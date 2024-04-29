https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/bombali-saldiri-hazirligindaki-isidli-yakalandi-1083272150.html

Bombalı saldırı hazırlığındaki IŞİD'li yakalandı

Bombalı saldırı hazırlığındaki IŞİD'li yakalandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bombalı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen IŞİD'li teröristin İstanbul Beykoz'da yakalandığını duyurdu. 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T14:41+0300

2024-04-29T14:41+0300

2024-04-29T15:05+0300

türkiye

işid

ali yerlikaya

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IŞİD'e yönelik "Bozdoğan-32 Operasyonu"nda 8 şüpheli gözaltına alındı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince yapılan çalışmalar sonucu K.A'nın bombalı saldırı eylemi hazırlığında olduğu ve bomba yapımında kullanılan kimyasal maddelerle patlamanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini test ettiği belirlendi. Ele geçirilen ve bomba yapımında kullanılacağı tespit edilen kimyasal maddelerin büyük çapta patlamaya sebebiyet verebilecek nitelikte olduğu anlaşıldı.Silahlı terör örgütü IŞİDile bağlantılı olduğu ve bomba yapım konusunda bilgi sahibi olduğu belirlenen K.A. ile aynı iş yerinde kalan M.H. İstanbul'un Beykoz ilçesinde yakalandı.Operasyonlar sonucu bomba yapımında kullanılan çok miktarda malzemeye el konuldu.Ekipler, yakalanan şüpheliler ile bağlantılı olduğu tespit edilen A.A, İ.İ, Y.A, A.B, I.B. ve Ö.K'yı gözaltına aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/kritik-operasyonu-yerlikaya-duyurdu-elebasi-sezai-gulmezin-organize-suc-orgutu-cokertildi-1083256480.html

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