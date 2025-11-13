Türkiye
Bakanlık uyardı: '1 alana 1 bedava', '3 al 2 öde' ifadelerini dikkatli okuyun, 'şok indirimi' kontrol edin
Bakanlık uyardı: '1 alana 1 bedava', '3 al 2 öde' ifadelerini dikkatli okuyun, 'şok indirimi' kontrol edin
Bakanlık uyardı: '1 alana 1 bedava', '3 al 2 öde' ifadelerini dikkatli okuyun, 'şok indirimi' kontrol edin
Ticaret Bakanlığı, kasım ayı indirim döneminde, vatandaşların aldatıcı kampanyalarla mağdur edilmemesi için piyasa ve dijital mecralardaki kapsamlı denetimlerini sürdürüyor.
Ticaret Bakanlığı kasım ayı indirimlerini mercek altına aldı.Sahte indirime cezaBakanlıktan yapılan açıklamada, kasım ayında yürütülen tüm indirimli satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin Reklam Kurulunca yakından izlendiği, gerçeğe aykırı fiyat, sahte indirim veya yanıltıcı görseller tespit edildiğinde, idari yaptırımların gecikmeden uygulandığı bildirildi.Şok indirim gibi ifadelerin doğruluğunu kontrol edinTüketicilerin mağduriyet yaşamamaları için ihtiyaç belirlenmesi ve fiyat karşılaştırması yapılması, "şok indirim", "en düşük fiyat" gibi iddiaların doğruluğunun kontrol edilmesi gerektiğine dikkati çekilen açıklamada, sosyal medya yönlendirmeleriyle ulaşılan sitelerde 3D Secure, SSL gibi güvenlik unsurlarının kontrol edilmesi ve koşullu kampanyalarda "1 alana 1 bedava", "3 al 2 öde" gibi ayrıntıların dikkatle okunması uyarısında bulunuldu.Aldatıcı reklam şikayetleri, Reklam Kuruluna iletilebilirAldatıcı reklam ve uygulamalara karşı, tüketicilerden gelen başvuru ve şikayetlerin titizlikle değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
Bakanlık uyardı: '1 alana 1 bedava', '3 al 2 öde' ifadelerini dikkatli okuyun, 'şok indirimi' kontrol edin

10:16 13.11.2025 (güncellendi: 10:19 13.11.2025)
Ticaret Bakanlığı, kasım ayı indirim döneminde, vatandaşların aldatıcı kampanyalarla mağdur edilmemesi için piyasa ve dijital mecralardaki kapsamlı denetimlerini sürdürüyor.
Ticaret Bakanlığı kasım ayı indirimlerini mercek altına aldı.

Sahte indirime ceza

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kasım ayında yürütülen tüm indirimli satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin Reklam Kurulunca yakından izlendiği, gerçeğe aykırı fiyat, sahte indirim veya yanıltıcı görseller tespit edildiğinde, idari yaptırımların gecikmeden uygulandığı bildirildi.

Şok indirim gibi ifadelerin doğruluğunu kontrol edin

Tüketicilerin mağduriyet yaşamamaları için ihtiyaç belirlenmesi ve fiyat karşılaştırması yapılması, "şok indirim", "en düşük fiyat" gibi iddiaların doğruluğunun kontrol edilmesi gerektiğine dikkati çekilen açıklamada, sosyal medya yönlendirmeleriyle ulaşılan sitelerde 3D Secure, SSL gibi güvenlik unsurlarının kontrol edilmesi ve koşullu kampanyalarda "1 alana 1 bedava", "3 al 2 öde" gibi ayrıntıların dikkatle okunması uyarısında bulunuldu.

Aldatıcı reklam şikayetleri, Reklam Kuruluna iletilebilir

Aldatıcı reklam ve uygulamalara karşı, tüketicilerden gelen başvuru ve şikayetlerin titizlikle değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tüketiciler, aldatıcı reklam ve uygulamalara ilişkin başvurularını 'https://ticaret.gov.tr/tuketici/ticari-reklamlar/reklam-kuruluna-nasil-basvurulur' bağlantısı üzerinden Ticaret Bakanlığı Reklam Kuruluna iletebilirler.
Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin haklarının korunması, adil ve dürüst ticaretin sağlanması ve piyasa dengesinin gözetilmesi amacıyla Kasım ayı boyunca sahadan dijitale tüm indirim kampanyalarını, kararlılıkla takip edecektir."
