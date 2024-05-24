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Barış Mutlu: Köpek saldırısına uğrayanların durumunun gündemin birinci sırası olduğunu düşünmüyorum

Barış Mutlu: Köpek saldırısına uğrayanların durumunun gündemin birinci sırası olduğunu düşünmüyorum

Sputnik Türkiye

Güçlü Özgan'ın konuğu olan gazeteci Barış Mutlu, sokak köpeklerinin 'uyutulması' kararına dair "Ülkenin durumu göz önüne alındığında köpek saldırısına... 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T09:05+0300

2024-05-24T09:05+0300

2024-05-24T11:54+0300

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Barış Mutlu: Köpek saldırısına uğrayanların durumunun gündemin birinci sırası olduğunu düşünmüyorum Sputnik Türkiye Barış Mutlu: Köpek saldırısına uğrayanların durumunun gündemin birinci sırası olduğunu düşünmüyorum

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), sokak hayvanları ile ilgili yeni düzenleme için Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişikliğe hazırlanıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteği üzerine harekete geçen AK Parti kurmayları, “hayati tehlike” oluşturdukları gerekçesiyle sokak köpeklerinin “uyutulması”nı öngören yasa teklifi için çalışma başlattı.Radyo Sputnik’te Yeri ve Zamanı programında Güçlü Özgan’ın konuğu olan gazeteci Barış Mutlu, “20-25 seneye yakın belediyelerde kısırlaştırma yetkisi varken bunu becerememiş de olabilirler, savsaklamış da olabilirler. Bugüne gelince de ‘Ne yapalım, hepsini toplayıp itlaf edelim’ dediler. Bunu da bir şekilde kılıfına uydurmaya çalışarak yaptılar. Artık çare yoksa ‘uyutulma’ yoluna başvurulur. Bir nevi ötenazi gibi bir şey aslında bu” dedi.‘Vahşi’ olarak nitelendirilen köpeklerin yakalanma zorluğundan dolayı bu uygulamadan muaf kalabileceğini belirten Mutlu, şunları söyledi:‘Köpek saldırısına uğrayan insanların durumunun gündemin birinci sırası olduğunu düşünmüyorum’Mutlu, Türkiye gündeminin daha önemli konu başlıkları olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:Mutlu, “Mahalledeki küçük olsun büyük olsun ergen olsun köpeklerin provoke edilmesi, tahrik edilmesiyle oluşan olaylarla dolu. Biz sadece senede 40-50 kişinin bundan zarar gördüğünü biliyoruz. İkisini ortaya koyduğumuzda bu 40-50 kişi nedeniyle 2 milyon köpeği öldürmeyi hedefliyoruz. Bu bitti, mevzu çözülmedi, bakalım şimdi neye saldıracağız? Böyle bir cereyan görüyorum” diye konuştu.

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2024

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аудио, radyo, sokak hayvanları, sokak köpeği