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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/israilli-bakan-refaha-saldiridan-vazgecilirse-netanyahu-hukumetinin-var-olma-hakki-yok-1083240042.html
İsrailli Bakan: Refah'a saldırıdan vazgeçilirse Netanyahu hükümetinin var olma hakkı yok
İsrailli Bakan: Refah'a saldırıdan vazgeçilirse Netanyahu hükümetinin var olma hakkı yok
Sputnik Türkiye
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin Refah'ı işgal etmediği müddetçe var olma hakkının bulunmadığını... 28.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-28T16:55+0300
2024-04-28T16:55+0300
israil- filistin çatışması
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X sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü mesajda, İsrail’in Refah’a saldırı planı ve Hamas’la yapılacak olası bir ateşkese ilişkin açıklamalarda bulunan Smotrich, beyaz bayrak sallaması ve Refah'ı işgal planından vazgeçmesi durumunda Netanyahu liderliğindeki hükümetin hiçbir varlık hakkının kalmayacağını savundu.Hamas’la, İsrail’de alıkonulan Filistinlilerin serbest bırakılması karşılığında Gazze’de tutulan İsrailli esirlerin geri dönmesini kapsayan bir anlaşmaya karşı çıktığını dile getiren Smotrich, söz konusu olası bir anlaşmayı "Nazilere karşı aşağılayıcı bir teslimiyet" olarak nitelendirdi.Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı RefahGazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah şehri, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2.3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1.9 milyon kişi yerinden oldu.Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce güvenli olduğunu iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1.5 milyona ulaştı.Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/filistin-devlet-baskani-israilin-refah-operasyonu-onumuzdeki-gunlerde-baslayacak-1083230822.html
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İsrailli Bakan: Refah'a saldırıdan vazgeçilirse Netanyahu hükümetinin var olma hakkı yok

16:55 28.04.2024
© AFP 2023 / OHAD ZWIGENBERGİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2024
© AFP 2023 / OHAD ZWIGENBERG
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İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin Refah'ı işgal etmediği müddetçe var olma hakkının bulunmadığını söyledi.
X sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü mesajda, İsrail’in Refah’a saldırı planı ve Hamas’la yapılacak olası bir ateşkese ilişkin açıklamalarda bulunan Smotrich, beyaz bayrak sallaması ve Refah'ı işgal planından vazgeçmesi durumunda Netanyahu liderliğindeki hükümetin hiçbir varlık hakkının kalmayacağını savundu.
Hamas’la, İsrail’de alıkonulan Filistinlilerin serbest bırakılması karşılığında Gazze’de tutulan İsrailli esirlerin geri dönmesini kapsayan bir anlaşmaya karşı çıktığını dile getiren Smotrich, söz konusu olası bir anlaşmayı "Nazilere karşı aşağılayıcı bir teslimiyet" olarak nitelendirdi.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah şehri, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2.3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1.9 milyon kişi yerinden oldu.
Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce güvenli olduğunu iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1.5 milyona ulaştı.
Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.
İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2024
İsrail- Filistin çatışması
Filistin Devlet Başkanı: İsrail'in Refah operasyonu önümüzdeki günlerde başlayacak
12:10
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