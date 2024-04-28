https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/filistin-devlet-baskani-israilin-refah-operasyonu-onumuzdeki-gunlerde-baslayacak-1083230822.html

Filistin Devlet Başkanı: İsrail'in Refah operasyonu önümüzdeki günlerde başlayacak

Filistin Devlet Başkanı: İsrail'in Refah operasyonu önümüzdeki günlerde başlayacak

Sputnik Türkiye

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik askeri operasyonunun önümüzdeki birkaç gün içinde... 28.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-28T12:10+0300

2024-04-28T12:10+0300

2024-04-28T12:10+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

filistin

filistin sorunu

mahmud abbas

gazze

gazze şeridi

refah sınır kapısı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1c/1083230504_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_96d52f1e496927f77e176649925f1673.jpg

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun özel oturumunda konuşan Abbas, “İsrail birkaç gün içinde Refah kentine bir askeri operasyon başlatacak, çünkü Gazze'de kalan tüm Filistinliler orada toplandı. Sınırlı bir saldırı, hepsini Filistin topraklarını terk etmeye zorlamak için yeterli olacaktır" dedi.Abbas, komşu Arap ülkeleri Mısır ve Ürdün'ün ‘Filistinli mültecileri kabul etmeyi kararlılıkla reddettikleri’ göz önüne alındığında, dünyanın Filistin tarihindeki en büyük felakete tanık olacağını da vurguladı.İsrail'i durdurabilecek tek ülkenin ABD olduğuna dikkat çeken Filistin Devlet Başkanı, konuşmasını, Washington’a, Yahudi devletini Refah operasyonu planlarından vazgeçmesi için etkileme çağrısında bulunarak tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240322/blinken-refah-saldirisi-israili-dunyada-daha-da-yalnizlastirma-riski-tasiyor-1081969073.html

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

refah sınır kapısı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), filistin, filistin sorunu, mahmud abbas, gazze, gazze şeridi, refah sınır kapısı