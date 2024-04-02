https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/besiktasta-eglence-merkezinde-cikan-yangindan-goruntuler-1082400275.html

Beşiktaş'taki eğlence merkezinde çıkan yangından görüntüler

Beşiktaş'taki eğlence merkezinde çıkan yangından görüntüler

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangında 29 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı 1... 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T18:18+0300

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multimedya

fotoğraf

istanbul

beşiktaş

yangın

yılmaz tunç

istanbul cumhuriyet başsavcılığı

ali yerlikaya

ekrem imamoğlu

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Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın en alt katındaki eğlence merkezinin tadilatında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişinin tedavisinin devam ettiği belirtilirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Sputnik Türkiye

fotoğraf, istanbul, beşiktaş, yangın, yılmaz tunç, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, ali yerlikaya, ekrem imamoğlu, фото