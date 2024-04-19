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İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu'ndan Tokat'taki depreme ilişkin açıklama
İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu'ndan Tokat'taki depreme ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, deprem nedeniyle hasar gören yapılarla ilgili bilgi vererek, "Tokat ilimizde 3 ilçe, 30 köyde, 191 konutta, 84... 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T02:17+0300
2024-04-19T02:17+0300
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İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Tokat'ın Sulupazar ilçesinde depremden zarar gören bölgedeki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.Bölgede Sulupazar merkezli 5 deprem ve 41 artçı sarsıntı olduğunu vurgulayan Karaloğlu, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.En büyük tesellilerinin yaralı ve can kaybı bulunmaması olduğuna işaret eden Karaloğlu, "Ekiplerimiz şu anda sahada. Köylerin tamamı tarandı. Tokat'ta 3 ilçe, Yozgat tarafında 3 ilçe ve etkilenen tüm köylerimiz taranmış durumda. Tokat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 576 vatandaşımızın ihbarı var. Yozgat ilimizde de 250 deprem kaynaklı vatandaşımızın ihbarı var ve bütün ihbarlara da arkadaşlarımız cevap verdiler, incelemelerini tamamladılar" diye konuştu.Bölgedeki çalışmaların sürdüğünü dile getiren Karaloğlu, şöyle devam etti:Karaloğlu, bölgede ulaşımda, altyapıda, elektrik ve haberleşmede herhangi bir sorun yaşanmadığının altını çizerek, "Yollarımız açık, enerjisi olmayan köy yok, haberleşme imkanı olmayan yerleşim birimimiz de yok. Tedbir olarak Tokat ilimizin genelinde eğitime bir gün ara verdik. Yozgat ilimizde ise Kadışehri, Çekerek ve Aydıncık ilçelerimizde eğitime bir gün ara vermiş olduk" diye konuştu.Vatandaşlardan sosyal medyada dolaşan yanlış bilgilere itibar etmemelerini isteyen Karaloğlu, "AFAD tarafından açıklanmayan hiçbir bilgiye itibar etmemelerini istiyoruz. Biz zaten vatandaşlarımızı çok hızlı şekilde AFAD üzerinden bilgilendiriyoruz. Yapmamız gereken uyarılar varsa bunları da yapıyoruz. Vatandaşımızın bir tereddüdü olmasın" ifadelerini kullandı.Karaloğlu, bölgede 750 personel ve 150 aracın hazır bekletildiğini sözlerine ekledi.Karaloğlu açıklamasında dezenformasyon uyarısında bulunarak şunları söyledi:Karaloğlu’nun basın açıklaması sırasında deprem olduKaraloğlu depremin merkez üssü Tokat’ın Sulusaray ilçesinde basın açıklaması yaparken deprem meydana geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/bakan-ozhasekiden-tokattaki-56-buyuklugundeki-depreme-iliskin-aciklama-1082927543.html
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münir karaloğlu, deprem, deprem
münir karaloğlu, deprem, deprem

İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu'ndan Tokat'taki depreme ilişkin açıklama

02:17 19.04.2024
© İHA / İbrahim ŞenelTokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem Artova ilçesinde hasara neden oldu.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem Artova ilçesinde hasara neden oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2024
© İHA / İbrahim Şenel
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İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, deprem nedeniyle hasar gören yapılarla ilgili bilgi vererek, "Tokat ilimizde 3 ilçe, 30 köyde, 191 konutta, 84 ahırda, 7 camide ve bir fırında hasar var. Bunlar yıkık değil, hasar var. Yozgat ilimizde ise bir ilçe, 7 köyde 94 konutta, 4 camide ve 3 ahırda ön hasar tespitlerimiz var" dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Tokat'ın Sulupazar ilçesinde depremden zarar gören bölgedeki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.
Bölgede Sulupazar merkezli 5 deprem ve 41 artçı sarsıntı olduğunu vurgulayan Karaloğlu, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.
En büyük tesellilerinin yaralı ve can kaybı bulunmaması olduğuna işaret eden Karaloğlu, "Ekiplerimiz şu anda sahada. Köylerin tamamı tarandı. Tokat'ta 3 ilçe, Yozgat tarafında 3 ilçe ve etkilenen tüm köylerimiz taranmış durumda. Tokat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 576 vatandaşımızın ihbarı var. Yozgat ilimizde de 250 deprem kaynaklı vatandaşımızın ihbarı var ve bütün ihbarlara da arkadaşlarımız cevap verdiler, incelemelerini tamamladılar" diye konuştu.
Bölgedeki çalışmaların sürdüğünü dile getiren Karaloğlu, şöyle devam etti:
"Tokat ilimizde 3 ilçe, 30 köyde, 191 konutta, 84 ahırda, 7 camide ve bir fırında hasar var. Bunlar yıkık değil, hasar var. Yozgat ilimizde ise bir ilçe, 7 köyde 94 konutta, 4 camide ve 3 ahırda ön hasar tespitlerimiz var. Evinde çatlağı olan, hasarı olan hiçbir vatandaşımız evini kullanmasın lütfen. Biz onları misafir etmeye hazırız. Sayın Valimiz şu anda yurtları hazır hale getirdi. Şu ana kadar 30 vatandaşımız Tokat'ta yurtlarda kalmak için müracaatta bulundu. Onları biz misafir edeceğiz ama daha fazla talep olursa onları karşılayacak imkanımız olduğunu ifade etmek isteriz. Yine vatandaşların beslenmesi konusunda 5 bin kumanya hazırlandı, dağıtılıyor. Tokat'ta üç ilçemizde sıcak yemek çıkarmak için aşevleri oluşturuluyor."
Karaloğlu, bölgede ulaşımda, altyapıda, elektrik ve haberleşmede herhangi bir sorun yaşanmadığının altını çizerek, "Yollarımız açık, enerjisi olmayan köy yok, haberleşme imkanı olmayan yerleşim birimimiz de yok. Tedbir olarak Tokat ilimizin genelinde eğitime bir gün ara verdik. Yozgat ilimizde ise Kadışehri, Çekerek ve Aydıncık ilçelerimizde eğitime bir gün ara vermiş olduk" diye konuştu.
Vatandaşlardan sosyal medyada dolaşan yanlış bilgilere itibar etmemelerini isteyen Karaloğlu, "AFAD tarafından açıklanmayan hiçbir bilgiye itibar etmemelerini istiyoruz. Biz zaten vatandaşlarımızı çok hızlı şekilde AFAD üzerinden bilgilendiriyoruz. Yapmamız gereken uyarılar varsa bunları da yapıyoruz. Vatandaşımızın bir tereddüdü olmasın" ifadelerini kullandı.
Karaloğlu, bölgede 750 personel ve 150 aracın hazır bekletildiğini sözlerine ekledi.
Karaloğlu açıklamasında dezenformasyon uyarısında bulunarak şunları söyledi:

“Sosyal medyada maalesef yine dezenformasyonlar var. Vatandaşımıza çağrımız AFAD tarafından açıklanmayan hiçbir bilgiye itibar etmemeleridir. Biz vatandaşlarımızı AFAD üzerinden çok hızlı bir şekilde bilgilendiriyoruz. Vatandaşımızın tereddüttü olmasın.”

Karaloğlu’nun basın açıklaması sırasında deprem oldu

Karaloğlu depremin merkez üssü Tokat’ın Sulusaray ilçesinde basın açıklaması yaparken deprem meydana geldi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2024
TÜRKİYE
Bakan Özhaseki'den Tokat'taki 5.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama
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