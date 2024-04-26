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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/abd-savunma-bakani-austin-f-16lar-bu-yil-ukraynaya-gonderilecek-1083191477.html
ABD Savunma Bakanı Austin: F-16'lar bu yıl Ukrayna'ya gönderilecek
ABD Savunma Bakanı Austin: F-16'lar bu yıl Ukrayna'ya gönderilecek
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanı Austin, F-16 ve eğitimli pilotların bu yıl Ukrayna'ya gönderilmeye başlanacağını dile getirdi. 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T17:53+0300
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, F-16 uçaklarının yanı sıra müttefikler tarafından eğitilen pilotların bu yıl Ukrayna'ya gitmeye başlayacağını söyledi.Kiev'deki bağışçıların olağan toplantısında konuşan Austin, “Bağışlanan bir filodan fazla F-16 uçağı ve bu temas grubunun üyeleri tarafından eğitilen pilotlar ve bakım personeli bu yıl Ukrayna'ya gönderilmeye başlayacak” dedi.Hollanda ve Danimarka Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı sağlamayı kabul eden ilk ülkelerdi. Beyaz Saray, Ukrayna'nın pilotlarının eğitimi tamamlandıktan sonra üçüncü ülkelerden savaş uçaklarını teslim alacağını doğrulamıştı. Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Lahey'in Kiev'e ilk F-16 savaş uçaklarını 2024 yılında göndermeyi beklediğini söylemiştiRusya'nın Lahey Büyükelçisi Aleksandr Şulgin daha önce, Hollandalılar F-16 savaş uçaklarının Kiev'e verilmesinin Ukrayna'daki çatışmanın uzamasına ve vatandaşların daha fazla acı çekmesine yol açacağı gerçeğini görmezden geldiklerini dile getirmişti.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bu durumun adeta 'ateşle oynamak” olduğunu dile getiriyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru bir hedef olacağını belirterek ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu vurgulamıştı.Kremlin ise Batı'dan Ukrayna'ya silah sevk etmesinin müzakereler için iyi olmadığını ve hatta olumsuz bir etkisi olacağını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/ukraynanin-f-16lari-yerlestirmeyi-planladigi-hava-ussunde-siddetli-patlama-1082892438.html
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abd, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı (pentagon), llyod austin, ukrayna, hollanda, danimarka, f-16, rusya, sergey lavrov, kremlin
abd, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı (pentagon), llyod austin, ukrayna, hollanda, danimarka, f-16, rusya, sergey lavrov, kremlin

ABD Savunma Bakanı Austin: F-16'lar bu yıl Ukrayna'ya gönderilecek

17:53 26.04.2024
© AP Photo / Maya AlleruzzoABD Savunma Bakanı Lloyd Austin
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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ABD Savunma Bakanı Austin, F-16 ve eğitimli pilotların bu yıl Ukrayna'ya gönderilmeye başlanacağını dile getirdi.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, F-16 uçaklarının yanı sıra müttefikler tarafından eğitilen pilotların bu yıl Ukrayna'ya gitmeye başlayacağını söyledi.
Kiev'deki bağışçıların olağan toplantısında konuşan Austin, “Bağışlanan bir filodan fazla F-16 uçağı ve bu temas grubunun üyeleri tarafından eğitilen pilotlar ve bakım personeli bu yıl Ukrayna'ya gönderilmeye başlayacak” dedi.
Hollanda ve Danimarka Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı sağlamayı kabul eden ilk ülkelerdi. Beyaz Saray, Ukrayna'nın pilotlarının eğitimi tamamlandıktan sonra üçüncü ülkelerden savaş uçaklarını teslim alacağını doğrulamıştı. Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Lahey'in Kiev'e ilk F-16 savaş uçaklarını 2024 yılında göndermeyi beklediğini söylemişti
Rusya'nın Lahey Büyükelçisi Aleksandr Şulgin daha önce, Hollandalılar F-16 savaş uçaklarının Kiev'e verilmesinin Ukrayna'daki çatışmanın uzamasına ve vatandaşların daha fazla acı çekmesine yol açacağı gerçeğini görmezden geldiklerini dile getirmişti.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bu durumun adeta 'ateşle oynamak” olduğunu dile getiriyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru bir hedef olacağını belirterek ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu vurgulamıştı.
Kremlin ise Batı'dan Ukrayna'ya silah sevk etmesinin müzakereler için iyi olmadığını ve hatta olumsuz bir etkisi olacağını dile getirmişti.
F-16 savaş uçak NATO Romanya hava üssü ABD askeri yardım - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
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