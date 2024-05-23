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UEFA'dan Türkiye'ye çifte final

UEFA'dan Türkiye'ye çifte final

Sputnik Türkiye

2026 yılı UEFA Avrupa Ligi finalinin Beşiktaş'ın Tüpraş Stadı'nda yapılması kararlaştırıldı. 2027 Konferans Ligi finalinin oynanacağı stat ise daha sonra belli... 23.05.2024, Sputnik Türkiye

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UEFA'dan Türkiye'ye çifte final Sputnik Türkiye UEFA'dan Türkiye'ye çifte final

UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finallerinin İstanbul'da oynanacağını açıkladı. Avrupa Ligi, Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'nda organize edilecek. Yeni Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nun final maçına yetişmemesi halinde Beşiktaş İnönü Tüpraş Stadyumu 2027 Konferans Ligi finaline ev sahipliği yapacak.Radyo Sputnik’te yayımlanan Seyir Hali programında kararı değerlendiren Ali Çağatay, “Bugüne kadar bir olimpiyat düzenleyemedik ama çok sayıda Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi finaline ev sahibi yaptık. Bir gün umarız Türkiye bir olimpiyata da ev sahipliği yapar. Olimpiyat ev sahipliği, dünya uluslar ailesinde yerimizin olduğu anlamına geliyor. Eğer orada bir sandalye alırsak belki bu bundan sonraki kuşaklar için çok iyi olabilir” dedi.Çağatay şöyle devam etti:UEFA’nın bu stadı seçmesinin nedenlerini belirten Çağatay, şunları söyledi:

istanbul

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2024

Ali Çağatay https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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