https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/filistin-devlet-baskani-israilin-refah-operasyonu-onumuzdeki-gunlerde-baslayacak-1083230822.html
Filistin Devlet Başkanı: İsrail'in Refah operasyonu önümüzdeki günlerde başlayacak
Filistin Devlet Başkanı: İsrail'in Refah operasyonu önümüzdeki günlerde başlayacak
Sputnik Türkiye
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik askeri operasyonunun önümüzdeki birkaç gün içinde... 28.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-28T12:10+0300
2024-04-28T12:10+0300
2024-04-28T12:10+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
filistin
filistin sorunu
mahmud abbas
gazze
gazze şeridi
refah sınır kapısı
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun özel oturumunda konuşan Abbas, “İsrail birkaç gün içinde Refah kentine bir askeri operasyon başlatacak, çünkü Gazze'de kalan tüm Filistinliler orada toplandı. Sınırlı bir saldırı, hepsini Filistin topraklarını terk etmeye zorlamak için yeterli olacaktır" dedi.Abbas, komşu Arap ülkeleri Mısır ve Ürdün'ün ‘Filistinli mültecileri kabul etmeyi kararlılıkla reddettikleri’ göz önüne alındığında, dünyanın Filistin tarihindeki en büyük felakete tanık olacağını da vurguladı.İsrail'i durdurabilecek tek ülkenin ABD olduğuna dikkat çeken Filistin Devlet Başkanı, konuşmasını, Washington’a, Yahudi devletini Refah operasyonu planlarından vazgeçmesi için etkileme çağrısında bulunarak tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240322/blinken-refah-saldirisi-israili-dunyada-daha-da-yalnizlastirma-riski-tasiyor-1081969073.html
israil
filistin
gazze
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), filistin, filistin sorunu, mahmud abbas, gazze, gazze şeridi, refah sınır kapısı
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), filistin, filistin sorunu, mahmud abbas, gazze, gazze şeridi, refah sınır kapısı
Filistin Devlet Başkanı: İsrail'in Refah operasyonu önümüzdeki günlerde başlayacak
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik askeri operasyonunun önümüzdeki birkaç gün içinde başlayacağını söyledi.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun özel oturumunda konuşan Abbas, “İsrail birkaç gün içinde Refah kentine bir askeri operasyon başlatacak, çünkü Gazze'de kalan tüm Filistinliler orada toplandı. Sınırlı bir saldırı, hepsini Filistin topraklarını terk etmeye zorlamak için yeterli olacaktır" dedi.
Abbas, komşu Arap ülkeleri Mısır ve Ürdün'ün ‘Filistinli mültecileri kabul etmeyi kararlılıkla reddettikleri’ göz önüne alındığında, dünyanın Filistin tarihindeki en büyük felakete tanık olacağını da vurguladı.
İsrail'i durdurabilecek tek ülkenin ABD olduğuna dikkat çeken Filistin Devlet Başkanı, konuşmasını, Washington’a, Yahudi devletini Refah operasyonu planlarından vazgeçmesi için etkileme çağrısında bulunarak tamamladı.