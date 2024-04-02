Beşiktaş'taki eğlence merkezinde çıkan yangından görüntüler
Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta bulunan binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta bulunan binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı. Yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı. Yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 3 cumhuriyet savcısının görevlendirilmesi yapıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 3 cumhuriyet savcısının görevlendirilmesi yapıldı.
Adalet Bakanı Tunç, olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "İş güvenliği ve yangın konusunda uzman 3 kişilik bilirkişi ekibi de yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürmektedir."dedi.
Adalet Bakanı Tunç, olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "İş güvenliği ve yangın konusunda uzman 3 kişilik bilirkişi ekibi de yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürmektedir."dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, "İstanbul Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatılmıştır.Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz" demişti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, "İstanbul Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatılmıştır.Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz" demişti.
Olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmaları sürerken iş güvenliği ve yangın uzmanlarının yer aldığı, 3 kişilik bilirkişi ekibi de yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma yapıyor.
Olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmaları sürerken iş güvenliği ve yangın uzmanlarının yer aldığı, 3 kişilik bilirkişi ekibi de yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma yapıyor.
Yangınla ilgili idari soruşturma başlatılırken, 2 mülkiye müfettişi görevlendirildi.
Yangınla ilgili idari soruşturma başlatılırken, 2 mülkiye müfettişi görevlendirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangının yaşandığı yerde incelemelerde bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangının yaşandığı yerde incelemelerde bulundu.