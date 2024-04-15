https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/meteorolojiden-yeni-rapor-bir-yandan-nisan-ayinda-kar-surprizi-diger-yandan-sehirler-yanacak-1082767648.html

Meteoroloji'den yeni rapor: Bir yandan Nisan ayında kar sürprizi, diğer yandan şehirler 'yanacak'

Meteoroloji'den yeni rapor: Bir yandan Nisan ayında kar sürprizi, diğer yandan şehirler 'yanacak'

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'nin son hava durumu tahminine göre, Salı gününden itibaren Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde... 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T07:23+0300

2024-04-15T07:23+0300

2024-04-15T07:41+0300

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Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ağrı, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Erzurum, Kars ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun doğusunun iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi beklenmektedir. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.UyarılarÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.Kars’ta nisan ayında yağan kar şaşırttı. Bir anda başlayan ve kısa sürede etrafı beyaza bürüyen kar, kışı aratmadı.Kars kent merkezinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde yağan kar tarlalarını ekmek için araziye giden çiftçileri olumsuz etkiledi. Kars-Digor karayolu güzergahı Borluk köyü mevkii kar yağışı nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. Tarlalarını ekmek için araziye giden çiftçiler ise kar yağışından dolayı geri döndü. Borluk köyü Hanlar mevkiinde yağan kar, çiftçiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde güney ve doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.EGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.AKDENİZParçalı az bulutlu, Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) rüzgar bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) rüzgar bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hdisesi beklenmektedir. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Ağrı, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Malatya, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Kars ve Iğdır çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Siirt çevreleri ile Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/annelere-325-euro-destek-odemesi-basvurulari-nasil-yapilacak-basvuru-sartlari-neler-1082767053.html

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