Uzmanlar 'Yıkıcı olabilir' diyerek açıkladı: Tokat'taki depremler Kuzey Anadolu fayını tetikler mi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de 5.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Bölgede... 19.04.2024, Sputnik Türkiye

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 5.9 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerde de hissedildi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, 'Deprem Kuzey Anadolu fayını tetikler mi' sorusuna açıklık getirdi:'Türkiye'deki yapıların hasar sınırları 5.5'la başlıyor''Bu depremler devam edecek'Türkiye deprem ülkesi bunu kabul etmek gerekiyor ve bugün Tokat'tan yarın Malatya'dan bir başka yerden bu haberleri duyacağız. Depreme karşı dirençli şehirler ve binalar yapmak için bütün enerjimizi buna sevk etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde bu depremler devam edecek. Bu Kuzey Anadolu fayının ana kolu üzerinde olmadığı için 7 seviyelerinde bir deprem normal şartlarda beklemem ama tabi bunun garantisi yok. Ben sadece depremlerin meydana geldiği fayın uzunluğuna bağlı olarak bu yorumu yapıyorum. 5.6 müstakil bir deprem olabilir, daha büyüğü gelmeyebilir ama bunun garantisi yok.Naci Görür: İlk olan deprem öncüydüDeprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:'Bu fayın güneybatısındakiler dikkatli olmalı'Naci Görür 4.4'lük artçı depremin ardından yaptığı paylaşımda, "Tokat-Sulusaray’da 4,4 deprem. Muhtemelen artçı. Fay üzerinde hareketlenme fazla. Bu fayın güneybatısındakiler dikkatli olmalı. Çatlak ve hasarlı binalardan uzak durulmalı" ifadelerini kullandı.'Çok yüzeye yakın bir deprem'Deprem Uzmanı Dr. Sinan Cansız, "Müstakil bir deprem. Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde Erzincan'dan İstanbul'a kadar her zaman büyük şiddetli depremler meydana gelmektedir ki Tokat'ta da en son 1942 yılında Erbaa ilçesinde çok ciddi bir deprem meydana geldi, büyük bir yıkım bıraktı. Bölge aslında büyük depremlere gebe olan bir bölge her zaman. Diri fayların her zaman olduğu büyük depremler oluşturabilecek nitelikte. Çok yüzeye yakın bir deprem. Kahramanmaraş depremine göre 2 kat daha yakın bir deprem" dedi.'Kuzeyinde ve güneyinde çok sayıda bu fayla bağlantılı aktif fay var.'Milliyet'te yer alan habere göre, deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, şu ifadelere yer verdi:

