https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/ozel-anayasa-ihlali-sembolunu-yargitay-cumhuriyet-bassavcisi-atiyorsaniz-anayasayi-ihlaldir-1083889591.html
CHP lideri Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nu ziyaret etti
CHP lideri Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nu ziyaret etti
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. İkili, görüşmenin ardından son dönemde emniyette gerçekleşen... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T13:23+0300
2024-05-16T13:23+0300
2024-05-16T13:27+0300
politika
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İki lider, görüşmenin ardından açıklama yaptı.Özel, "AK Parti ile MHP arasında meselenin kendisi neyse, gerilim mi restleşme mi, fillerin boğulması bu ama altta adalet eziliyor"Dervişoğlu, emniyette gerçekleşen operasyonlarla ilgili, "Eksik bilgi ile yanlış yorum yapmamaya özen göstermem lazım." dedi, Yargıtay'daki atmaya ilişkin de "Böyle bir atama bizim açımızdan sürpriz değil" dedi. Özel ise, "Adayın biri çekildi başka makam talep etti, oylar yönlendirildi. Yargıtay seçimindeki sonuç Erdoğan'ın beklediği gibi olmadı ama yaptığı atama, 31 Mart'tan sonraki normalleşmeye uygun değildir. Anayasa ihlalinin sembol ismini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı atıyorsanız, mevcut Anayasa'yı ihlalde ısrarcısınız demektir." dedi. Özel ayrıca, "Adalet Bakanı ve İçişleri'nin hızla siyasi partileri bilgilendirmesi lazım" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/muhsin-senturk-yargitay-cumhuriyet-bassavcisi-olarak-secildi-1083867309.html
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özgür özel, chp, müsavat dervişoğlu, iyi parti, son dakika
özgür özel, chp, müsavat dervişoğlu, iyi parti, son dakika
CHP lideri Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nu ziyaret etti
13:23 16.05.2024 (güncellendi: 13:27 16.05.2024)
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. İkili, görüşmenin ardından son dönemde emniyette gerçekleşen operasyonları değerlendirdi.
İki lider, görüşmenin ardından açıklama yaptı.
Özel, "AK Parti ile MHP arasında meselenin kendisi neyse, gerilim mi restleşme mi, fillerin boğulması bu ama altta adalet eziliyor"
Dervişoğlu, emniyette gerçekleşen operasyonlarla ilgili, "Eksik bilgi ile yanlış yorum yapmamaya özen göstermem lazım." dedi, Yargıtay'daki atmaya ilişkin de "Böyle bir atama bizim açımızdan sürpriz değil" dedi.
Özel ise, "Adayın biri çekildi başka makam talep etti, oylar yönlendirildi. Yargıtay seçimindeki sonuç Erdoğan'ın beklediği gibi olmadı ama yaptığı atama, 31 Mart'tan sonraki normalleşmeye uygun değildir. Anayasa ihlalinin sembol ismini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı atıyorsanız, mevcut Anayasa'yı ihlalde ısrarcısınız demektir." dedi. Özel ayrıca, "Adalet Bakanı ve İçişleri'nin hızla siyasi partileri bilgilendirmesi lazım" dedi.