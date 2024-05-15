Türkiye'nin yenilenebilir enerji projeleri ne durumda? Yapay zekanın sektördeki etkileri neler?

“Bu çok kritik bir konu. İklim değişikliği noktasına gitmemiz gerekiyor yenilenebilir enerjiyi tartıştığımız zaman. IC Enterra olarak tamamen hidroelektrik ve güneş enerjisi santrallerinden oluşan, yenilenebilir kaynaklarla dolu bir portföye sahibiz. 25 yıldır bu sektörde faaliyet gösteriyoruz. IC Enterra’nın yeniden yapılanmasıyla birlikte iki yıldır bu şirkette görev alıyorum. Sektörde de geçmişim var. Sürecin nasıl geliştiğini gördüm. 20-25 yıl önce başladığımızda, küresel ısınmanın emaresi olan artı bir buçuk derece teori safhasındaydı. Bugün ne yazık ki hayatımızın bir gerçeği noktasına geldi. Bunu yönetebilmenin en mühim yolu da yenilenebilir enerjiden geçiyor. Tüm dünya bir imalat endeksi üstüne kurulu. Dünya üretimle var oluyor. Her üretimin temel girdisi de enerji. Bu enerjiyi doğayı kirleten kaynaklardan üretmek, nötr kaynaklardan üretmek veya yenilenebilir kaynaklardan üretmek gibi alternatifleriniz var. Buna bir noktada katkıda bulunmak istiyorsanız yenilenebilir kaynaklara dönmeniz gerekiyor.”