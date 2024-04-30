https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/guterres-refahta-israil-askeri-operasyonu-onlenmeli-1083332485.html

Guterres: Refah'ta İsrail askeri operasyonu önlenmeli

Guterres: Refah'ta İsrail askeri operasyonu önlenmeli

Sputnik Türkiye

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail üzerinde nüfuzu olan ülkelere, Refah'ta askeri operasyonu önlemek için çaba göstermeleri çağrısı yaptı. 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T19:49+0300

2024-04-30T19:49+0300

2024-04-30T19:51+0300

israil- filistin çatışması

bm

guterres

israil

bmgk

refah

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail üzerinde nüfuzu olan ülkelere, Refah'ta askeri operasyonu önlemek için ellerinden geleni yapmaları çağrısında bulundu.Guterres, “Refah'a yönelik bir askeri saldırı, binlerce sivilin daha ölmesine ve yüz binlercesinin kaçmasına neden olacak kabul edilemez bir gerilime yol açacak” dedi.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) tüm üyelerinin Refah’a yönelik bir askeri operasyona karşı olduklarını belirten Guterres, "Bunun Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler için yıkıcı sonuçları ve işgal altındaki Batı Şeria'da ve bölge genelinde ciddi sonuçları olacak. BMGK’nin tüm üyeleri ve diğer birçok hükümet böyle bir operasyona karşı olduklarını açıkça ifade etti. İsrail üzerinde nüfuzu olan herkesi, bunun yaşanmaması için ellerinden gelen herşeyi yapmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.BM Genel Sekreteri, şu anda İsrail bombardımanından kaçan 1.2 milyondan fazla insanın Refah vilayetine sığındığını sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/israilin-refah-operasyonuna-hazirlandigi-gazzede-can-kaybi-34-bin-535e-yukseldi-1083309552.html

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