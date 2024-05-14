‘Demokrat Parti bize yıllardır insan hakları dersi veriyor. Konu İsrail olunca silah gönderiyorlar’

“Biden’ın ne yapacağını bilemediği ikinci hadise 7 Ekim süreci. Şu anda Biden hükümeti diyoruz ama eskiden Obama hükümeti de yapıyordu. Netanyahu ile hiçbir zaman iyi ilişkiler gütmediler. İran’la nükleer anlaşma üzerinden başlayan ayrılıklar bu iki grubu her daim karşı karşıya getirdi. Daha da ilginci, 2016’da Trump’ın seçimi kazanmasını sağlayan bir Rus müdahalesi olduğu söylendi. Bunun için FBI, NSA vs. tüm ABD istihbaratı araştırmalar yaptı. Buldukları bulgular pek hoşlarına gitmedi. Meğer Rusya yerine İsrail’in Trump seçilsin diye çalışmalar yaptığı görüldü. Ben bunun, bir gazeteci olarak doğruluğunu sorgularım. İsrail ne kadar destek vermiştir de Trump seçilmiştir? Trump zaten seçilecek miydi? Bu sorular sorulabilir. Ancak şunu anlıyoruz ki Netanyahu yönetimi, Biden’ın başta olmasını hiçbir zaman istemedi. Çünkü Biden yönetimi altında ABD’nin Ortadoğu dışında maceralar arayacağını ve İsrail’in gerek İran’a gerek Filistin’e karşı yalnız kalacağını düşünüyorlardı.

Biden yönetimi geldiğinde İsrail ile olan dostlukları çok daha ciddi bir teste tabi tutuldu. Çünkü 7 Ekim’den bu yana İsrail ciddi insanlık suçları işliyor. 40 bin insan öldü. İnsanlar açlığa mahkum edildi. Bunlar, sosyal medya aracılığıyla Amerikan halkı dahil olmak üzere tüm dünya kamuoyu tarafından gözlemlendi. Demokrat Parti olarak bahsedersek, bize yıllardır insan hakları dersi verdiklerini görürüz. PKK terör örgütünü konusunda anlatıyor, Ermeni meselesinde anlatıyor, Ukrayna’ya gidip orada bir şeyler anlatıyor. Her yerde söyleyeceği cümleler var. Gel gelelim tüm dünya kamuoyu için yarattığı bu ‘kurala dayalı uluslararası düzen’ konsepti İsrail konu olunca kulaklarını kapamayı bırakın, üstüne İsrail’e silah vererek destek oldukları bir mevzuya dönüştü. Biden hükümeti bunu kendi kamuoyuna anlatmakta zorlanıyor. Her geçen ankette bir öncekinden daha kötü sonuçlarla karşılaşıyor.”