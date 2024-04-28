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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/filistin-devlet-baskani-israilin-refah-operasyonu-onumuzdeki-gunlerde-baslayacak-1083230822.html
Filistin Devlet Başkanı: İsrail'in Refah operasyonu önümüzdeki günlerde başlayacak
Filistin Devlet Başkanı: İsrail'in Refah operasyonu önümüzdeki günlerde başlayacak
Sputnik Türkiye
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik askeri operasyonunun önümüzdeki birkaç gün içinde... 28.04.2024, Sputnik Türkiye
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun özel oturumunda konuşan Abbas, “İsrail birkaç gün içinde Refah kentine bir askeri operasyon başlatacak, çünkü Gazze'de kalan tüm Filistinliler orada toplandı. Sınırlı bir saldırı, hepsini Filistin topraklarını terk etmeye zorlamak için yeterli olacaktır" dedi.Abbas, komşu Arap ülkeleri Mısır ve Ürdün'ün ‘Filistinli mültecileri kabul etmeyi kararlılıkla reddettikleri’ göz önüne alındığında, dünyanın Filistin tarihindeki en büyük felakete tanık olacağını da vurguladı.İsrail'i durdurabilecek tek ülkenin ABD olduğuna dikkat çeken Filistin Devlet Başkanı, konuşmasını, Washington’a, Yahudi devletini Refah operasyonu planlarından vazgeçmesi için etkileme çağrısında bulunarak tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240322/blinken-refah-saldirisi-israili-dunyada-daha-da-yalnizlastirma-riski-tasiyor-1081969073.html
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Filistin Devlet Başkanı: İsrail'in Refah operasyonu önümüzdeki günlerde başlayacak

12:10 28.04.2024
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEFilistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2024
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik askeri operasyonunun önümüzdeki birkaç gün içinde başlayacağını söyledi.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun özel oturumunda konuşan Abbas, “İsrail birkaç gün içinde Refah kentine bir askeri operasyon başlatacak, çünkü Gazze'de kalan tüm Filistinliler orada toplandı. Sınırlı bir saldırı, hepsini Filistin topraklarını terk etmeye zorlamak için yeterli olacaktır" dedi.
Abbas, komşu Arap ülkeleri Mısır ve Ürdün'ün ‘Filistinli mültecileri kabul etmeyi kararlılıkla reddettikleri’ göz önüne alındığında, dünyanın Filistin tarihindeki en büyük felakete tanık olacağını da vurguladı.
İsrail'i durdurabilecek tek ülkenin ABD olduğuna dikkat çeken Filistin Devlet Başkanı, konuşmasını, Washington’a, Yahudi devletini Refah operasyonu planlarından vazgeçmesi için etkileme çağrısında bulunarak tamamladı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2024
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Blinken: Refah saldırısı İsrail'i dünyada daha da yalnızlaştırma riski taşıyor
22 Mart, 22:16
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