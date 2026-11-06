Protein tüketiminde ezber bozuldu: Günlük ihtiyaç miktarı değişti, kaç gram protein tüketilmeli?

Benim bir uzman olarak en değer verdiğim şey yiyeceklerin içindeki makrobesin öğeleri değil, yani 'Ne kadar protein var, ne kadar karbonhidrat ve yağ var' kısmı değil de, 'Bu protein nereden geliyor? Bu karbonhidrat nereden geliyor? Yağın kaynağı ne? Ne kadar işlenmiş bir gıda, ne kadar katkılı bir gıda? Ne kadar doğala yakın temiz bir şey yiyorum, ne kadar sentetik bir şey yiyorum?' Aslında önemli olan o. Yani 20 gram proteini ya da diyelim ki 20 gram karbonhidratı hurmadan yapılan bir bardan almak var. Tamamen mısır şurubu, glikoz şurubu, nişasta gibi sentetik şeylerden almak var. İkisi de 20 gram karbonhidrat ama vücuda girdiğinde metabolik olarak vücuda yaptığı fayda ya da zarar birbirinden çok farklı. O yüzden ben besin değeri tablosu yerine hemen besin değeri tablosunun yanında ya da üstünde yer alabilen içindekiler kısmı var her paketli gıdada. İçindekiler kısmına mutlaka bakmayı öneriyorum. Ve burada bir gıdanın içinde bulunan bileşenler çoktan aza doğru ağırlığına göre, çoktan aza doğru sıralanıyor. Diyelim ki proteini arttırılmış meyveli bir yoğurt. Şimdi burada yoğurdun en başta olmasını bekleriz. Ama bazen şeker en başta oluyor. Yani şekeri daha fazla koymuşlar. Meyvenin yüksek ihtimalle içine aromasını ya da çok küçük bir miktarda püresini koymuşlar ve yoğurt var. Yani ana maddenin en başta olmasını bekliyoruz. Sentetik şeylerin içinde olmamasını bekliyoruz. O yüzden ilk bakacağım şeyler bunlar. İlk üçteki sıralamadakiler en fazla içeriğini bildiğim, güvendiğim, ne olduğunu okuduğum ve anlayabildiğim şeyler mi, buna bakmak lazım. Koruyucu ve katkı maddesi içinde var mı? İşte E kodlu koruyucular var. Bazıları daha masum, bazıları maalesef hiç de masum değil. Bunların çok detaylı bir listesi var. Biraz aşina olmak lazım.