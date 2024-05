https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/1083843262.html

'Ekşi Sözlük'ün kurucusu'ndan 'Sokak Kodcusu' kitabı: İmkansızlıklara karşı pratik çözümler

'Ekşi Sözlük'ün kurucusu'ndan 'Sokak Kodcusu' kitabı: İmkansızlıklara karşı pratik çözümler

Ekşi Sözlük kurucusu Sedat Kapanoğlu, Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'ne konuk oldu. 15.05.2024

Kapanoğlu, Ekşi Sözlük’ün kurucusu olarak tanınsa da her şeyden önce bir yazılımcı olduğunu ifade etti:Ekşi Sözlük’ü zor şartlar altında kurduğunu ve imkansızlıkları yenmek için pratik çözümlere başvurduğunu kaydeden Sedat Kapanoğlu, Sokak Kodcusu kitabında değindiği konulardan bahsetti:Yazılım dünyasında her daim tek bir çözüm bulunmadığının altını çizen Kapanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:Üniversite okumanın avantajlarına değinen Kapanoğlu, her ne kadar yazılım öğrenmek önemli olsa da bireysel gayret ve çabanın ciddi önem arz ettiğini vurguladı:

