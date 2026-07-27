https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/reklamlarda-yeni-donem-basliyor-ticaret-bakanligi-acikladi-1-agustostan-itibaren-gecerli-olacak-1107567622.html

Reklamlarda yeni dönem başlıyor: Ticaret Bakanlığı açıkladı, 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak

Reklamlarda yeni dönem başlıyor: Ticaret Bakanlığı açıkladı, 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı daha etkin korunmasını sağlayacak yeni düzenlemelerin 1 Ağustos'ta... 27.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-27T10:08+0300

2026-07-27T10:08+0300

2026-07-27T10:08+0300

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Ticaret Bakanlığı, dijitalleşmeyle birlikte tüketicilerin daha fazla reklam ve ilana maruz kalması nedeniyle Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemeyle hedefli reklamcılıktan yapay zekayla oluşturulan reklamlara, sosyal medya etkileyicileri (influencer) aracılığıyla yapılan tanıtımlardan indirimli satış reklamlarına kadar birçok alanda tüketiciyi korumaya yönelik yeni kuralların uygulanacağı bildirildi.Hedefli reklamlarda şeffaflık zorunlu olacakAçıklamada, tüketicilerin çevrim içi davranışları ve kişisel verileri analiz edilerek sunulan hedefli reklamcılık uygulamalarına ilişkin yeni düzenlemeler getirildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:"Tüketicilerin çevrim içi davranışları ve kişisel verilerinin analiz edilerek belirli kişi veya gruplara özel reklam içeriklerinin sunulduğu hedefli reklamcılık uygulamalarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre reklam verenler, hangi kriterler kullanılarak tüketiciye gösterildiğine ve bu kriterlerin nasıl değiştirilebileceğine ilişkin doğrudan ve kolay ulaşılabilir bilgileri sunmaları şartıyla bu tür reklam uygulamalarını gerçekleştirebilecek."Bakanlık, çocuklara yönelik kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleri kullanılarak hedefli reklam yapılmasının da yasaklandığını duyurdu.Influencer paylaşımlarına 'reklam' ve 'tanıtım' zorunluluğuYeni düzenlemeyle, kamuoyunda influencer olarak bilinen sosyal medya etkileyicilerinin herhangi bir kazanç, indirimli ürün, hizmet ya da etkinlik katılımı karşılığında yaptığı paylaşımlarda "reklam" veya "tanıtım" ibaresini kullanması zorunlu hale getirildi.Ayrıca tüketicilere indirim veya başka bir fayda sağlanmasını bir şarta bağlayan kampanyalar da indirimli satış reklamlarına ilişkin kurallara tabi olacak.İndirimli satış reklamlarında, indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat, üzeri çizilerek indirim öncesi fiyat olarak gösterilebilecek. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen ürünler ile hizmetlerde ise indirimli fiyattan önceki son fiyat esas alınacak.Öte yandan falcı, medyum, astrolog ve benzeri hizmetlerin reklamlarıyla birlikte yasa dışı bahis, kumar ve yasa dışı şans oyunlarına yönelik reklam yasağının kapsamı da genişletildi.Yapay zeka ile hazırlanan reklamlara yeni kurallarBakanlık, reklamlarda yapay zeka teknolojileri kullanılarak oluşturulan ve gerçek insandan ayırt edilemeyecek dijital karakterlerin yer alması halinde bunun açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir şekilde belirtilmesini zorunlu hale getirdi.Açıklamada ayrıca şu değerlendirmeye yer verildi:"Gerçek bir kişinin yapay zeka teknolojileri kullanılarak oluşturulmuş dijital kopyasının, bir mal veya hizmeti bizzat deneyimlediği izlenimi verdiği ya da tavsiyede bulunduğu reklamların yapılması yasaklanmıştır."'Çevre dostu' ifadesi belgeyle ispatlanacakYeni yönetmelikle birlikte çevresel beyan içeren reklamlarda da önemli değişikliklere gidildi.Buna göre, "çevre dostu" gibi genel ifadeler açıklama yapılmadan kullanılamayacak. Reklamlarda yer alan çevresel iddiaların, ürün veya hizmetin yaşam döngüsünün hangi aşamasını kapsadığı belirtilecek.Ayrıca çevresel beyanların, yetkili kurumlar, üniversitelerin ilgili bölümleri veya akredite bağımsız araştırma ve test kuruluşlarından alınan belgelerle ispatlanması zorunlu olacak.Tüketici yorumları ve akademik unvanlara da düzenlemeYeni düzenlemeyle birlikte tüketici şikayetlerinin yayımlanmasından önce satıcı veya sağlayıcılara tanınan cevap süresi 72 saatten 48 saate indirildi. Bu süre içinde yanıt verilmemesi halinde değerlendirmeler doğrudan yayımlanacak.Öte yandan satın alma sürecinin doğrulanamadığı mecralardan alınan tüketici yorumlarının yayımlanmasına izin verilmeyecek.Yönetmelikle ayrıca akademik unvanların tüketiciyi yanıltacak veya aldatacak şekilde kullanılmasının da önüne geçilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/ahbap-sorusturmasinda-4uncu-dalga-13-supheli-gozaltina-alindi-1107567041.html

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