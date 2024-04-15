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Meteoroloji'den yeni rapor: Bir yandan Nisan ayında kar sürprizi, diğer yandan şehirler 'yanacak'
Meteoroloji'den yeni rapor: Bir yandan Nisan ayında kar sürprizi, diğer yandan şehirler 'yanacak'
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Meteoroloji'nin son hava durumu tahminine göre, Salı gününden itibaren Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde... 15.04.2024, Sputnik Türkiye
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Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ağrı, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Erzurum, Kars ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun doğusunun iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi beklenmektedir. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.UyarılarÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.Kars’ta nisan ayında yağan kar şaşırttı. Bir anda başlayan ve kısa sürede etrafı beyaza bürüyen kar, kışı aratmadı.Kars kent merkezinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde yağan kar tarlalarını ekmek için araziye giden çiftçileri olumsuz etkiledi. Kars-Digor karayolu güzergahı Borluk köyü mevkii kar yağışı nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. Tarlalarını ekmek için araziye giden çiftçiler ise kar yağışından dolayı geri döndü. Borluk köyü Hanlar mevkiinde yağan kar, çiftçiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde güney ve doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.EGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.AKDENİZParçalı az bulutlu, Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) rüzgar bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) rüzgar bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hdisesi beklenmektedir. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Ağrı, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Malatya, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Kars ve Iğdır çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Siirt çevreleri ile Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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15 nisan hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu

Meteoroloji'den yeni rapor: Bir yandan Nisan ayında kar sürprizi, diğer yandan şehirler 'yanacak'

07:23 15.04.2024 (güncellendi: 07:41 15.04.2024)
© ONUR ERDEN-Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.
Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2024
© ONUR ERDEN-
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Meteoroloji'nin son hava durumu tahminine göre, Salı gününden itibaren Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Kars’ta nisan ayında kar sürprizi yaşanarak yerel halkı şaşırttı.
Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ağrı, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Erzurum, Kars ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun doğusunun iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi beklenmektedir. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Uyarılar

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Kars’ta nisan ayında yağan kar şaşırttı. Bir anda başlayan ve kısa sürede etrafı beyaza bürüyen kar, kışı aratmadı.
Kars kent merkezinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde yağan kar tarlalarını ekmek için araziye giden çiftçileri olumsuz etkiledi. Kars-Digor karayolu güzergahı Borluk köyü mevkii kar yağışı nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. Tarlalarını ekmek için araziye giden çiftçiler ise kar yağışından dolayı geri döndü. Borluk köyü Hanlar mevkiinde yağan kar, çiftçiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde güney ve doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 12°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı az bulutlu, Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) rüzgar bekleniyor.
ADANA 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 20°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) rüzgar bekleniyor.
ANKARA 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 9°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 8°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 6°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 9°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 11°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hdisesi beklenmektedir. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.
AMASYA 8°C, 24°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 11°C, 21°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 7°C, 23°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 10°C, 16°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ağrı, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Malatya, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Kars ve Iğdır çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.
ERZURUM 2°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 1°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevreleri ile Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 9°C, 24°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 11°C, 24°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 13°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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