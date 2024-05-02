https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/rusya-gazzedeki-toplu-mezarlara-iliskin-uluslararasi-sorusturma-yapilmali-1083383258.html
Rusya: Gazze'deki toplu mezarlara ilişkin uluslararası soruşturma yapılmalı
Rusya: Gazze'deki toplu mezarlara ilişkin uluslararası soruşturma yapılmalı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya, Gazze’de bulunan toplu mezarlarla ilgili bağımsız bir uluslararası soruşturma yapılması... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T00:04+0300
2024-05-02T00:04+0300
2024-05-02T00:04+0300
israil- filistin çatışması
israil
filistin
gazze
bm genel sekreteri antonio guterres
vasiliy nebenzya
bmgk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083336189_0:39:798:488_1920x0_80_0_0_40a39b3aa507ba06bc055ae83b5247ac.png
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), Gazze’de yakın zamanda bulunan toplu mezarlara ilişkin bağımsız bir uluslararası soruşturma yapılması gerektiğini söyledi.Nebenzya, “Faillerin adalet önüne çıkarılması için bağımsız bir uluslararası soruşturmaya ihtiyaç var” dedi.Daha önce BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yüzlerce Filistinlinin ölüm koşullarının belirlenmesi için uluslararası araştırmacıların Gazze’deki toplu mezar alanlarına derhal kabul edilmesi çağrısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/guterres-refahta-israil-askeri-operasyonu-onlenmeli-1083332485.html
israil
filistin
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083336189_48:0:751:527_1920x0_80_0_0_f1d6e1a399358a299d5d0afa3bc71371.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, filistin, gazze, bm genel sekreteri antonio guterres, vasiliy nebenzya, bmgk
israil, filistin, gazze, bm genel sekreteri antonio guterres, vasiliy nebenzya, bmgk
Rusya: Gazze'deki toplu mezarlara ilişkin uluslararası soruşturma yapılmalı
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya, Gazze’de bulunan toplu mezarlarla ilgili bağımsız bir uluslararası soruşturma yapılması çağrısında bulundu.
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), Gazze’de yakın zamanda bulunan toplu mezarlara ilişkin bağımsız bir uluslararası soruşturma yapılması gerektiğini söyledi.
Nebenzya, “Faillerin adalet önüne çıkarılması için bağımsız bir uluslararası soruşturmaya ihtiyaç var” dedi.
Daha önce BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yüzlerce Filistinlinin ölüm koşullarının belirlenmesi için uluslararası araştırmacıların Gazze’deki toplu mezar alanlarına derhal kabul edilmesi çağrısında bulunmuştu.