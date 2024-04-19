https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/uzmanlar-yikici-olabilir-diyerek-acikladi-tokattaki-depremler-kuzey-anadolu-fayini-tetikler-mi-1082930463.html
Uzmanlar 'Yıkıcı olabilir' diyerek açıkladı: Tokat'taki depremler Kuzey Anadolu fayını tetikler mi?
Uzmanlar 'Yıkıcı olabilir' diyerek açıkladı: Tokat'taki depremler Kuzey Anadolu fayını tetikler mi?
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de 5.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Bölgede... 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T08:19+0300
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AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 5.9 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerde de hissedildi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, 'Deprem Kuzey Anadolu fayını tetikler mi' sorusuna açıklık getirdi:'Türkiye'deki yapıların hasar sınırları 5.5'la başlıyor''Bu depremler devam edecek'Türkiye deprem ülkesi bunu kabul etmek gerekiyor ve bugün Tokat'tan yarın Malatya'dan bir başka yerden bu haberleri duyacağız. Depreme karşı dirençli şehirler ve binalar yapmak için bütün enerjimizi buna sevk etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde bu depremler devam edecek. Bu Kuzey Anadolu fayının ana kolu üzerinde olmadığı için 7 seviyelerinde bir deprem normal şartlarda beklemem ama tabi bunun garantisi yok. Ben sadece depremlerin meydana geldiği fayın uzunluğuna bağlı olarak bu yorumu yapıyorum. 5.6 müstakil bir deprem olabilir, daha büyüğü gelmeyebilir ama bunun garantisi yok.Naci Görür: İlk olan deprem öncüydüDeprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:'Bu fayın güneybatısındakiler dikkatli olmalı'Naci Görür 4.4'lük artçı depremin ardından yaptığı paylaşımda, "Tokat-Sulusaray’da 4,4 deprem. Muhtemelen artçı. Fay üzerinde hareketlenme fazla. Bu fayın güneybatısındakiler dikkatli olmalı. Çatlak ve hasarlı binalardan uzak durulmalı" ifadelerini kullandı.'Çok yüzeye yakın bir deprem'Deprem Uzmanı Dr. Sinan Cansız, "Müstakil bir deprem. Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde Erzincan'dan İstanbul'a kadar her zaman büyük şiddetli depremler meydana gelmektedir ki Tokat'ta da en son 1942 yılında Erbaa ilçesinde çok ciddi bir deprem meydana geldi, büyük bir yıkım bıraktı. Bölge aslında büyük depremlere gebe olan bir bölge her zaman. Diri fayların her zaman olduğu büyük depremler oluşturabilecek nitelikte. Çok yüzeye yakın bir deprem. Kahramanmaraş depremine göre 2 kat daha yakın bir deprem" dedi.'Kuzeyinde ve güneyinde çok sayıda bu fayla bağlantılı aktif fay var.'Milliyet'te yer alan habere göre, deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, şu ifadelere yer verdi:
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Uzmanlar 'Yıkıcı olabilir' diyerek açıkladı: Tokat'taki depremler Kuzey Anadolu fayını tetikler mi?
08:19 19.04.2024 (güncellendi: 08:33 19.04.2024)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de 5.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Bölgede artçı sarsıntılar olmaya devam ediyor. Deprem uzmanlarından konuya dair peş peşe açıklama geldi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 5.9 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerde de hissedildi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, 'Deprem Kuzey Anadolu fayını tetikler mi' sorusuna açıklık getirdi:
'Türkiye'deki yapıların hasar sınırları 5.5'la başlıyor'
O bölgenin depremselliğini tartışmıştık. Bu Kuzey Anadolu fayının anakolu üzerinde değil, yan kolları üzerinde yine Kuzey Anadolu fayına bağlı ama buranın çok uzun olmadığını dolayısıyla 6-.6.5'a kadar deprem oluşturabileceğini, 7'ye çıkmayacağını söylemiştim. Nitekim hemen akabinde de 5.6 büyüklüğündeki deprem şöyle kritik; Türkiye'deki yapıların hasar sınırları 5.5'la başlıyor. Dolayısıyla 5.6 bu anlamda önemli olabilir. Mühendislik olarak hatalı binalarda mutlaka hasarlar meydana gelmiş olabilir. Daha önceki deprem 9 kilometre civarındaydı. Bu 5 kilometre civarında yüzeye yakın olması daha çok hissedilmesini sağlar. Dolayısıyla bu biraz binanın ve zemine bağlı olarak hissedilir ama 5.6 büyüklüğündeki deprem baya hissedilir. Önemli olan hasar meydana gelip gelmemesidir.
'Bu depremler devam edecek'
Türkiye deprem ülkesi bunu kabul etmek gerekiyor ve bugün Tokat'tan yarın Malatya'dan bir başka yerden bu haberleri duyacağız. Depreme karşı dirençli şehirler ve binalar yapmak için bütün enerjimizi buna sevk etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde bu depremler devam edecek. Bu Kuzey Anadolu fayının ana kolu üzerinde olmadığı için 7 seviyelerinde bir deprem normal şartlarda beklemem ama tabi bunun garantisi yok. Ben sadece depremlerin meydana geldiği fayın uzunluğuna bağlı olarak bu yorumu yapıyorum. 5.6 müstakil bir deprem olabilir, daha büyüğü gelmeyebilir ama bunun garantisi yok.
Naci Görür: İlk olan deprem öncüydü
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Tokatta, Sulusaray’da 5,6 deprem oldu. Dün gece burada aynı yerde 4,1 deprem de olmuştu. Dün olan deprem öncü depremdi. Bu deprem Tokat’ta KAF’tan ayrılan ve Anadolu Levhası içerisine SW yönlü uzanan kol üzerinde oluştu. Bu orta büyüklükteki deprem kalitesiz yapı stoklarında zarar vermiş olabilir. Geçmiş olsun.
'Bu fayın güneybatısındakiler dikkatli olmalı'
Naci Görür 4.4'lük artçı depremin ardından yaptığı paylaşımda, "Tokat-Sulusaray’da 4,4 deprem. Muhtemelen artçı. Fay üzerinde hareketlenme fazla. Bu fayın güneybatısındakiler dikkatli olmalı. Çatlak ve hasarlı binalardan uzak durulmalı" ifadelerini kullandı.
'Çok yüzeye yakın bir deprem'
Deprem Uzmanı Dr. Sinan Cansız, "Müstakil bir deprem. Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde Erzincan'dan İstanbul'a kadar her zaman büyük şiddetli depremler meydana gelmektedir ki Tokat'ta da en son 1942 yılında Erbaa ilçesinde çok ciddi bir deprem meydana geldi, büyük bir yıkım bıraktı. Bölge aslında büyük depremlere gebe olan bir bölge her zaman. Diri fayların her zaman olduğu büyük depremler oluşturabilecek nitelikte. Çok yüzeye yakın bir deprem. Kahramanmaraş depremine göre 2 kat daha yakın bir deprem" dedi.
'Kuzeyinde ve güneyinde çok sayıda bu fayla bağlantılı aktif fay var.'
Milliyet'te yer alan habere göre, deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, şu ifadelere yer verdi:
Kuzey Anadolu fayı 1500 kilometre uzunluğunda yaklaşık ve 50 kilometre genişliğinde büyük bir fay zonu. Bunun kuzeyinde ve güneyinde çok sayıda bu fayla bağlantılı aktif fay var.