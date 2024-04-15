https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/malatyada-otobus-devrildi-cok-sayida-yarali-var-1082769593.html
Malatya'da otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
Malatya'da otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
Sputnik Türkiye
Malatya'da otomobille çarpışan otobüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T09:08+0300
2024-04-15T09:08+0300
2024-04-15T09:45+0300
türkiye
yaralı
malatya
otobüs
otobüs şöförü
yolcu otobüsü
kaza
zincirleme kaza
kaza sebebi
polis
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Malatya'da otomobille çarpıştıktan sonra devrilen otobüsteki 15 kişi yaralandı. Malatya-Elazığ kara yolu Pütürge yol ayrımındaki kavşakta sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 VT 1689 plakalı otomobil ile 65 ES 817 plakalı otobüs çarpıştı. Otobüs çarpışmanın etkisiyle devrildi.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/meteorolojiden-yeni-rapor-bir-yandan-nisan-ayinda-kar-surprizi-diger-yandan-sehirler-yanacak-1082767648.html
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yaralı, malatya, otobüs, otobüs şöförü, yolcu otobüsü, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, polis, ambulans
Malatya'da otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
09:08 15.04.2024 (güncellendi: 09:45 15.04.2024)
Malatya'da otomobille çarpışan otobüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Malatya'da otomobille çarpıştıktan sonra devrilen otobüsteki 15 kişi yaralandı. Malatya-Elazığ kara yolu Pütürge yol ayrımındaki kavşakta sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 VT 1689 plakalı otomobil ile 65 ES 817 plakalı otobüs çarpıştı. Otobüs çarpışmanın etkisiyle devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.