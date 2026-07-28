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Ticaret Bakanlığı'ndan tüketicilere uyarı: 'Bu ücretler talep edilemez'
Ticaret Bakanlığı'ndan tüketicilere uyarı: 'Bu ücretler talep edilemez'
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı tüketicileri sık karşılaşılan uygulamalara karşı uyardı ve "Restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis, masa, kuver ücreti veya benzeri... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
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ticaret bakanlığı
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Ticaret Bakanlığı, vatandaşların alışveriş ve hizmet alma süreçlerinde sık karşılaşabilecekleri uygulamalara ilişkin temel hususlara yönelik hatırlatmada bulunarak, restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis, masa, kuver ücreti veya benzeri adlarla, fiyat listesinde yer almayan ilave ücretin talep edilemeyeceğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların alışveriş süreçlerinde doğru bilgilendirilmesini sağlamak, haksız uygulamaların önüne geçmek ve şeffaf ticaret ortamını güçlendirmek amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.'Bahşiş tüketicinin iradesine bağlı'Vatandaşların, alışveriş ve hizmet alma süreçlerinde karşılaşabilecekleri uygulamalara ilişkin temel hususlara yönelik bilgi verilen açıklamada, "Restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis, masa, kuver ücreti veya benzeri adlarla, fiyat listesinde yer almayan ilave ücret talep edilemez. Bahşiş ise tamamen tüketicinin kendi iradesine bağlı olup, gönüllülük esasına dayalıdır." ifadesi kullanıldı.'Sadece karekodlu menü olamaz'Açıklamada, menülerin "yalnızca" karekod (QR kod) ile sunulamayacağına işaret edilen açıklamada, işletmelerin, dijital erişimin yanında tüketicilerin görebileceği basılı fiyat listelerini de bulundurmakla yükümlü olduğu bildirildi.Çifte fiyatta düşük olan baz alınırEtiket fiyatıyla kasa fiyatının farklı olduğu durumlarda tüketici lehine olan, yani daha düşük fiyatın uygulandığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Bakanlığın NSosyal hesabından paylaşılan infografiklerde de söz konusu uygulamaların detaylarına yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/bahsis-kalkti-menuye-gizli-zam-geldi-isletmeye-18-milyon-tl-ceza-kapida-1103334333.html
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ticaret bakanlığı, dara, ankara
ticaret bakanlığı, dara, ankara

Ticaret Bakanlığı'ndan tüketicilere uyarı: 'Bu ücretler talep edilemez'

10:39 28.07.2026
© AAmenü
menü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
© AA
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Ticaret Bakanlığı tüketicileri sık karşılaşılan uygulamalara karşı uyardı ve "Restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis, masa, kuver ücreti veya benzeri adlarla fiyat listesinde yer almayan ilave ücret talep edilemez" dedi.
Ticaret Bakanlığı, vatandaşların alışveriş ve hizmet alma süreçlerinde sık karşılaşabilecekleri uygulamalara ilişkin temel hususlara yönelik hatırlatmada bulunarak, restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis, masa, kuver ücreti veya benzeri adlarla, fiyat listesinde yer almayan ilave ücretin talep edilemeyeceğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların alışveriş süreçlerinde doğru bilgilendirilmesini sağlamak, haksız uygulamaların önüne geçmek ve şeffaf ticaret ortamını güçlendirmek amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

'Bahşiş tüketicinin iradesine bağlı'

Vatandaşların, alışveriş ve hizmet alma süreçlerinde karşılaşabilecekleri uygulamalara ilişkin temel hususlara yönelik bilgi verilen açıklamada, "Restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis, masa, kuver ücreti veya benzeri adlarla, fiyat listesinde yer almayan ilave ücret talep edilemez. Bahşiş ise tamamen tüketicinin kendi iradesine bağlı olup, gönüllülük esasına dayalıdır." ifadesi kullanıldı.

'Sadece karekodlu menü olamaz'

Açıklamada, menülerin "yalnızca" karekod (QR kod) ile sunulamayacağına işaret edilen açıklamada, işletmelerin, dijital erişimin yanında tüketicilerin görebileceği basılı fiyat listelerini de bulundurmakla yükümlü olduğu bildirildi.

Çifte fiyatta düşük olan baz alınır

Etiket fiyatıyla kasa fiyatının farklı olduğu durumlarda tüketici lehine olan, yani daha düşük fiyatın uygulandığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Açıkta satılan ürünlerde, ürünün konulduğu kap veya ambalajın ağırlığı (dara) fiyatlandırmaya dahil edilemez. Tüketici yalnızca satın aldığı ürünün net ağırlığı üzerinden ödeme yapar. Haklarını bilen tüketici, adil ticaretin en güçlü destekçisidir. Bakanlık olarak piyasalarda şeffaflığı, dürüst ticareti ve tüketici memnuniyetini esas alan denetim ve düzenlemelerimizle vatandaşlarımızın haklarını korumaya, tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerini güvence altına almaya ve güvenilir ticaret ortamını güçlendirmeye devam ediyoruz."
Bakanlığın NSosyal hesabından paylaşılan infografiklerde de söz konusu uygulamaların detaylarına yer verildi.
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