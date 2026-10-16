https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/yaslanmak-luks-mu-oldu-longevitiy-programina-erisim-sinirli-ve-ekonomik-sermayeyle-dogrudan-1109571295.html

Yaşlanmak lüks mü oldu? 'Longevitiy' programına erişim sınırlı ve ekonomik sermayeyle doğrudan ilişkili'

Yaşlanmak lüks mü oldu? 'Longevitiy' programına erişim sınırlı ve ekonomik sermayeyle doğrudan ilişkili'

Sputnik Türkiye

Gençlik ve güzellik ideali, yaşlanmayı önlemeye yönelik müdahaleleri büyük bir sektöre dönüştürüyor. Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr... 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T11:42+0300

2026-10-16T11:42+0300

2026-10-16T11:42+0300

yaşlı

yaşlı nüfus

yaşlı sağlığı

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Genç kalmak artık yalnızca kişisel bir tercih değil; güzellik endüstrisinden uzun yaşam teknolojilerine uzanan büyük bir endüstrinin de vaadi oldu.Yaşam süresini uzatmayı ve yaşlanmayı yavaşlatmayı vadeden longevity programları giderek daha fazla gündeme gelirken, bu imkanlara erişim ekonomik koşullara bağlı olarak şekilleniyor. Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Korkmaz Yaylagül, uzun yaşam teknolojilerine erişimin oldukça sınırlı olduğuna dikkat çekerek sağlıklı yaşamın bir ayrıcalık değil, herkesin erişebilmesi gereken bir hak olduğunu vurguladı. Yaylagül, yaşlanmanın yalnızca biyolojik bir süreç olmadığını, ekonomik eşitsizliklerin de yaşlılık döneminde derinleştiğini belirterek “Yoksulluk riski varsa yaşlılık riski de artıyor” değerlendirmesinde bulundu.Yaşlı nedir? Kimlere yaşlı diyoruz?Prof. Dr. Nilüfer Korkmaz Yaylagül, "Tek bir yaşlı tanımı yok, kronolojik, biyolojik, sosyal yaşlılık tanımları var." dedi ve şöyle bir tanımlama yaptı:Yaşlılık tanımı bölgesel olarak değişir: 'Japonya gibi ülkelerde 60 yaşın yaşlı olması mümkün değil'Yaşlılık 'tedavi edilebilir bir durum' olarak mı görülüyor?Yaşlılık özellikle son yıllarda 'tedavi edilebilir bir durum' olarak ele alınmaya başlandı. Peki yaşlılık bir hastalık mı?'Yaşlı oranı artıyor, hazırlıklı olmak gerekiyor'Genç kalmak neden bir zorunluluğa dönüştü? Yaş ayrımcılığı: 'Saygın yaşamayı tehlikeye atıyor'Yaş ayrımcılığı da yine özellikle son yıllarda önemli bir yer tutuyor. Peki 'agism' denilen yaş ayrımcılığının riskleri neler?'Longevity'e erişim oldukça sınırlı''Longevity endüstrisi ve popüler kültür birbirini besliyor''Anti-aging müdahaleler bir sektör haline geldi'Double jeopardy nedir? 'Yoksulluk riski varsa yaşlılık riski da artıyor'Önümüzdeki yıllarda yaşlanmak toplumsal eşitsizliği körükleyici bir olguya dönüşebilir mi? Prof. Dr. Nilüfer Korkmaz Yaylagül soruya "Dönüşme riski yüksek. Yine TÜİK rakamlarına göre Türkiye’de 2025 itibarıyla yaşlı nüfusun yüzde 22,8’i yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında; bu oran yaşlı kadınlarda yüzde 23,6’ya çıkıyor. yani yaşlıların büyük çoğunluğu çalışma hayatının dışında ve gelir güvencesinden yoksun olabilir" dedi ve şunları ekledi:

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Zeynep Gökalp https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044758007_0:132:1236:1368_100x100_80_0_0_fd21eec9465fc3d80e1c05156d705a72.jpg

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