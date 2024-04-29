https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/bombali-saldiri-hazirligindaki-isidli-yakalandi-1083272150.html
Bombalı saldırı hazırlığındaki IŞİD'li yakalandı
Bombalı saldırı hazırlığındaki IŞİD'li yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bombalı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen IŞİD'li teröristin İstanbul Beykoz'da yakalandığını duyurdu. 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T14:41+0300
2024-04-29T14:41+0300
2024-04-29T15:05+0300
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IŞİD'e yönelik "Bozdoğan-32 Operasyonu"nda 8 şüpheli gözaltına alındı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince yapılan çalışmalar sonucu K.A'nın bombalı saldırı eylemi hazırlığında olduğu ve bomba yapımında kullanılan kimyasal maddelerle patlamanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini test ettiği belirlendi. Ele geçirilen ve bomba yapımında kullanılacağı tespit edilen kimyasal maddelerin büyük çapta patlamaya sebebiyet verebilecek nitelikte olduğu anlaşıldı.Silahlı terör örgütü IŞİDile bağlantılı olduğu ve bomba yapım konusunda bilgi sahibi olduğu belirlenen K.A. ile aynı iş yerinde kalan M.H. İstanbul'un Beykoz ilçesinde yakalandı.Operasyonlar sonucu bomba yapımında kullanılan çok miktarda malzemeye el konuldu.Ekipler, yakalanan şüpheliler ile bağlantılı olduğu tespit edilen A.A, İ.İ, Y.A, A.B, I.B. ve Ö.K'yı gözaltına aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/kritik-operasyonu-yerlikaya-duyurdu-elebasi-sezai-gulmezin-organize-suc-orgutu-cokertildi-1083256480.html
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işid, ali yerlikaya
Bombalı saldırı hazırlığındaki IŞİD'li yakalandı
14:41 29.04.2024 (güncellendi: 15:05 29.04.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bombalı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen IŞİD'li teröristin İstanbul Beykoz'da yakalandığını duyurdu.
IŞİD'e yönelik "Bozdoğan-32 Operasyonu"nda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince yapılan çalışmalar sonucu K.A'nın bombalı saldırı eylemi hazırlığında olduğu ve bomba yapımında kullanılan kimyasal maddelerle patlamanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini test ettiği belirlendi. Ele geçirilen ve bomba yapımında kullanılacağı tespit edilen kimyasal maddelerin büyük çapta patlamaya sebebiyet verebilecek nitelikte olduğu anlaşıldı.
Silahlı terör örgütü IŞİDile bağlantılı olduğu ve bomba yapım konusunda bilgi sahibi olduğu belirlenen K.A. ile aynı iş yerinde kalan M.H. İstanbul'un Beykoz ilçesinde yakalandı.
Operasyonlar sonucu bomba yapımında kullanılan çok miktarda malzemeye el konuldu.
Ekipler, yakalanan şüpheliler ile bağlantılı olduğu tespit edilen A.A, İ.İ, Y.A, A.B, I.B. ve Ö.K'yı gözaltına aldı.