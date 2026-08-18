https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/kargo-sureclerinde-tuketici-korunacak-e-ticarete-yeni-kurallar-geliyor-1108068830.html

Kargo süreçlerinde tüketici korunacak: e-Ticaret’e yeni kurallar geliyor

Kargo süreçlerinde tüketici korunacak: e-Ticaret’e yeni kurallar geliyor

Sputnik Türkiye

Hızla büyüyen e-Ticaret sektöründe pazar yerleri ve satıcılara yönelik yeni kurallar getiriliyor. Yeni düzenlemeyle satıcıların platformlara bağımlılığını... 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T09:52+0300

2026-08-18T09:52+0300

2026-08-18T09:52+0300

yaşam

kargo

ticaret bakanlığı

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Ticaret Bakanlığının hazırladığı yönetmelik taslağıyla e-Ticaret sektörüne yeni kurallar getiriliyor. Buna göre kargo süreçlerinde yaşanan kayıp ve hasarlara ilişkin tazmin mekanizması sözleşmelerde açıkça yer alacak. Buna göre pazar yerinin satıcı ile kargo veya lojistik işletmesi arasında sözleşme kurulmasına aracılık ettiği durumlarda, teslimat ve iade süreçlerinde yaşanan kayıp, hasar ve benzeri sorunlara ilişkin tarafların hak ve yükümlülükleri ile tazmin mekanizması sözleşmede yer alacak. Pazar yerinin sözleşmede belirlenen bu hükümlere uymaması ise haksız ticari uygulama kapsamına alınacak.Rakip firma reklamlarına düzenlemeElektronik ticaret şirketlerinin rakiplerinin tescilli markalarını arama motorlarında reklam amacıyla kullanmasına yeni kurallar getirilecek. Bir işletme, ekonomik bütünlük içinde bulunmadığı başka bir şirketin Bakanlık sisteminde kayıtlı tescilli markasını, önceden izin almadan pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde kullanamayacak.Ücretli arama sonuçlarında şikâyet edilen işletmenin reklamının çıkması hâlinde ihlal tespitine yönelik süreç işletilecek. İhlalin devam etmesi hâlinde bakanlık, arama motoruna reklamın durdurulması, kaldırılması veya erişime kapatılması yönünde bildirimde bulunabilecek.Afet kampanyalarına destekKamu yararına yönelik faaliyetlerle ilgili reklam ve indirim bütçelerinde de istisna getiriliyor. Deprem, yangın ve sel gibi dayanışma gerektiren durumlarda ve dezavantajlı kesimlerin desteklenmesine yönelik fayda ve indirimlerin tanıtımı için yapılan harcamaların, Bakanlığın uygun görüşüyle reklam bütçesinin yüzde 5’ine kadar olan kısmı bütçeye dahil edilmeyecek. Kamu kurumlarının etkinlik ve projeleri kapsamında sunulan bazı indirimler için de benzer şekilde yüzde 5’e kadar istisna uygulanabilecek.Satıcının verilerini taşımasına kolaylıkSatıcıların bir pazar yerinde oluşturduğu verileri başka platformlara taşıyabilmesi için teknik altyapı kurulacak. Orta, büyük ve çok büyük ölçekli pazar yerleri, satıcının talebi hâlinde belirli verilerin başka bir elektronik ticaret pazar yerine bedelsiz ve etkin şekilde aktarılmasını sağlayacak. Satış ve iade verileri, ürün özellikleri, açıklamalar, görseller, soru-cevaplar, değerlendirmeler ve varsa performans puanları taşınabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/reklamlarda-yeni-donem-basliyor-ticaret-bakanligi-acikladi-1-agustostan-itibaren-gecerli-olacak-1107567622.html

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kargo, ticaret bakanlığı, i̇nternetten alışveriş