https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/ozel-anayasa-ihlali-sembolunu-yargitay-cumhuriyet-bassavcisi-atiyorsaniz-anayasayi-ihlaldir-1083889591.html

CHP lideri Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nu ziyaret etti

CHP lideri Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nu ziyaret etti

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. İkili, görüşmenin ardından son dönemde emniyette gerçekleşen... 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T13:23+0300

2024-05-16T13:23+0300

2024-05-16T13:27+0300

politika

özgür özel

chp

müsavat dervişoğlu

iyi parti

son dakika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/10/1083890368_0:0:1875:1054_1920x0_80_0_0_2be4b87067e5ff605f8caf51afaf50c7.png

İki lider, görüşmenin ardından açıklama yaptı.Özel, "AK Parti ile MHP arasında meselenin kendisi neyse, gerilim mi restleşme mi, fillerin boğulması bu ama altta adalet eziliyor"Dervişoğlu, emniyette gerçekleşen operasyonlarla ilgili, "Eksik bilgi ile yanlış yorum yapmamaya özen göstermem lazım." dedi, Yargıtay'daki atmaya ilişkin de "Böyle bir atama bizim açımızdan sürpriz değil" dedi. Özel ise, "Adayın biri çekildi başka makam talep etti, oylar yönlendirildi. Yargıtay seçimindeki sonuç Erdoğan'ın beklediği gibi olmadı ama yaptığı atama, 31 Mart'tan sonraki normalleşmeye uygun değildir. Anayasa ihlalinin sembol ismini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı atıyorsanız, mevcut Anayasa'yı ihlalde ısrarcısınız demektir." dedi. Özel ayrıca, "Adalet Bakanı ve İçişleri'nin hızla siyasi partileri bilgilendirmesi lazım" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/muhsin-senturk-yargitay-cumhuriyet-bassavcisi-olarak-secildi-1083867309.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

özgür özel, chp, müsavat dervişoğlu, iyi parti, son dakika