https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/eczacilardan-zayiflama-ignesi-uyarisi-internette-satilan-ve-bilincsiz-kullanilan-igneler-faydadan-1109770780.html

Eczacılardan 'zayıflama iğnesi' uyarısı: İnternette satılan ve bilinçsiz kullanılan iğneler faydadan çok zarar sağlar

Eczacılardan 'zayıflama iğnesi' uyarısı: İnternette satılan ve bilinçsiz kullanılan iğneler faydadan çok zarar sağlar

Sputnik Türkiye

Kullanımı giderek artan GLP-1 grubu 'zayıflama iğneleri'ndeki büyük tehlikelere dikkat çeken eczacılar özellikle uzman denetiminde kullanılmadığında... 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T15:49+0300

2026-10-22T15:49+0300

2026-10-22T15:49+0300

sağlik

zayıflama

zayıflama iğnesi

zayıflama ilacı

sağlık

pharmetic girişimci eczacılar derneği

ozempic

pged başkanı eczacı şule dilek yağcı tüysüz

pankreas

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Son dönemde kullanımı artan ve mucize ilaç olarak adlandırılan 'zayıflama iğneleri' masum mu? Uzun dönemde yanlış kullanımı hangi sorunları beraberinde getirebilir? İnternetten zayıflama iğnesi alınır mı? Zayıflama iğnesi kullanacaksanız nelere dikkat etmelisiniz? Merak edilen yüzlerce soru var. Uzmanların dikkat çektiği en önemli ve belki de ilk adım doktor kontrolünde bu iğneleri kullanmak ama gerçekten ihtiyaç varsa. İstanbul Kongre Merkezi'nde Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) tarafından düzenlenen Geleceğin E Hali 2026 Kongresi'nde düzenlenen toplantıda da zayıflama iğneleri konusu masaya yatırıldı. Eczacılar bu ilaçların kullanımında yaşanan ve yaşanabilecek sorunlara dikkat çekerken PGED Başkanı Eczacı Şule Dilek Yağcı Tüysüz, 'Bu ilaçlar bir güzellik ya da hızlı zayıflama ürünü değil, hekim kontrolünde kullanılan bir tedavi aracı' vurgusu yaptı. 'Mucize Zayıflama İğnesi' değil bir tedavi ilacıTip-2 diyabet ve obezite tedavisinde kullanılan GLP-1 grubu ilaçların hızlı kilo vermedeki etkisi nedeniyle son dönemde “mucize zayıflama iğnesi” olarak anılmaya başlandığını belirten PGED Başkanı Eczacı Şule Dilek Yağcı, bu algının ilaçların reçetesiz ve denetimsiz yollardan temin edilmesine, sahte ürünlerin sosyal medyada ve internet üzerinden satılmasına zemin hazırladığının altını çizdi. Ama Yağcı bu noktada büyük tehlikeye dikkat çekiyor:Reçetesiz satış hastayı risk altında bırakıyorİşte bu noktada eczacıların bu ilaçların bir güzellik ya da hızlı zayıflama ürünü değil bir hekim kontrolünde kullanılan bir tedavi aracı olduğunu vurguladığının altını çizen Tüysüz, "Reçetesiz satış ya da “eczacıdan gizli” temin edilmek istenen her ürün, hastayı risk altında bırakıyor. Eczacı; ilacın doğru saklanmasından kalemin kullanımına, yan etkilerin tanınmasından beslenme ve yaşam tarzı önerilerine kadar süreci yakından takip eden sağlık profesyoneli olarak devrede." diye konuştu. Düğünüm var veya tatile gideceğim diyenler de kullanıyorDünyada ve Türkiye'de artık çok sayıda insanın 'bir beden zayıflayayım', 'düğünüm var' , 'tatile gideceğim' diyerek bu ilaçları kullandıklarının altını çizen Tüysüz, "İnsanların ihtiyacı olmadığı halde bu ürünleri kullanmaya başladığını ve çok hızlı kilo verdiklerini görüyoruz. Ama bir iki beden küçülüp ilacı bıraktıklarında geri dönüş çok çok hızlı oluyor. Verdiği kiloyu çok hızla geri alıyor. Bu nedenle ilacın doğru kullanımı çok önemli. Doktor kontrolünde ilaca başladığınızda doktor kontrolünde kademeli olarak bırakılması gerekiyor. İlaç yetersiz kalabilir uyarısıKısa sürede bu ilacı kullanıp tekrar başlanması hastanın karaciğerini ve pankreasını yorar, kas kaybı yaşatır, tolerans gelişir. Hasta ilacı kullanıp bırakıp tekrar başladığında ilaç yetersiz hale gelebilir. İlacı doğru kullanmazsa yağdan değil kastan zayıflar bu da metabolik hastalıklarının ilerlemesine neden olabilir" diyerek uyardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/bilimsel-arastirma-zayiflama-ignesini-birakanlar-4-kat-daha-hizli-kilo-aliyor-1102575010.html

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Meltem Günay https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1e/1088625878_0:15:750:765_100x100_80_0_0_53a780be8cb64a533df58d071eef0786.jpg

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