'Ekşi Sözlük'ün kurucusu'ndan 'Sokak Kodcusu' kitabı: İmkansızlıklara karşı pratik çözümler

“Aslında Ekşi Sözlük’ü kodladığımda şöyle bir durumdaydım: Evsizim, iş yerimde kalıyorum, 7 aydır maaş alamıyorum, canım çok sıkılmış. Kendime ayırdığım vakit sırasında kodladım can sıkıntısından. Ekşi Sözlük’ü hayata geçirebilmek için kendi tecrübemden istifade etmem gerekti. Ekşi Sözlük benim yaptığım ilk interaktif web uygulaması. O güne kadar hiç yapmamışım öyle bir şey. İmkanlarım da yoktu. En kısa sürede yayına almak istedim. Öyle bir akşam oturdum. Bugün bir yazılımcıya söylesen ‘O öyle mi yapılır’ diyeceği korkunç tekniklerle tam üç saatte kodladım ve yayına aldım. Sonra arkadaşlarımı çağırdım. Kitapta da bahsettiğim bir yaklaşım var. Hiçbir zaman pratikleri ‘en iyi ve en kötü’ pratikler diye ayırmayın. Bazen kötü pratiklerin kullanılabildiği alanlar da olabilir. Hepsine hakim olun. Ekşi Sözlük’ü ilk yaptığım zaman metin dosyası formatında bir veri tabanında tutuyordum. Bunu bir yazılımcıya söyleseniz sizi tekme tokat kapıdan kovar. Fakat o dönemki teknik imkansızlıklar bunu gerektirdi. Kanada’da softcom adında ucuz bir hosting şirketi bulmuştum. Orada host edecektim fakat aldığım planda veritabanı yükleme imkanı yoktu. Metin dosyası tek seçeneğimdi. O şekilde başlattım. Korkunç çünkü ölçeklenebilir değildi. Sıkıntıları da site popülerleştikçe fark ettim. Aynı anda iki kişi giremiyordu. Bir içeriği silmem gerekirse bütün dosyayı indirip satırları silip dosyayı geri yüklemem gerekiyordu. O esnada da siteyi kullanıma kapatmam gerekiyordu. Bu kadar ilkeldi. Ama mecburdum. O an işe yarayan teknikleri kullandım. Zaman içinde hepsi düzeldi. Şu anda bir veri merkezinde birçok sunucudan oluşan bir yapı Ekşi Sözlük. Artık modern kod pratikleriyle geliştiriliyor. Bir yazılım ekibi üzerinde çalışıyor. Ama o dönem uygun olan pratikleri uygulayabilmek, kendimi frenlememek gerekti. Önemli olan elde etmek istediğim ürün ve sonuçtu. Sokak Kodcusu kitabında da bu sonuçları elde etmek için bugün kötü pratik olarak bilinen bazı kodlama teknikleri üzerinden tavsiyeler verdim.”