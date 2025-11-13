https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/bakanlik-uyardi-1-alana-1-bedava-3-al-2-ode-ifadelerini-dikkatli-okuyun-sok-indirimi-kontrol-edin--1100957862.html

Bakanlık uyardı: '1 alana 1 bedava', '3 al 2 öde' ifadelerini dikkatli okuyun, 'şok indirimi' kontrol edin

Bakanlık uyardı: '1 alana 1 bedava', '3 al 2 öde' ifadelerini dikkatli okuyun, 'şok indirimi' kontrol edin

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, kasım ayı indirim döneminde, vatandaşların aldatıcı kampanyalarla mağdur edilmemesi için piyasa ve dijital mecralardaki kapsamlı... 13.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-13T10:16+0300

2025-11-13T10:16+0300

2025-11-13T10:19+0300

türki̇ye

ticaret bakanlığı

indirim

i̇ndirim

efsane indirim

11 11 indirim

kasım

şok

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100958041_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_745c907dad7c482d79e5d042feeaa98c.png

Ticaret Bakanlığı kasım ayı indirimlerini mercek altına aldı.Sahte indirime cezaBakanlıktan yapılan açıklamada, kasım ayında yürütülen tüm indirimli satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin Reklam Kurulunca yakından izlendiği, gerçeğe aykırı fiyat, sahte indirim veya yanıltıcı görseller tespit edildiğinde, idari yaptırımların gecikmeden uygulandığı bildirildi.Şok indirim gibi ifadelerin doğruluğunu kontrol edinTüketicilerin mağduriyet yaşamamaları için ihtiyaç belirlenmesi ve fiyat karşılaştırması yapılması, "şok indirim", "en düşük fiyat" gibi iddiaların doğruluğunun kontrol edilmesi gerektiğine dikkati çekilen açıklamada, sosyal medya yönlendirmeleriyle ulaşılan sitelerde 3D Secure, SSL gibi güvenlik unsurlarının kontrol edilmesi ve koşullu kampanyalarda "1 alana 1 bedava", "3 al 2 öde" gibi ayrıntıların dikkatle okunması uyarısında bulunuldu.Aldatıcı reklam şikayetleri, Reklam Kuruluna iletilebilirAldatıcı reklam ve uygulamalara karşı, tüketicilerden gelen başvuru ve şikayetlerin titizlikle değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/erdogan-imzaladi-vergi-sgk-harc-borcunda-faiz-indirimi-geldi-1100956079.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ticaret bakanlığı, indirim, i̇ndirim, efsane indirim, 11 11 indirim, kasım, şok