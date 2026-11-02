https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/her-avmde-neredeyse-subesi-var-kozmetik-urunlerinde-aycicek-yagi-cikti--1110049757.html

Her AVM'de neredeyse şubesi var: Kozmetik ürünlerinde 'ayçiçek yağı' çıktı

Her AVM'de neredeyse şubesi var: Kozmetik ürünlerinde 'ayçiçek yağı' çıktı

Sputnik Türkiye

Kozmetik ve kişisel bakın ürünleri satan mağazalar zincirinde satılan LIFE IN markalı ürünler mercek altına alındı. Markanın ürünlerinde ayçicek yağı çıktı. 02.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-02T14:00+0300

2026-11-02T14:00+0300

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ekonomi̇

bekir kaplan

ticaret bakanlığı

ayçiçek yağı

life in

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Türkiye'de hemen hemen her alışveriş merkezinde şubesi olan bir kozmetik zincirinin ürünleri denetlendi. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemelerde LIFE IN markalı ürünlerde çay ağacı, lavanta, kekik, nane, okaliptus, portakal, biberiye ve gül yağı adıyla pazarlanan sekiz ürünün içeriğinde ayçiçek yağı da bulunduğu ortaya çıktı.Saf lavanta diye satıyorlarTicaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan sosyal medyasından yaptığı açıklamada, kozmetik ve bakım ürünleri satan zincir mağazanın saf lavanta, çay ağacı ve benzeri yağlar olarak tanıttığı ürünlerde ayçiçek yağı tespit edildiğini duyurdu. Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemeler hakkında bilgi veren Kaplan şu bilgileri paylaştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/sosyal-medyada-yeni-donem-basladi-hangi-hesaplar-kapatilacak-kritik-e-devlet-uyarisi-1110022905.html

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Sputnik Türkiye

bekir kaplan, ticaret bakanlığı, ayçiçek yağı, life in