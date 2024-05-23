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Eski DPT Mali Piyasalar Daire Başkanı Malatyalı: "Doların 25 TL'ye düşme beklentisi oluşabilir"

Eski DPT Mali Piyasalar Daire Başkanı Malatyalı: "Doların 25 TL'ye düşme beklentisi oluşabilir"

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, swap hariç net rezervlerin 9,5 milyar dolar iyileşerek eksi 14,1 milyar dolar seviyesine yükseldiğini açıkladı. Eski Devlet... 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T18:43+0300

2024-05-23T18:43+0300

2024-05-23T20:03+0300

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Eski DPT Mali Daire Başkanı Malatyalı: "Doların paldır küldür 25 TL'ye düşme beklentisi oluşabilir" Sputnik Türkiye Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, swap hariç net rezervlerin 9,5 milyar dolar iyileşerek eksi 14,1 milyar dolar seviyesine yükseldiğini açıkladı. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası döviz biriktirmeseydi, dolar kurunun 20'li rakamlara gerlieyeceğini söyledi. İktisatçı Nihat Kamuran Malatyalı, yapılan açıklamalar ve yaşanan gelişmeler ışığında ekonomi politikasındaki gidişatı Radyo Sputnik’e değerlendirdi. Radyo Sputnik’e demeç veren eski Devlet Planlama Teşkilatı Mali Piyasalar Daire Başkanı Nihat Kamuran Malatyalı, Merkez Bankası’nın döviz alımları sonucunda doların paldır küldür 25 TL bandına kadar gerilemesinin önüne geçildiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı verileri hesaplayan Bloomberg HT'nin analizine göre swap hariç net rezervler geçen hafta 9,5 milyar dolar iyileşti. Son verilerle birlikte Merkez Bankası'nın swap harici net rezervinin eksi 14,1 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.Seçim öncesinde swap hariç eksi 65,5 milyar dolara gerileyerek rekor seviyede yaşanan düşüş sonrası gerçekleştirilen döviz alımları ile seçim sonrası süreçte swap hariç net rezervlerde 51 milyar dolar iyileşme yaşandı.Bakan şimşek: “Piyasadan döviz almasak belki 20’li rakamlara kadar düşerdi”Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TRT Haber’e verdiği demeçte şunları söyledi:“Eski sıcak para politikasının temel şartları yerine gelmiş olur”Gazeteci Kutalmış Gürbüz, Merkez Bankası'nın rezervlerinde yaşanan değişimi, Bakan Şimşek'in açıklamalarını ve ekonomideki gelişmeleri, eski Devlet Planlama Teşkilatı Para, Banka ve Mali Piyasalar Daire Başkanı, mali analiz, dış ticaret ve iktisat uzmanı Nihat Kamuran Malatyalı ile konuştu.Dövizin yukarı yönlü seyretmesi üzerinde son dönemde ciddi bir baskı yaşandığını vurgulayan Kamuran Malatyalı, sıcak para politikasına dönüş emarelerinin başladığını kaydetti:“TL’nin dolar karşısında 32 liradan paldır küldür 28 liraya, 25 liraya düşmesi engellendi”Türk lirasına duyulan güvenin uzun süredir kaybolduğunun altını çizen Malatyalı, swap ödemeleri ve Merkez Bankası’nda rezerv artışları ile doların 28-25 lira bandına düşmesinin engellendiğini belirtti:“Merkez bankasına görev olarak vermeye çalıştık”Merkez bankalarının normalde istikrar sağlayarak piyasada güven tesis ettiğini ifade eden Malatyalı, Türkiye’de ise Merkez Bankası’na son yıllarda kuru belirli seviyede tutma görevi verildiğini dile getirdi:“Piyasaya bırakılsa doların 25 TL’ye düşme beklentileri oluşabilir”Piyasaya bırakılsa doların 25 TL’ye kadar gerilemesi ihtimalinin gündeme gelebileceğini vurgulayan Kamuran Malatyalı, resmen açıklanmasa da ihracatçıların kayıplar yaşamaması için ekonomi politikası ile doların düşmesinin engellenmesi yönünde gayret gösterildiğini kaydetti:“Altın rezervlerini artırmanın gerekçesi, büyük oyunculara yahut jeopolitik dengelere güvensizliğin sonucu olabilir”Türkiye’nin 540 ile 550 ton arasında seyreden altın rezervi, dünya ekonomi basınında da dikkat çekiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın altın rezervini artırması ve içeride tutması sebeplerini masaya yatıran Malatyalı, bunun olası sebepleri arasında dünyadaki büyük oyunculara duyulan güvensizlik veya jeopolitik belirsizlik olabileceğini belirtti:

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2024

Kutalmış Gürbüz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/1c/1077879924_201:0:1401:1200_100x100_80_0_0_7f27513f061bb36cc3167b7a0394aa2d.jpg

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