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SON DAKİKA | Özel: Anayasa ihlali sembolünü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı atıyorsanız, Anayasa'yı ihlaldir
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CHP lideri Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nu ziyaret etti
CHP lideri Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nu ziyaret etti
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. İkili, görüşmenin ardından son dönemde emniyette gerçekleşen... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T13:23+0300
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İki lider, görüşmenin ardından açıklama yaptı.Özel, "AK Parti ile MHP arasında meselenin kendisi neyse, gerilim mi restleşme mi, fillerin boğulması bu ama altta adalet eziliyor"Dervişoğlu, emniyette gerçekleşen operasyonlarla ilgili, "Eksik bilgi ile yanlış yorum yapmamaya özen göstermem lazım." dedi, Yargıtay'daki atmaya ilişkin de "Böyle bir atama bizim açımızdan sürpriz değil" dedi. Özel ise, "Adayın biri çekildi başka makam talep etti, oylar yönlendirildi. Yargıtay seçimindeki sonuç Erdoğan'ın beklediği gibi olmadı ama yaptığı atama, 31 Mart'tan sonraki normalleşmeye uygun değildir. Anayasa ihlalinin sembol ismini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı atıyorsanız, mevcut Anayasa'yı ihlalde ısrarcısınız demektir." dedi. Özel ayrıca, "Adalet Bakanı ve İçişleri'nin hızla siyasi partileri bilgilendirmesi lazım" dedi.
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özgür özel, chp, müsavat dervişoğlu, iyi parti, son dakika
özgür özel, chp, müsavat dervişoğlu, iyi parti, son dakika

CHP lideri Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nu ziyaret etti

13:23 16.05.2024 (güncellendi: 13:27 16.05.2024)
© Fotoğraf : Twitter/CHPCHP lideri Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nu ziyaret etti
CHP lideri Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nu ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
© Fotoğraf : Twitter/CHP
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. İkili, görüşmenin ardından son dönemde emniyette gerçekleşen operasyonları değerlendirdi.
İki lider, görüşmenin ardından açıklama yaptı.
Özel, "AK Parti ile MHP arasında meselenin kendisi neyse, gerilim mi restleşme mi, fillerin boğulması bu ama altta adalet eziliyor"
Dervişoğlu, emniyette gerçekleşen operasyonlarla ilgili, "Eksik bilgi ile yanlış yorum yapmamaya özen göstermem lazım." dedi, Yargıtay'daki atmaya ilişkin de "Böyle bir atama bizim açımızdan sürpriz değil" dedi.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
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Muhsin Şentürk Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçildi
00:29
Özel ise, "Adayın biri çekildi başka makam talep etti, oylar yönlendirildi. Yargıtay seçimindeki sonuç Erdoğan'ın beklediği gibi olmadı ama yaptığı atama, 31 Mart'tan sonraki normalleşmeye uygun değildir. Anayasa ihlalinin sembol ismini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı atıyorsanız, mevcut Anayasa'yı ihlalde ısrarcısınız demektir." dedi. Özel ayrıca, "Adalet Bakanı ve İçişleri'nin hızla siyasi partileri bilgilendirmesi lazım" dedi.
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