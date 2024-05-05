https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/sirnakta-saganak-sele-donustu-sulara-kapilan-kadin-ve-cocugu-cevredekiler-kurtardi-1083489808.html

Şırnak'ta sağanak sele dönüştü: Sulara kapılan kadın ve çocuğu çevredekiler kurtardı

Şırnak'ta sağanak sele dönüştü: Sulara kapılan kadın ve çocuğu çevredekiler kurtardı

Sputnik Türkiye

Şırnak'ın Cizre ilçesinde etkili olan yağmur sele dönüştü. Sel sularına kapılan kadın ve çocuğu çevredekiler kurtardı. Aynı zamanda Cizre ve Silopi'de bazı ev... 05.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-05T09:21+0300

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türkiye

şırnak

cizre

sel

sağanak

sağanak yağış

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Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel sonucu cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksama yaşandı.Yafes, Sur, Cudi ve Konak mahallelerinde sel nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.Yafes Mahallesi'nde belediyeye ait yolcu midibüsü yolda mahsur kaldı. Yolcular, itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla midibüsten tahliye edildi.Nur Mahallesi'nde suya kapılıp sürüklenen park halindeki otomobil menfezde sıkıştı.Ekipler, tıkanan rögarları açtı.Silopi ilçesinde de etkili olan dolu ve sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına, İpekyolu'nda ulaşımın aksamasına neden oldu.Caddelerdeki su birikintileri sebebiyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.Cizre'de Cudi Mahallesi'nde karşıya geçmeye çalışan kadın ve çocuk sel sularına kapıldı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, çevrede bulunanlar tarafından kurtarılan kadın ve çocuğun iyi olduğu belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/istanbulda-yarin-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1083487918.html

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