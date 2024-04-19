https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/icisleri-bakan-yardimcisi-karaloglundan-tokattaki-depreme-iliskin-aciklama-1082927835.html

İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu'ndan Tokat'taki depreme ilişkin açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu'ndan Tokat'taki depreme ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, deprem nedeniyle hasar gören yapılarla ilgili bilgi vererek, "Tokat ilimizde 3 ilçe, 30 köyde, 191 konutta, 84... 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T02:17+0300

2024-04-19T02:17+0300

2024-04-19T02:17+0300

türkiye

münir karaloğlu

deprem

deprem

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İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Tokat'ın Sulupazar ilçesinde depremden zarar gören bölgedeki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.Bölgede Sulupazar merkezli 5 deprem ve 41 artçı sarsıntı olduğunu vurgulayan Karaloğlu, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.En büyük tesellilerinin yaralı ve can kaybı bulunmaması olduğuna işaret eden Karaloğlu, "Ekiplerimiz şu anda sahada. Köylerin tamamı tarandı. Tokat'ta 3 ilçe, Yozgat tarafında 3 ilçe ve etkilenen tüm köylerimiz taranmış durumda. Tokat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 576 vatandaşımızın ihbarı var. Yozgat ilimizde de 250 deprem kaynaklı vatandaşımızın ihbarı var ve bütün ihbarlara da arkadaşlarımız cevap verdiler, incelemelerini tamamladılar" diye konuştu.Bölgedeki çalışmaların sürdüğünü dile getiren Karaloğlu, şöyle devam etti:Karaloğlu, bölgede ulaşımda, altyapıda, elektrik ve haberleşmede herhangi bir sorun yaşanmadığının altını çizerek, "Yollarımız açık, enerjisi olmayan köy yok, haberleşme imkanı olmayan yerleşim birimimiz de yok. Tedbir olarak Tokat ilimizin genelinde eğitime bir gün ara verdik. Yozgat ilimizde ise Kadışehri, Çekerek ve Aydıncık ilçelerimizde eğitime bir gün ara vermiş olduk" diye konuştu.Vatandaşlardan sosyal medyada dolaşan yanlış bilgilere itibar etmemelerini isteyen Karaloğlu, "AFAD tarafından açıklanmayan hiçbir bilgiye itibar etmemelerini istiyoruz. Biz zaten vatandaşlarımızı çok hızlı şekilde AFAD üzerinden bilgilendiriyoruz. Yapmamız gereken uyarılar varsa bunları da yapıyoruz. Vatandaşımızın bir tereddüdü olmasın" ifadelerini kullandı.Karaloğlu, bölgede 750 personel ve 150 aracın hazır bekletildiğini sözlerine ekledi.Karaloğlu açıklamasında dezenformasyon uyarısında bulunarak şunları söyledi:Karaloğlu’nun basın açıklaması sırasında deprem olduKaraloğlu depremin merkez üssü Tokat’ın Sulusaray ilçesinde basın açıklaması yaparken deprem meydana geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/bakan-ozhasekiden-tokattaki-56-buyuklugundeki-depreme-iliskin-aciklama-1082927543.html

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