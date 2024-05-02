Rusya: Gazze'deki toplu mezarlara ilişkin uluslararası soruşturma yapılmalı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
12:12
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
13:13
5 dk
1 MAYIS TAKSİM OLAYLARI
‘Kanlı 1 Mayıs’ın perde arkası
13:31
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bach ailesinin 'en tanınır üyesi'
15:25
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
20:04
21 dk
1 MAYIS TAKSİM OLAYLARI
‘Kanlı 1 Mayıs’ın perde arkası
21:04
21 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
22:04
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/rusya-gazzedeki-toplu-mezarlara-iliskin-uluslararasi-sorusturma-yapilmali-1083383258.html
Rusya: Gazze'deki toplu mezarlara ilişkin uluslararası soruşturma yapılmalı
Rusya: Gazze'deki toplu mezarlara ilişkin uluslararası soruşturma yapılmalı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya, Gazze’de bulunan toplu mezarlarla ilgili bağımsız bir uluslararası soruşturma yapılması... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T00:04+0300
2024-05-02T00:04+0300
israil- filistin çatışması
israil
filistin
gazze
bm genel sekreteri antonio guterres
vasiliy nebenzya
bmgk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083336189_0:39:798:488_1920x0_80_0_0_40a39b3aa507ba06bc055ae83b5247ac.png
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), Gazze’de yakın zamanda bulunan toplu mezarlara ilişkin bağımsız bir uluslararası soruşturma yapılması gerektiğini söyledi.Nebenzya, “Faillerin adalet önüne çıkarılması için bağımsız bir uluslararası soruşturmaya ihtiyaç var” dedi.Daha önce BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yüzlerce Filistinlinin ölüm koşullarının belirlenmesi için uluslararası araştırmacıların Gazze’deki toplu mezar alanlarına derhal kabul edilmesi çağrısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/guterres-refahta-israil-askeri-operasyonu-onlenmeli-1083332485.html
israil
filistin
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083336189_48:0:751:527_1920x0_80_0_0_f1d6e1a399358a299d5d0afa3bc71371.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, filistin, gazze, bm genel sekreteri antonio guterres, vasiliy nebenzya, bmgk
israil, filistin, gazze, bm genel sekreteri antonio guterres, vasiliy nebenzya, bmgk

Rusya: Gazze'deki toplu mezarlara ilişkin uluslararası soruşturma yapılmalı

00:04 02.05.2024
Gazze bombardıman sonuçları
Gazze bombardıman sonuçları - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
Abone ol
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya, Gazze’de bulunan toplu mezarlarla ilgili bağımsız bir uluslararası soruşturma yapılması çağrısında bulundu.
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), Gazze’de yakın zamanda bulunan toplu mezarlara ilişkin bağımsız bir uluslararası soruşturma yapılması gerektiğini söyledi.
Nebenzya, “Faillerin adalet önüne çıkarılması için bağımsız bir uluslararası soruşturmaya ihtiyaç var” dedi.
Daha önce BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yüzlerce Filistinlinin ölüm koşullarının belirlenmesi için uluslararası araştırmacıların Gazze’deki toplu mezar alanlarına derhal kabul edilmesi çağrısında bulunmuştu.
Gazze Refah - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
İsrail- Filistin çatışması
Guterres: Refah'ta İsrail askeri operasyonu önlenmeli
30 Nisan, 19:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала