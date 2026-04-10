Yaş ilerledikçe protein ihtiyacı da artıyor: Prof. Dr. Murat Aksoy açıkladı, günlük kaç gram protein tüketilmeli?
Yaş ilerledikçe protein ihtiyacı da artıyor: Prof. Dr. Murat Aksoy açıkladı, günlük kaç gram protein tüketilmeli?
Yaş ilerledikçe vücuttaki kas oranının önemi de kritik hale geliyor. Prof. Dr. Murat Aksoy ileri yaşta protein tüketiminin neden daha önemli olduğunu açıkladı... 10.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-10T09:56+0300
2026-04-10T09:56+0300
2026-04-10T09:56+0300
Günlük protein miktarının önemi son haftalarda çok daha popüler hale geldi. İleri yaştaki kas kütlesinin kritik önemde olması, protein tüketiminin önemini de ortaya çıkardı. Peki günlük ne kadar protein tüketilmeli? Kilo ve yaşa göre protein tüketimi değişmeli mi? Yaş ilerledikçe protein ihtiyacı artar mı?Anlat Bakalım'a konuk olan Prof. Dr. Murat Aksoy günlük protein tüketimi konusunda şunları vurguladı:Günde ne kadar protein alınmalı? Murat Aksoy, 'günlük protein alımı kaç gram olmalı?' sorusuna şöyle yanıt verdi:Hangi durumda protein miktarına dikkat etmek lazım?Protein konusunda dikkat etmesi gereken kimi gruplar var, bunların başında da böbrek rahatsızlığı olanlar geliyor. Aksoy "Özellikle böbrek yetmezliği olan kişilerin veya başka tıbbi hastalıkları olan protein almasını engelleyen hastalığı olan kişilerin burada dikkatli olması gerekiyor." dedi.Kortizol nedir? Kortizol neden yükselir?Son dönemde 'kortizol' terimi de çok sık gündeme gelmeye başladı. Peki nedir bu kortizol?Kortizol seviyesi nasıl düşürülür? Stresle baş etme yollarıMurat Aksoy kortizolun vücut için önemli bir yapı taşı olduğunu ifade etti ancak kritik önemde şu bilgiyi verdi:'Stres kontrolü sağlamaya çalışın'Kahve kortizol seviyesini yükseltir mi?Longevity nedir?Takviye gıda kullanımı: Kimler takviye kullanmamalı? 'Bir grup insan tolerans testlerine para harcamak istiyor'
Zeynep Gökalp
Zeynep Gökalp
Murat Aksoy
Sputnik Türkiye
Murat Aksoy
2026-04-10T09:56+0300
Zeynep Gökalp
yaşlanma protein ihtiyacı, yaş ilerledikçe protein, günlük protein ihtiyacı kaç gram, protein kas yapımı, yaşa göre protein ihtiyacı, kas kütlesi neden azalır, yaşlılarda kas kaybı, protein ne kadar alınmalı, kilogram başına protein, kas yapımı neden zorlaşır, 60 yaş kas yapımı, gençlerde kas gelişimi, protein fazlası zararlı mı, protein ne kadar yeterli, sağlıklı yaşlanma protein, longevity protein ilişkisi, kas kaybı neden olur, protein tüketimi nasıl olmalı, spor ve protein ihtiyacı, yaşlılıkta beslenme, kas kütlesi artırma yolları
Yaş ilerledikçe protein ihtiyacı da artıyor: Prof. Dr. Murat Aksoy açıkladı, günlük kaç gram protein tüketilmeli?
Yaş ilerledikçe vücuttaki kas oranının önemi de kritik hale geliyor. Prof. Dr. Murat Aksoy ileri yaşta protein tüketiminin neden daha önemli olduğunu açıkladı ve bir günde kaç gram protein tüketilmesi gerektiğini açıkladı. Aksoy'un gıda tolerans testleri konusunda da uyarıları oldu.
Günlük protein miktarının önemi son haftalarda çok daha popüler hale geldi. İleri yaştaki kas kütlesinin kritik önemde olması, protein tüketiminin önemini de ortaya çıkardı. Peki günlük ne kadar protein tüketilmeli? Kilo ve yaşa göre protein tüketimi değişmeli mi?
Yaş ilerledikçe protein ihtiyacı artar mı?
Anlat Bakalım'a konuk olan Prof. Dr. Murat Aksoy günlük protein tüketimi konusunda şunları vurguladı:
2022'de yeni bir yaşlanma ile ilgili bir görüş yayımlandı ve orada yaşlanmanın nedenleri üzerinde fikir birliğine varıldı. Bu yaşlanmanın nedenlerinden bir tanesi de aslında vücudun hem protein dengesini bulunmasıydı hem de besin algısının vücut tarafından değişmesiydi. Dolayısıyla aslında biz şunu biliyoruz, yaşımız ilerledikçe protein ihtiyacımız biraz daha artmaya başlıyor.
Günde ne kadar protein alınmalı?
Murat Aksoy, 'günlük protein alımı kaç gram olmalı?' sorusuna şöyle yanıt verdi:
70 kilo olan bir kişinin kabaca kilogram başına 0.8 gram kadar günlük protein alması önerilir. Yani işte 56 gram kadardır günde. Ama şöyle bir hadise var ve birçok çalışma gösteriyor. Mesela genç yaşlarda günde 56 gram protein alan bir genç 20 yaşındaki bir erkek haftada 3 kez ağırlık antrenmanı yaparak ayda 200 gram kas yapabiliyorsa, ekleyebiliyorsa vücuduna, aynı derecede çalışan 60 yaşındaki bir erkek aynı gram proteinle 100 gram kasta kalıyor. Yani yeterli protein alıyor olsa da maalesef o 20 yaşındaki kası oluşturamıyor. Dolayısıyla son yıllarda hep şu konuşulmaya başladı. Yaşımız ilerledikçe protein alımını biraz artırmak lazım. Ama yapılan çalışmalar kilogram başına 1,5-2 gramın üzerine çıkmanın çok etkisi olmadığını ve plato seviyesine ulaştığını gösteriyor. Dolayısıyla ben çok yaşlandım, çok daha fazla protein almalıyım yanlış. Bir 1,5-2 gram.
Hangi durumda protein miktarına dikkat etmek lazım?
Protein konusunda dikkat etmesi gereken kimi gruplar var, bunların başında da böbrek rahatsızlığı olanlar geliyor. Aksoy "Özellikle böbrek yetmezliği olan kişilerin veya başka tıbbi hastalıkları olan protein almasını engelleyen hastalığı olan kişilerin burada dikkatli olması gerekiyor." dedi.
Kortizol nedir? Kortizol neden yükselir?
Son dönemde 'kortizol' terimi de çok sık gündeme gelmeye başladı. Peki nedir bu kortizol?
Kortizol aslında stres hormonu olarak bildiğimiz bir hormon. Hormonlar vücutta sinyal araçları, aslına bakarsanız. Bir hormon üreten organ tarafından kana salgılanıyor, sonra başka uzak bir organa gidiyor ve o organdaki etkileri göstermeye başlıyor. Bunlara biz hormon diyoruz. Şimdi kortizol de özellikle böbrek üstü bezlerinden salgılanan, özellikle streste salgılanan bir hormon. Dolayısıyla hani kortizol salgısı stresle birlikte yükseldiği zaman işte onların etkilerini görmeye başlıyoruz. İşte mesela stres arttığı zaman kortizol yükseliyor, bunun sonucunda bağışıklık sistemi zayıflar ve siz daha kolay soğuk algınlığına yakalanabilirsiniz. Yani en basit böyle söyleyeyim.
Kortizol seviyesi nasıl düşürülür? Stresle baş etme yolları
Murat Aksoy kortizolun vücut için önemli bir yapı taşı olduğunu ifade etti ancak kritik önemde şu bilgiyi verdi:
Stres aslında vücudumuzun yaşamasına devam etmesi için olması gereken bir faktör. Kontrol edilebilir, kontrol altında olan stres vücudu daha sağlıklı kılan ve daha uzun yaşamasını sağlayan bir faktör aslında bakarsanız. Ama bu faktör ne zaman ki kontrol dışı olmaya başlıyor, o zaman size zarar veriyor. Örneğin kalori açlığı. Biz mesela kalori açlığının yani kalori kısıtlanmasının tüm organizmalarda ömrü uzattığını biliyoruz. Ama belli bir seviyeye kadar. Şimdi siz o kalori kısıtlaması yaparken ciddi anlamda protein, vitamin, mineral eksikliği yaratırsanız bu durumda ne olacaktır? Tam aksine ömrü uzatmayı bırakın, ömrün kısalmasına neden olacaktır çünkü birçok hastalığa davetiye çıkaracaktır. İşte stres aslına bakarsanız böyle bir şey. Stres başlangıçta belki evet bizim organizmanın daha sağlıklı çalışmasını sağlıyor. Ama ne zaman bir kontrol dışına çıkıyor, o zaman biz işte stresi kontrol etmeye çalışın diyoruz. Esas problem orada zaten. Sana zarar verdiği noktada stresten kurtulmak lazım. Orada da eğer hayatından stresi çıkartabiliyorsan tamam çıkart.
'Stres kontrolü sağlamaya çalışın'
Ama hayatından stresi çıkartamıyorsan da yapman gereken şey stresi kontrollü hale getirmek diyoruz. Yani çok basit olarak söyleyeyim. Diyelim ki bugüne kadar siz arkadaşlarınızın size getirdiği tekliflere hayır deme cesaretini hiçbir zaman gösteremediniz ve hayır diyemediğiniz için takviminiz çok doluyor. Her yere gitmek zorunda kalıyorsunuz veya istemediğiniz şeyleri yapmak zorunda kalıyorsunuz ve o istemediğiniz şeyler sizde stres yaratıyor. Arkadaşlarınıza hayır demeyi öğrendiğiniz zaman bu stres faktöründen kurtulmuş olursunuz. Ama diyelim ki büyük şehirde yaşıyorsunuz, işe giderken trafiğe çıkmak diyelim. Trafiği siz kontrol edemezsiniz. Bu faktörü ortadan da kaldıramazsınız. O yüzden yaptığınız gereken şey trafikte stres kontrolü sağlamaktır. Ben bunu nasıl yapıyorum? Podcast dinliyorum. Yabancı dilimi geliştiriyorum. Yani trafikte 'kaybediyor olarak gördüğünüz zaman dilimini' kendi avantajına çeviriyorum ve ben böylece stres kontrolü sağlıyorum.
Kahve kortizol seviyesini yükseltir mi?
Sosyal medyada çok popüler oldu bu. 'Sabah aç karnına kahve içmeyin çünkü kortizol yüksektir kahvede kortizol düzeyi yükseltiliyor' diye. Şöyle bir doğru veri olduğunu söylemek lazım. Bizim sabaha doğru melatonin yani uyku hormonu yavaş yavaş geri çekilmeye başladığı zaman vücudumuz kendini güne hazırlamaya başlar. Yani strese hazırlamaya başlar. Onun için de sabah saatlerinde bir miktar kortizol bir miktar yükselir. Bakın biraz önce bir şey söyledim dedim ya. Aslında düşük stres vücudumuzun hayatına devam etmesi için önemliliği de gerekli bir şey. Bakın burada ondan bahsediyoruz. Düşük düzeyli bir strese hazır olmak için vücut kortizol düzeyini arttırmaya başlıyor saat sekizden itibaren. Kahve ile kortizol konusundaki araştırmalar açıkçası çok gri alanda. Bir çalışma evet yükseltiliyor. Bir çalışma hayır yükseltmiyor diyor. Ben açık söyleyeyim kendimi bildim bileli sabah kalktığım zaman ilk yaptığım kahve içmek ve bir zararını görmedim.
Longevity dediğimiz zaman aslında uzun, sağlıklı ve kaliteli yaşam. Yani longevity dediğimiz zaman bizim anlamamız gereken şey şu, torununla beraber koşuya çıkabilecek olman, torununla beraber sinemaya gidecek olman, spor aktivitesi yapabilecek olman, hayat yapabilecek olman, vesaire vesaire. Bir insan ömrü başladıktan sonra son noktaya gelene kadar bunu yüzde yüz bir dilim olduğunu düşünürseniz biz bu hayatın yüzde seksenini sağlıklı geçiriyoruz. Ama hayatımızın son yüzde 15-20 dilimini bir hastalıkla boğuşarak geçiriyoruz. Kanser olabilir, kalp hastalığı olabilir, romatizma hastalık olabilir gibi. Longevity'nin hedefi aslında ömrü uzatırken sağlıklı ömür içerisinde uzatmak. Yani yüzde seksenini değil de yüzde doksanını, doksan beşini ben sağlıkla geçireyim noktasına ulaşmak lazım bakarsanız. Çünkü hastalıkların kompresyonu diye bir teori var. Hastalıklar hayatımızın son yıllarında kompress oluyor, iyice sıkışıyor. İşte bunu ne kadar kötüleyebilirse o kadar kaliteli ve sağlıklı yaşama şansımız oluyor. Longevity bakış açısı bu olmalı zaten.
Takviye gıda kullanımı: Kimler takviye kullanmamalı?
Bir kere gelip doktora danışarak, kendini tanıyarak, aileni tanıyarak bir kere bazı kararların verilmesi çok önemli. Bu karar aşamasında da özellikle doktorun önerisini mutlaka dikkate almak gerekiyor. Onun altını çizelim senin de söylediğin gibi. Takviyeler konusunda şunu söylemem lazım. Özellikle ölçülebilir parametrelerin takviye edilmesi önemli. Herkeste şöyle bir şey var. Hani sanki takviye aldığın zaman sende normal düzeylerde olsa bile o takviyenin sana faydalı geleceğini düşünüyorsun. Bu yanlış bir yaklaşım. Takviyenin faydası şu durumda var. Diyelim ki demirin düşük. Demirin düşükse bunu takviye etmenin tabii ki faydası var sana. Ama demirin zaten normal sınırlardaysa demiri takviye etmenin sana ekstra bir faydası yok. Veya D vitaminin zaten yüksek ama ben yine de D vitamin alayım, daha sağlıklı olayım. Hayır, bu yanlış. Magnezyum normal sınırlarda ama ben hayır magnezyum alayım, daha sağlıklı olayım. Böyle bir şey yok. En önemli nokta biraz önce söylediğimin altını çizmek için tekrarlıyorum. Ölçülebilir parametrelerin eğer eksikliği varsa takviye yapılması gerekiyor.
'Bir grup insan tolerans testlerine para harcamak istiyor'
Gıda tolerans testleri herkes için uygun değil. Bir grup insan inanılmaz para harcamak istiyor buna. Onu da yapayım daha sağlıklı olmak için. Boşu boşuna kişiler paralarını harcıyor. Doktor önerdiyse tabi ki yapılır. Ama makarna yediğim zaman şişkinlik hissediyorum hemen tolerans testi yapayım boşa para harcamak.