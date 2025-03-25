İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: 19 Mart itibarıyla bin 418 gözaltı
16:44 25.03.2025 (güncellendi: 16:50 25.03.2025)
© AAGözaltı
© AA
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, "19 Mart 2025 tarihinden itibaren yapılan yasa dışı gösterilerde bugüne kadar 1.418 şüpheli gözaltına alındı." dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, '19 Mart 2025 tarihinden itibaren yapılan yasa dışı gösterilerde bugüne kadar 1.418 şüpheli gözaltına alındı.' dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
19 Mart 2025 tarihinden itibaren yapılan yasa dışı gösterilerde bugüne kadar 1.418 şüpheli gözaltına alındı. Halen gözaltında 979 şüpheli bulunurken bugün 478 şahıs mevcutlu olarak adli makamlara çıkartılacak. Sokakları terörize etmeye kalkışanlara, milli ve manevi değerlerimize, polislerimize saldıranlara asla taviz verilmeyecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın merhum annesine ve ailesine hakaret edenleri bir kez daha lanetliyorum. Güvenlik güçlerimiz hukuktan aldığı güçle, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini 7/24 korumaktadır, korumaya da devam edecektir
19 Mart 2025 tarihinden itibaren yapılan yasa dışı gösterilerde bugüne kadar 1.418 şüpheli gözaltına alındı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 25, 2025
Halen gözaltında 979 şüpheli bulunurken bugün 478 şahıs mevcutlu olarak adli makamlara çıkartılacak.
Sokakları terörize etmeye kalkışanlara, milli ve manevi…