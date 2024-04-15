https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/malatyada-otobus-devrildi-cok-sayida-yarali-var-1082769593.html

Malatya'da otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Malatya'da otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Sputnik Türkiye

Malatya'da otomobille çarpışan otobüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T09:08+0300

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türkiye

yaralı

malatya

otobüs

otobüs şöförü

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kaza

zincirleme kaza

kaza sebebi

polis

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Malatya'da otomobille çarpıştıktan sonra devrilen otobüsteki 15 kişi yaralandı. Malatya-Elazığ kara yolu Pütürge yol ayrımındaki kavşakta sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 VT 1689 plakalı otomobil ile 65 ES 817 plakalı otobüs çarpıştı. Otobüs çarpışmanın etkisiyle devrildi.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

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yaralı, malatya, otobüs, otobüs şöförü, yolcu otobüsü, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, polis, ambulans