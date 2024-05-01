Kiev'den yeni iddia: Ukrayna ilk parti F-16'ları ne zaman teslim alacak?
© AP Photo F-16
© AP Photo
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü İlya Yevlaş, ilk parti F-16 savaş uçaklarının 5 Mayıs'a denk gelen Paskalya Bayramı'ndan sonra Ukrayna'ya ulaşabileceğini öne sürdü.
Yılan hikayesine dönen Ukrayna'ya F-16 sevkiyatı hakkında Kiev'den yeni bir iddia ortaya atıldı.
Ukrayna'da yayın yapan 'Novosti Live' televizyonuna demeç veren Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü İlya Yevlaş, F-16'ların Ukrayna topraklarında çalışmaya başlayacağı tahmini bir tarih olup olmadığının sorulması üzerine "Evet var. Paskalya'dan sonra" yanıtını verdi.
Sevkiyat tarihinin birçok kez değiştiğini anımsatarak kesin tarih bildirmekten kaçınan Yevlaş, "Bekliyoruz. Görevimiz, bize teslim edilen teçhizatla çalışmak. İlk F-16'lar Ukrayna'ya geldiğinde, bunu mutlaka bildireceğiz" ifadelerini kullandı.
Yevlaş, daha sonra 'Ukrainskaya Pravda' gazetesine verdiği demeçte ise, 'Paskalya'dan sonra' ifadesinin zaman açısından oldukça geniş bir aralığı gösterdiğini kabul ederek "Çok amaçlı F-16 avcı uçaklarını en kısa sürede hava sahamızda görmek isterdik, zira onları en kısa sürede teslim almayı bekliyoruz" açıklamasını yaptı.
Ukrayna'da yayın yapan 'Novosti Live' televizyonuna demeç veren Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü İlya Yevlaş, F-16'ların Ukrayna topraklarında çalışmaya başlayacağı tahmini bir tarih olup olmadığının sorulması üzerine "Evet var. Paskalya'dan sonra" yanıtını verdi.
Sevkiyat tarihinin birçok kez değiştiğini anımsatarak kesin tarih bildirmekten kaçınan Yevlaş, "Bekliyoruz. Görevimiz, bize teslim edilen teçhizatla çalışmak. İlk F-16'lar Ukrayna'ya geldiğinde, bunu mutlaka bildireceğiz" ifadelerini kullandı.
Yevlaş, daha sonra 'Ukrainskaya Pravda' gazetesine verdiği demeçte ise, 'Paskalya'dan sonra' ifadesinin zaman açısından oldukça geniş bir aralığı gösterdiğini kabul ederek "Çok amaçlı F-16 avcı uçaklarını en kısa sürede hava sahamızda görmek isterdik, zira onları en kısa sürede teslim almayı bekliyoruz" açıklamasını yaptı.
Danimarka, Hollanda ve Belçika, Kiev'e F-16 verecek
ABD, Danimarka ve Hollanda'nın elinde bulunan F-16 savaş uçaklarının, Ukraynalı pilotların gerekli eğitimleri tamamlamasının ardından Kiev'e gönderilmesine izin vermişti. Bu bağlamda Hollanda 42, Danimarka ise 19 F-16 uçağını Ukrayna'ya sağlayacağını duyurmuştu.
Geçen hafta Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder de, Brüksel'deki hükümet toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin 2024 yılı sonuna kadar Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarını tedarik edebileceğini söylemişti.
Geçen hafta Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder de, Brüksel'deki hükümet toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin 2024 yılı sonuna kadar Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarını tedarik edebileceğini söylemişti.
Danimarka'nın ilk 6 F-16'yı yılbaşına kadar Kiev'e teslim etmesi bekleniyordu ancak Danimarka Savunma Bakanlığı, uçakların Kiev'e transferinde bir gecikme olduğunu ve teslimatın 2024 yılının ikinci çeyreğine ertelendiğini duyurmuştu. Savunma Bakanı Poulsen, gecikmenin nedenini Ukraynalı pilotların F-16 eğitiminin daha uzun sürmesi olarak açıklamıştı.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, F-16 ve eğitimli pilotların bu yıl Ukrayna'ya gönderilmeye başlanacağını dile getirmişti.
Putin, F-16'ların hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini vurgulamıştı
Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül ortasında düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül ortasında düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.