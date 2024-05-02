https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/rusya-gazzedeki-toplu-mezarlara-iliskin-uluslararasi-sorusturma-yapilmali-1083383258.html

Rusya: Gazze'deki toplu mezarlara ilişkin uluslararası soruşturma yapılmalı

Rusya: Gazze'deki toplu mezarlara ilişkin uluslararası soruşturma yapılmalı

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya, Gazze’de bulunan toplu mezarlarla ilgili bağımsız bir uluslararası soruşturma yapılması... 02.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-02T00:04+0300

2024-05-02T00:04+0300

2024-05-02T00:04+0300

israil- filistin çatışması

israil

filistin

gazze

bm genel sekreteri antonio guterres

vasiliy nebenzya

bmgk

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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), Gazze’de yakın zamanda bulunan toplu mezarlara ilişkin bağımsız bir uluslararası soruşturma yapılması gerektiğini söyledi.Nebenzya, “Faillerin adalet önüne çıkarılması için bağımsız bir uluslararası soruşturmaya ihtiyaç var” dedi.Daha önce BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yüzlerce Filistinlinin ölüm koşullarının belirlenmesi için uluslararası araştırmacıların Gazze’deki toplu mezar alanlarına derhal kabul edilmesi çağrısında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/guterres-refahta-israil-askeri-operasyonu-onlenmeli-1083332485.html

israil

filistin

gazze

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israil, filistin, gazze, bm genel sekreteri antonio guterres, vasiliy nebenzya, bmgk