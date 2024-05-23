https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/1084117844.html
UEFA'dan Türkiye'ye çifte final
UEFA'dan Türkiye'ye çifte final
Sputnik Türkiye
2026 yılı UEFA Avrupa Ligi finalinin Beşiktaş'ın Tüpraş Stadı'nda yapılması kararlaştırıldı. 2027 Konferans Ligi finalinin oynanacağı stat ise daha sonra belli... 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T07:05+0300
2024-05-23T07:05+0300
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UEFA'dan Türkiye'ye çifte final
Sputnik Türkiye
UEFA'dan Türkiye'ye çifte final
UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finallerinin İstanbul'da oynanacağını açıkladı. Avrupa Ligi, Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'nda organize edilecek. Yeni Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nun final maçına yetişmemesi halinde Beşiktaş İnönü Tüpraş Stadyumu 2027 Konferans Ligi finaline ev sahipliği yapacak.Radyo Sputnik’te yayımlanan Seyir Hali programında kararı değerlendiren Ali Çağatay, “Bugüne kadar bir olimpiyat düzenleyemedik ama çok sayıda Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi finaline ev sahibi yaptık. Bir gün umarız Türkiye bir olimpiyata da ev sahipliği yapar. Olimpiyat ev sahipliği, dünya uluslar ailesinde yerimizin olduğu anlamına geliyor. Eğer orada bir sandalye alırsak belki bu bundan sonraki kuşaklar için çok iyi olabilir” dedi.Çağatay şöyle devam etti:UEFA’nın bu stadı seçmesinin nedenlerini belirten Çağatay, şunları söyledi:
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Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
uefa avrupa ligi, uefa konferans ligi, uefa, istanbul, beşiktaş tüpraş stadı, beşiktaş
uefa avrupa ligi, uefa konferans ligi, uefa, istanbul, beşiktaş tüpraş stadı, beşiktaş
UEFA'dan Türkiye'ye çifte final
07:05 23.05.2024 (güncellendi: 10:10 23.05.2024)
2026 yılı UEFA Avrupa Ligi finalinin Beşiktaş'ın Tüpraş Stadı'nda yapılması kararlaştırıldı. 2027 Konferans Ligi finalinin oynanacağı stat ise daha sonra belli olacak. Ali Çağatay, konuya dair "İstanbul’un en güzide yerlerinden biri. Diğer takımların statlarına göre daha özgün bir konumda olduğu için burayı tercih ettiklerini düşünüyoruz.” dedi.
UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finallerinin İstanbul'da oynanacağını açıkladı. Avrupa Ligi, Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'nda organize edilecek. Yeni Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nun final maçına yetişmemesi halinde Beşiktaş İnönü Tüpraş Stadyumu 2027 Konferans Ligi finaline ev sahipliği yapacak.
Radyo Sputnik’te yayımlanan Seyir Hali programında kararı değerlendiren Ali Çağatay, “Bugüne kadar bir olimpiyat düzenleyemedik ama çok sayıda Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi finaline ev sahibi yaptık. Bir gün umarız Türkiye bir olimpiyata da ev sahipliği yapar. Olimpiyat ev sahipliği, dünya uluslar ailesinde yerimizin olduğu anlamına geliyor. Eğer orada bir sandalye alırsak belki bu bundan sonraki kuşaklar için çok iyi olabilir” dedi.
Çağatay şöyle devam etti:
“Tüpraş Stadı ya da eski adıyla İnönü Stadı, 2. kez bir UEFA finali organizasyonuna ev sahipliği yapacak. 2019 yılında iki İngiliz takımı Liverpool ve Chelsea’yi karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa finali maçı o zamanlar adı Vodafone Park olan yine Beşiktaş’ın stadında yapılmıştı.”
UEFA’nın bu stadı seçmesinin nedenlerini belirten Çağatay, şunları söyledi:
“İstanbul’un en güzide yerlerinden biri. Bir tarafta Dolmabahçe Sarayı, öbür tarafta korular, diğer tarafta boğaz var. Yani İstanbul’a gelenlerin aynı zamanda İstanbul’u temaşa edebilecekleri bir yer olduğu için diğer takımların statlarına göre daha özgün bir konumda olduğu için burayı tercih ettiklerini düşünüyoruz.”