https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/her-avmde-neredeyse-subesi-var-kozmetik-urunlerinde-aycicek-yagi-cikti--1110049757.html
Her AVM'de neredeyse şubesi var: Kozmetik ürünlerinde 'ayçiçek yağı' çıktı
Her AVM'de neredeyse şubesi var: Kozmetik ürünlerinde 'ayçiçek yağı' çıktı
Sputnik Türkiye
Kozmetik ve kişisel bakın ürünleri satan mağazalar zincirinde satılan LIFE IN markalı ürünler mercek altına alındı. Markanın ürünlerinde ayçicek yağı çıktı. 02.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-02T14:00+0300
2026-11-02T14:00+0300
2026-11-02T14:01+0300
ekonomi̇
bekir kaplan
ticaret bakanlığı
ayçiçek yağı
life in
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Türkiye'de hemen hemen her alışveriş merkezinde şubesi olan bir kozmetik zincirinin ürünleri denetlendi. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemelerde LIFE IN markalı ürünlerde çay ağacı, lavanta, kekik, nane, okaliptus, portakal, biberiye ve gül yağı adıyla pazarlanan sekiz ürünün içeriğinde ayçiçek yağı da bulunduğu ortaya çıktı.Saf lavanta diye satıyorlarTicaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan sosyal medyasından yaptığı açıklamada, kozmetik ve bakım ürünleri satan zincir mağazanın saf lavanta, çay ağacı ve benzeri yağlar olarak tanıttığı ürünlerde ayçiçek yağı tespit edildiğini duyurdu. Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemeler hakkında bilgi veren Kaplan şu bilgileri paylaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/sosyal-medyada-yeni-donem-basladi-hangi-hesaplar-kapatilacak-kritik-e-devlet-uyarisi-1110022905.html
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bekir kaplan, ticaret bakanlığı, ayçiçek yağı, life in
bekir kaplan, ticaret bakanlığı, ayçiçek yağı, life in
Her AVM'de neredeyse şubesi var: Kozmetik ürünlerinde 'ayçiçek yağı' çıktı
14:00 02.11.2026 (güncellendi: 14:01 02.11.2026)
Kozmetik ve kişisel bakın ürünleri satan mağazalar zincirinde satılan LIFE IN markalı ürünler mercek altına alındı. Markanın ürünlerinde ayçicek yağı çıktı.
Türkiye'de hemen hemen her alışveriş merkezinde şubesi olan bir kozmetik zincirinin ürünleri denetlendi. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemelerde LIFE IN markalı ürünlerde çay ağacı, lavanta, kekik, nane, okaliptus, portakal, biberiye ve gül yağı adıyla pazarlanan sekiz ürünün içeriğinde ayçiçek yağı da bulunduğu ortaya çıktı.
Saf lavanta diye satıyorlar
Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan sosyal medyasından yaptığı açıklamada, kozmetik ve bakım ürünleri satan zincir mağazanın saf lavanta, çay ağacı ve benzeri yağlar olarak tanıttığı ürünlerde ayçiçek yağı tespit edildiğini duyurdu.
Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemeler hakkında bilgi veren Kaplan şu bilgileri paylaştı:
"Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemede, özellikle AVM’lerdeki mağazalarında kozmetik ve kişisel bakım ürünleri satışı yapan bir mağazalar zincirinin LIFE IN markalı çeşitli yağ ürünlerinin ambalajlarında yanıltıcı izlenim oluşturulduğu tespit edildi. Çay ağacı, lavanta, kekik, nane, okaliptus, portakal, biberiye ve gül yağı adıyla sunulan ürünlerin içeriklerinde ayçiçek yağı da bulunmasına rağmen, ambalajlarda kullanılan ifadeler ve görsellerle ürünlerin tek bir yağdan oluştuğu izleniminin yaratıldığı değerlendirildi. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı bulunan tanıtımlar hakkında reklamları durdurma cezası uygulanmasına karar verildi. Tüketicilerimizin doğru bilgiye ulaşması ve alışverişlerinde yanıltıcı tanıtımlarla karşılaşmaması için denetimlerimize kararlılıkla devam ediyoruz.