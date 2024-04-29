https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/kritik-operasyonu-yerlikaya-duyurdu-elebasi-sezai-gulmezin-organize-suc-orgutu-cokertildi-1083256480.html
Kritik operasyonu Yerlikaya duyurdu: Elebaşı Sezai Gülmez’in organize suç örgütü çökertildi
Kritik operasyonu Yerlikaya duyurdu: Elebaşı Sezai Gülmez’in organize suç örgütü çökertildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruya göre, İstanbul’da düzenlenen “Mahzen-34” operasyonunda elebaşılığını Sezai Gülmez’in... 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T08:07+0300
2024-04-29T08:07+0300
2024-04-29T08:45+0300
türkiye
ali yerlikaya
operasyon
istanbul
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organize suç
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suç örgütü
organize suç çetesi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen Mahzen-34 operasyonunun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/islam-memisten-carpici-tahmin-altin-icin-beklenen-mujde-geldi-dedi-bakan-simseki-isaret-etti-1083255871.html
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ali yerlikaya, operasyon, istanbul, organize suç örgütü, organize suç, suç, suç kaydı, suç örgütü, organize suç çetesi
Kritik operasyonu Yerlikaya duyurdu: Elebaşı Sezai Gülmez’in organize suç örgütü çökertildi
08:07 29.04.2024 (güncellendi: 08:45 29.04.2024)
İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruya göre, İstanbul’da düzenlenen “Mahzen-34” operasyonunda elebaşılığını Sezai Gülmez’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen Mahzen-34 operasyonunun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi: