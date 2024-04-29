İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruya göre, İstanbul’da düzenlenen “Mahzen-34” operasyonunda elebaşılığını Sezai Gülmez’in... 29.04.2024, Sputnik Türkiye

Kritik operasyonu Yerlikaya duyurdu: Elebaşı Sezai Gülmez’in organize suç örgütü çökertildi

© AA İsrail istihbaratına yönelik 2021'den bu yana 4'üncü operasyon © AA

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruya göre, İstanbul’da düzenlenen “Mahzen-34” operasyonunda elebaşılığını Sezai Gülmez’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı.