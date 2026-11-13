Prof. Dr. Nuran Yıldız kasım indirimlerindeki 'büyülenme' tuzağını anlattı: 'En fazla kaç giysiye ihtiyacımız olabilir?'

Kendinize 'Gerçekten ihtiyacım var mı?' sorusunu sorun: "Gerçekten bir şeyi beğendiğimizde, alma isteğimizin geldiğini düşündüğümüzde sormamız gereken şey şu: 'Gerçekten ihtiyacım var mı? Yoksa bu reklam, bu söylem, bu kavram, bu link bana alma isteğimi uyandırıyor?'" "Gerçekten bir şeyi beğendiğimizde, alma isteğimizin geldiğini düşündüğümüzde sormamız gereken şey şu: 'Gerçekten ihtiyacım var mı? Yoksa bu reklam, bu söylem, bu kavram, bu link bana alma isteğimi uyandırıyor?'"

Kredi kartına bakış açınızı değiştirin: "Kredi kartının kolaylaştırıcı bir şey değil, bizi kazanmadığımız paraya borçlandıran bir araç olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Kredi kartınız cebinizde olduğu sürece paranızın olup olmamasının hiçbir önemi olmadan alışverişe yönelebiliyorsunuz; ta ki taksiti ödediğiniz gün gerçekle karşı karşıya kalıyorsunuz." "Kredi kartının kolaylaştırıcı bir şey değil, bizi kazanmadığımız paraya borçlandıran bir araç olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Kredi kartınız cebinizde olduğu sürece paranızın olup olmamasının hiçbir önemi olmadan alışverişe yönelebiliyorsunuz; ta ki taksiti ödediğiniz gün gerçekle karşı karşıya kalıyorsunuz."

Alışveriş anında kendinize süre tanıyın: "Bir kampanya, bir reklam, bir vitrin sizi almaya yönlendirdiği an kendinize bir süre tanıyın. Bir AVM'de ya da sokaktaysanız 'birkaç mağaza daha göreyim, gezeyim, sonra dönüp alırım' dediğiniz noktada aslında bir daha geriye dönmüyorsunuz. Çünkü o gerçek bir ihtiyaç değil ve onu unutuyorsunuz. 'Ben bir düşüneyim' dedikten sonra zaten geri dönüp o almaya hazırlandığınız şeyi almıyorsunuz." "Bir kampanya, bir reklam, bir vitrin sizi almaya yönlendirdiği an kendinize bir süre tanıyın. Bir AVM'de ya da sokaktaysanız 'birkaç mağaza daha göreyim, gezeyim, sonra dönüp alırım' dediğiniz noktada aslında bir daha geriye dönmüyorsunuz. Çünkü o gerçek bir ihtiyaç değil ve onu unutuyorsunuz. 'Ben bir düşüneyim' dedikten sonra zaten geri dönüp o almaya hazırlandığınız şeyi almıyorsunuz."