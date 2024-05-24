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Barış Mutlu: Köpek saldırısına uğrayanların durumunun gündemin birinci sırası olduğunu düşünmüyorum
Barış Mutlu: Köpek saldırısına uğrayanların durumunun gündemin birinci sırası olduğunu düşünmüyorum
Sputnik Türkiye
Güçlü Özgan'ın konuğu olan gazeteci Barış Mutlu, sokak köpeklerinin 'uyutulması' kararına dair "Ülkenin durumu göz önüne alındığında köpek saldırısına... 24.05.2024, Sputnik Türkiye
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Barış Mutlu: Köpek saldırısına uğrayanların durumunun gündemin birinci sırası olduğunu düşünmüyorum
Sputnik Türkiye
Barış Mutlu: Köpek saldırısına uğrayanların durumunun gündemin birinci sırası olduğunu düşünmüyorum
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), sokak hayvanları ile ilgili yeni düzenleme için Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişikliğe hazırlanıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteği üzerine harekete geçen AK Parti kurmayları, “hayati tehlike” oluşturdukları gerekçesiyle sokak köpeklerinin “uyutulması”nı öngören yasa teklifi için çalışma başlattı.Radyo Sputnik’te Yeri ve Zamanı programında Güçlü Özgan’ın konuğu olan gazeteci Barış Mutlu, “20-25 seneye yakın belediyelerde kısırlaştırma yetkisi varken bunu becerememiş de olabilirler, savsaklamış da olabilirler. Bugüne gelince de ‘Ne yapalım, hepsini toplayıp itlaf edelim’ dediler. Bunu da bir şekilde kılıfına uydurmaya çalışarak yaptılar. Artık çare yoksa ‘uyutulma’ yoluna başvurulur. Bir nevi ötenazi gibi bir şey aslında bu” dedi.‘Vahşi’ olarak nitelendirilen köpeklerin yakalanma zorluğundan dolayı bu uygulamadan muaf kalabileceğini belirten Mutlu, şunları söyledi:‘Köpek saldırısına uğrayan insanların durumunun gündemin birinci sırası olduğunu düşünmüyorum’Mutlu, Türkiye gündeminin daha önemli konu başlıkları olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:Mutlu, “Mahalledeki küçük olsun büyük olsun ergen olsun köpeklerin provoke edilmesi, tahrik edilmesiyle oluşan olaylarla dolu. Biz sadece senede 40-50 kişinin bundan zarar gördüğünü biliyoruz. İkisini ortaya koyduğumuzda bu 40-50 kişi nedeniyle 2 milyon köpeği öldürmeyi hedefliyoruz. Bu bitti, mevzu çözülmedi, bakalım şimdi neye saldıracağız? Böyle bir cereyan görüyorum” diye konuştu.
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Barış Mutlu: Köpek saldırısına uğrayanların durumunun gündemin birinci sırası olduğunu düşünmüyorum

09:05 24.05.2024 (güncellendi: 11:54 24.05.2024)
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Barış Mutlu: Köpek saldırısına uğrayanların durumunun gündemin birinci sırası olduğunu düşünmüyorum
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Güçlü Özgan
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Güçlü Özgan'ın konuğu olan gazeteci Barış Mutlu, sokak köpeklerinin 'uyutulması' kararına dair "Ülkenin durumu göz önüne alındığında köpek saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden, yaralanan insanların durumunun gündemin birinci sırası olduğunu düşünmüyorum" dedi.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), sokak hayvanları ile ilgili yeni düzenleme için Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişikliğe hazırlanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteği üzerine harekete geçen AK Parti kurmayları, “hayati tehlike” oluşturdukları gerekçesiyle sokak köpeklerinin “uyutulması”nı öngören yasa teklifi için çalışma başlattı.
Radyo Sputnik’te Yeri ve Zamanı programında Güçlü Özgan’ın konuğu olan gazeteci Barış Mutlu, “20-25 seneye yakın belediyelerde kısırlaştırma yetkisi varken bunu becerememiş de olabilirler, savsaklamış da olabilirler. Bugüne gelince de ‘Ne yapalım, hepsini toplayıp itlaf edelim’ dediler. Bunu da bir şekilde kılıfına uydurmaya çalışarak yaptılar. Artık çare yoksa ‘uyutulma’ yoluna başvurulur. Bir nevi ötenazi gibi bir şey aslında bu” dedi.
‘Vahşi’ olarak nitelendirilen köpeklerin yakalanma zorluğundan dolayı bu uygulamadan muaf kalabileceğini belirten Mutlu, şunları söyledi:
“Veterinerlerin de daha önce belediyelerde bu işlerle uğraşanların da söylediğine göre 2 milyona yakın bir popülasyon olduğu biliniyor. Zamanında kısırlaştırılmaları için bile çok ciddi sıkıntı çektiklerini söylüyorlar. Aslında kimseye zararı olmayan, esnafın vs. desteğiyle yaşayan köpekler ilk hedef. Çünkü bunlar çok kolay yakalanabiliyor. Aslında o insanlara saldırdığı söylenen, daha ‘vahşi’ olduğun söylenen köpekler saklanıyorlar, kaçıyorlar. Dolayısıyla öncelikli ve belki de nihai olarak kendi halinde yaşayan, kimseye bir zararı olmayanlar hedeflenecek. Korktukları köpekler yine bundan muaf kalacak gibi.”

‘Köpek saldırısına uğrayan insanların durumunun gündemin birinci sırası olduğunu düşünmüyorum’

Mutlu, Türkiye gündeminin daha önemli konu başlıkları olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:
“Bütün bunların dışında baktığımızda tabii ki bununla ilgili mağduriyet yaşayanlar da var. Bunları da göz ardı ettiğim yok. Ülkenin durumu göz önüne alındığında köpek saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden, yaralanan insanların durumunun gündemin birinci, ikinci sırası olduğunu düşünmüyorum. Ona gelene kadar herhangi hukuksuzluktan, adaletsizlikten, insanların oluşturduğu çetelerden, mafyalardan zarar gören insanların sayısı çok çok fazla.”
Mutlu, “Mahalledeki küçük olsun büyük olsun ergen olsun köpeklerin provoke edilmesi, tahrik edilmesiyle oluşan olaylarla dolu. Biz sadece senede 40-50 kişinin bundan zarar gördüğünü biliyoruz. İkisini ortaya koyduğumuzda bu 40-50 kişi nedeniyle 2 milyon köpeği öldürmeyi hedefliyoruz. Bu bitti, mevzu çözülmedi, bakalım şimdi neye saldıracağız? Böyle bir cereyan görüyorum” diye konuştu.
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