Boğazı’nda bir şey olursa, bu dünyada büyük bir krizin habercisi olur’Malakka Boğazı’nın bölgedeki önemine dikkat çeken Çağatay, şöyle devam etti:Bölgedeki korsan faaliyetlerine değinen Çağatay, “Bölgede korsan faaliyetleri o kadar yaygın ki, 1994’te Malakka Boğazı’nda gemilere toplam 25 saldırı oldu. 2003’te 150 saldırı oldu. Şu anda dünyadaki deniz korsanlığının 3’te 1’i bu bölgede cereyan ediyor” dedi.Çağatay son olarak şunları söyledi:
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Ali Çağatay
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
çin, malakka boğazı, tayvan, tayland
çin, malakka boğazı, tayvan, tayland
'Malakka Boğazı'nda bir şey olursa, bu dünyada büyük bir krizin habercisi olur’
07:05 24.05.2024 (güncellendi: 11:18 24.05.2024)
Çin, Tayvan etrafında büyük bir tatbikat başlattı. Seyir Hali'nde değerlendirmelerde bulunan Ali Çağatay, Malakka Boğazı'nın bölgedeki önemine değinerek, "Malakka Boğazı’nda bir şey olursa, bu dünyada büyük bir krizin habercisi olur" dedi.
Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın çevresini kuşatan askeri tatbikatın, ayrılıkçıları engellemeye yönelik gerekli ve meşru bir eylem olduğunu savunarak, Tayvan'ın bağımsızlığı arayışında olanların 'Çin'in yeniden birleşmesine yönelik tarihsel eğilimin altında ezileceği' mesajını verdi.
Radyo Sputnik’te yayımlanan Seyir Hali programında değerlendirmelerde bulunan Ali Çağatay, “Çin donanması dün itibarıyla füze güçlerinin de yer aldığı büyük bir tatbikata başladı. Çin birliklerinin Tayvan adası etrafındaki konuşlanmaları görülüyor” dedi.
‘Malakka Boğazı’nda bir şey olursa, bu dünyada büyük bir krizin habercisi olur’
Malakka Boğazı’nın bölgedeki önemine dikkat çeken Çağatay, şöyle devam etti:
“Savaş olursa sıkça duyacağımız bir bölge var. Bu bölgenin adı Malakka Boğazı. Malakka Boğazı o kadar önemli bir yer ki, eğer bir ülke tarafından geçişe kapalı tutulursa Uzakdoğu’daki bütün tedarik zinciri kırılır. Bir günde bakır fiyatları 10 bin dolardan 15 bin dolara çıkabilir. Bu bölgeyle ilgili Çin’in muhtemelen önümüzdeki dönemde bir tasarrufu olacaktır. Malakka Boğazı’nda bir şey olursa, bu dünyada büyük bir krizin habercisi olur. Çin’in elinde büyük bir silah var bu anlamda. Burayı kapatabilecek durumda.”
Bölgedeki korsan faaliyetlerine değinen Çağatay, “Bölgede korsan faaliyetleri o kadar yaygın ki, 1994’te Malakka Boğazı’nda gemilere toplam 25 saldırı oldu. 2003’te 150 saldırı oldu. Şu anda dünyadaki deniz korsanlığının 3’te 1’i bu bölgede cereyan ediyor” dedi.
Çağatay son olarak şunları söyledi:
“Tayland bu boğazın önemini azaltmak için bir proje üzerinde çalışıyor. Kendi topraklarında bulunan Isthmus of Kra adı verilen bir bölge var. Tayland şunu yapmak istiyor: Bir gün ülkemi ortadan ikiye böleceğim, bir tane kanal açacağım, bu kanalı açtığımda Malakka Boğazı çöpe gidecek. Malakka Boğazı’ndan 800-900 km daha yolu kısaltacak bir projeden bahsediliyor. En sonunda vazgeçildi bu projeden. Şundan dolayı, Tayland’da ayrılıkçı Müslüman gerillalar. Onlar da ülkenin güneyinde yaşıyor. Tayland burayı bölerse, ülkenin yarısını alıp götürmelerinden korkuyor.”