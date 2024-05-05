https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/sirnakta-saganak-sele-donustu-sulara-kapilan-kadin-ve-cocugu-cevredekiler-kurtardi-1083489808.html
Şırnak'ta sağanak sele dönüştü: Sulara kapılan kadın ve çocuğu çevredekiler kurtardı
Şırnak'ta sağanak sele dönüştü: Sulara kapılan kadın ve çocuğu çevredekiler kurtardı
Sputnik Türkiye
Şırnak'ın Cizre ilçesinde etkili olan yağmur sele dönüştü. Sel sularına kapılan kadın ve çocuğu çevredekiler kurtardı. Aynı zamanda Cizre ve Silopi'de bazı ev... 05.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-05T09:21+0300
2024-05-05T09:21+0300
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türkiye
şırnak
cizre
sel
sağanak
sağanak yağış
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Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel sonucu cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksama yaşandı.Yafes, Sur, Cudi ve Konak mahallelerinde sel nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.Yafes Mahallesi'nde belediyeye ait yolcu midibüsü yolda mahsur kaldı. Yolcular, itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla midibüsten tahliye edildi.Nur Mahallesi'nde suya kapılıp sürüklenen park halindeki otomobil menfezde sıkıştı.Ekipler, tıkanan rögarları açtı.Silopi ilçesinde de etkili olan dolu ve sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına, İpekyolu'nda ulaşımın aksamasına neden oldu.Caddelerdeki su birikintileri sebebiyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.Cizre'de Cudi Mahallesi'nde karşıya geçmeye çalışan kadın ve çocuk sel sularına kapıldı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, çevrede bulunanlar tarafından kurtarılan kadın ve çocuğun iyi olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/istanbulda-yarin-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1083487918.html
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şırnak, cizre, sel, sağanak, sağanak yağış
şırnak, cizre, sel, sağanak, sağanak yağış
Şırnak'ta sağanak sele dönüştü: Sulara kapılan kadın ve çocuğu çevredekiler kurtardı
09:21 05.05.2024 (güncellendi: 10:12 05.05.2024)
Şırnak'ın Cizre ilçesinde etkili olan yağmur sele dönüştü. Sel sularına kapılan kadın ve çocuğu çevredekiler kurtardı. Aynı zamanda Cizre ve Silopi'de bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel sonucu cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksama yaşandı.
Yafes, Sur, Cudi ve Konak mahallelerinde sel nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Yafes Mahallesi'nde belediyeye ait yolcu midibüsü yolda mahsur kaldı. Yolcular, itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla midibüsten tahliye edildi.
Nur Mahallesi'nde suya kapılıp sürüklenen park halindeki otomobil menfezde sıkıştı.
Ekipler, tıkanan rögarları açtı.
Silopi ilçesinde de etkili olan dolu ve sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına, İpekyolu'nda ulaşımın aksamasına neden oldu.
Caddelerdeki su birikintileri sebebiyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
Cizre'de Cudi Mahallesi'nde karşıya geçmeye çalışan kadın ve çocuk sel sularına kapıldı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, çevrede bulunanlar tarafından kurtarılan kadın ve çocuğun iyi olduğu belirtildi.