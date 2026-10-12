https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/bakanlik-saglikli-hayata-katki-fonu-taslagini-hazirladi-sekerli-gidalardan-hangilerine-katki-payi-1109300054.html

Bakanlık 'sağlıklı hayata katkı fonu' taslağını hazırladı: Şekerli gıdalardan hangilerine katkı payı konacak, neden?

Bakanlık 'sağlıklı hayata katkı fonu' taslağını hazırladı: Şekerli gıdalardan hangilerine katkı payı konacak, neden?

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı hazırladığı kanun teklifi ile şekerli içecekler ve yüksek kalorili atıştırmalıklardan katkı payı alınmasını planlanıyor. Peki hangi ürünler bu... 12.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-12T11:06+0300

2026-10-12T11:06+0300

2026-10-12T11:07+0300

sağlık bakanlığı

ebru akdağ

sputnik türkiye

aspartam

dünya sağlık örgütü (dsö)

şeker

şeker

şeker

şeker tüketimi

kola

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Sağlık Bakanlığı 25 maddelik bir yasa teklifi hazırladı. Teklifle sigara ve şekerli ürünlerin satışında yeni bir döneme girilecek. Tütün ürünleri ve şeker içeriği fazla olan gıdalardan, belirli oranlarda katkı payı alınacak.Hangi ürüne ne kadar yansıtılacak?Bakanlığın taslak olarak hazırladığı çalışmada Sağlıklı Hayata Katkı Fonu'nun kaynakları şu şekilde yer alıyor:'Amaç en şekerli içecekleri vergi dilimine sokmak'Konuya ilişkin Sputnik Türkiye'nin sorularını yanıtlayan gıda mühendisi Ebru Akdağ taslaktaki şeker gramajlarının ne anlam taşıdığını şöyle özetledi:'Bir kutu içecekle günlük ilave şeker limiti dolar'Gıda mühendisi Ebru Akdağ, taslakta uluslararası politika standartlarının baz alındığını ifade etti:Nişasta bazlı şeker içeren gıdalar neden ayrı değerlendiriliyor?Taslak metindeki bir diğer nokta ise nişasta bazlı şeker (NŞB) içeren gıdalardan, şeker miktarından bağımsız olarak katkı payı alınması. Peki bu ayrımın sebebi ne?Gıda mühendisi Akdağ, nişasta bazlı şekerin yapısını "Nişasta bazlı şeker, nişastadan elde edilen glikozun bir bölümünün enzimatik olarak fruktoza dönüştürülmesiyle üretilir. En yaygın kullanılan formlar HFCS-42; yaklaşık yüzde 42 fruktoz, yüzde 58 glikoz içerir ve özellikle içeceklerde kullanılan HFCS-55; yaklaşık yüzde 55 fruktoz, yüzde 45 glikoz içerir. Pancar şekeri, şeker pancarından elde edilen sakkarozdur. Yani kimyasal olarak sofra şekeri dediğimiz maddedir. Yaklaşık yüzde 50 fruktoz, yüzde 50 glikozdan oluşur. Yani NŞB ile pancar şekerinin glikoz fruktoz oranları çok benzerdir." sözleriyle anlattı ve asıl önemli hususu şöyle vurguladı.'Sofra şekeri ile nişasta bazlı şekerler arasında biyokimyasal bir fark yok'Akdağ, pancar şekeri ve nişasta bazlı şekeri karşılaştırdı. "Açıklamalara göre düzenlemede hedeflenen temel gerekçe, gıda ve içecek üreticilerini ürün formüllerindeki şeker yapısını değiştirmeye, mısır şurubundan kaçınmaya ve ürünlerdeki toplam şeker miktarını azaltmaya zorlamaktır" ifadelerini kullanan Akdağ, şu örneği verdi:'Benzer vergi uygulaması sadece Filipinler'de'Şekersiz ifadesi ne anlama geliyor?Ebru Akdağ, yiyecek ve içecekler için kullanılan 'şekersiz' ifadesine de açıklık getirdi:'Aspartam sofra şekerinden yaklaşık 200 kat daha tatlı'Aspartam tehlikeli mi? 'Günlük limiti aşmak için 14 kutu içecek tüketilmesi lazım'Şeker içeriği belli oranın üzerinde olan gıdalar neler?Aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen atıştırmalık ürünler nelerdir?'Atıştırmalık konusunda belirsizlik var'25 maddelik yasa teklifiSağlıklı Hayata Katkı Fonu neden oluşturuldu?Bakanlığın yasa teklifi ile kurulacak olan 'Sağlıklı Hayata Katkı Fonu' sayesinde kesilecek katkı paylarıyla obeziteyle mücadele, çocuk sağlığı ve sigara bırakma polikliniklerine kaynak yaratılması amaçlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/saglik-bakani-memisoglu-duyurdu-sigara-satisi-kimlikle-olacak-1109440720.html

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