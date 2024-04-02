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Beşiktaş'taki eğlence merkezinde çıkan yangından görüntüler
Beşiktaş'taki eğlence merkezinde çıkan yangından görüntüler
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İstanbul Valiliği, Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangında 29 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı 1... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
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Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın en alt katındaki eğlence merkezinin tadilatında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişinin tedavisinin devam ettiği belirtilirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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fotoğraf, istanbul, beşiktaş, yangın, yılmaz tunç, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, ali yerlikaya, ekrem imamoğlu, фото

Beşiktaş'taki eğlence merkezinde çıkan yangından görüntüler

18:18 02.04.2024 (güncellendi: 18:20 02.04.2024)
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İstanbul Valiliği, Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangında 29 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı 1 kişinin ise tedavisinin sürdüğünü bildirmişti.
Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın en alt katındaki eğlence merkezinin tadilatında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişinin tedavisinin devam ettiği belirtilirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
© AA / Hakan Akgün

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta bulunan binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak&#x27;ta bulunan binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. - Sputnik Türkiye
1/8
© AA / Hakan Akgün

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta bulunan binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

© AA / İslam Yakut

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı. Yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı. Yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. - Sputnik Türkiye
2/8
© AA / İslam Yakut

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı. Yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

© AA / Hakan Akgün

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 3 cumhuriyet savcısının görevlendirilmesi yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 3 cumhuriyet savcısının görevlendirilmesi yapıldı. - Sputnik Türkiye
3/8
© AA / Hakan Akgün

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 3 cumhuriyet savcısının görevlendirilmesi yapıldı.

© AA / İslam Yakut

Adalet Bakanı Tunç, olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "İş güvenliği ve yangın konusunda uzman 3 kişilik bilirkişi ekibi de yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürmektedir."dedi.

Adalet Bakanı Tunç, olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, &quot;İş güvenliği ve yangın konusunda uzman 3 kişilik bilirkişi ekibi de yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürmektedir.&quot;dedi. - Sputnik Türkiye
4/8
© AA / İslam Yakut

Adalet Bakanı Tunç, olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "İş güvenliği ve yangın konusunda uzman 3 kişilik bilirkişi ekibi de yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürmektedir."dedi.

© AA / İslam Yakut

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, "İstanbul Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatılmıştır.Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz" demişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, &quot;İstanbul Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatılmıştır.Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz&quot; demişti. - Sputnik Türkiye
5/8
© AA / İslam Yakut

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, "İstanbul Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatılmıştır.Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz" demişti.

© AA / İslam Yakut

Olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmaları sürerken iş güvenliği ve yangın uzmanlarının yer aldığı, 3 kişilik bilirkişi ekibi de yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma yapıyor.

Olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmaları sürerken iş güvenliği ve yangın uzmanlarının yer aldığı, 3 kişilik bilirkişi ekibi de yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma yapıyor. - Sputnik Türkiye
6/8
© AA / İslam Yakut

Olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmaları sürerken iş güvenliği ve yangın uzmanlarının yer aldığı, 3 kişilik bilirkişi ekibi de yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma yapıyor.

© AA / İslam Yakut

Yangınla ilgili idari soruşturma başlatılırken, 2 mülkiye müfettişi görevlendirildi.

Yangınla ilgili idari soruşturma başlatılırken, 2 mülkiye müfettişi görevlendirildi. - Sputnik Türkiye
7/8
© AA / İslam Yakut

Yangınla ilgili idari soruşturma başlatılırken, 2 mülkiye müfettişi görevlendirildi.

© AA / İslam Yakut

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangının yaşandığı yerde incelemelerde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş&#x27;ta 16 katlı bir binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangının yaşandığı yerde incelemelerde bulundu. - Sputnik Türkiye
8/8
© AA / İslam Yakut

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangının yaşandığı yerde incelemelerde bulundu.

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