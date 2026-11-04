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ABD ara seçimlerinde son durum: Dengeler değişiyor, Cumhuriyetçiler koltuk kaybediyor
ABD ara seçimlerinde son durum: Dengeler değişiyor, Cumhuriyetçiler koltuk kaybediyor
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ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerde Demokratlar, Kuzey Carolina'daki Senato sandalyesini Cumhuriyetçilerden alarak kritik bir zafer kazandı. Georgia'da... 04.11.2026, Sputnik Türkiye
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ABD ara seçimleri - Sputnik Türkiye

ABD ara seçimlerinde son durum: Dengeler değişiyor, Cumhuriyetçiler koltuk kaybediyor

04:56 04.11.2026 (güncellendi: 05:12 04.11.2026)
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ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerde Demokratlar, Kuzey Carolina'daki Senato sandalyesini Cumhuriyetçilerden alarak kritik bir zafer kazandı. Georgia'da ise Demokrat Senatör Jon Ossoff yeniden seçildi. İlk sonuçlar, Başkan Donald Trump'ın Kongre üzerindeki kontrolü açısından belirleyici olacak yarışta dengelerin değişebileceğine işaret etti.
ABD'de Başkan Donald Trump'ın siyasi geleceği açısından kritik önem taşıyan ara seçimlerde ilk sonuçlar gelmeye başladı. Demokrat Parti, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Kuzey Carolina Senato sandalyesini kazanarak gecenin ilk önemli başarısına imza attı. Georgia'da ise Demokrat Senatör Jon Ossoff, Cumhuriyetçi rakibini geride bırakarak koltuğunu korudu.
Kuzey Carolina'da eski Demokrat Vali Roy Cooper, Trump'ın desteklediği Cumhuriyetçi aday Michael Whatley'yi mağlup etti. Böylece Demokratlar, Senato'da çoğunluğu ele geçirmek için ihtiyaç duydukları dört ilave sandalyeden ilkini kazanmış oldu.

Kuzey Carolina'da kritik zafer Demokratların

Demokratların Kuzey Carolina'daki başarısı, yalnızca bir sandalye kazanımından daha fazlasını ifade ediyor. Cumhuriyetçilerin elindeki koltuğun Demokratlara geçmesi, Senato'daki güç dengesini değiştirme mücadelesinde önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.
Eski Vali Roy Cooper'ın zaferiyle Demokratlar, 2008'den bu yana ilk kez Kuzey Carolina'dan bir senatör seçtirmiş oldu. Sonuç, Cumhuriyetçilerin Kongre'deki çoğunluğunu koruma çabalarına karşı Demokratların elini güçlendirdi.

Georgia'da Cumhuriyetçilere ikinci darbe

Seçim gecesinin bir diğer önemli gelişmesi ise Georgia eyaletinde yaşandı. Demokrat Senatör Jon Ossoff, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Collins'i mağlup ederek yeniden seçilmeyi başardı.
BBC'nin aktardığına göre, Ossoff'un kazanması bekleniyordu ancak Cumhuriyetçiler yarışın daha çekişmeli geçmesini umuyordu. Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerinde kazandığı Georgia'da Demokratların koltuğunu koruması, Cumhuriyetçilerin Senato çoğunluğunu sürdürme planları açısından önemli bir sonuç oldu.
Ossoff'un zaferi, Kuzey Carolina'daki sonuçtan farklı olarak Demokratlara yeni bir sandalye kazandırmadı. Ancak partinin mevcut sandalyesini koruması, Senato çoğunluğunu elde etme hedefi açısından önem taşıyor.

Kongre'deki çoğunluk el değiştirebilir

ABD'deki ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'nin 435 sandalyesinin tamamı, 100 üyeli Senato'nun 35 sandalyesi ve 36 eyaletin valilik makamı için sandığa gidildi.
Seçim öncesinde Kongre'nin her iki kanadını da Cumhuriyetçiler kontrol ediyordu. Demokratların hedefi ise Trump'ın görev süresinin kalan iki yılında yasama organındaki güç dengesini değiştirmek.
Seçim öncesi hesaplamalara göre Demokratların Senato'da çoğunluğu elde edebilmesi için Cumhuriyetçilerin elindeki en az dört sandalyeyi net olarak kazanması, Temsilciler Meclisi'nde ise üç sandalyelik net artış sağlaması gerekiyordu. Kuzey Carolina'daki zafer, Senato hedefi açısından bu dört sandalyeden ilkini sağladı.

Trump için neden önemli?

Ara seçimler, ABD'de başkanın dört yıllık görev süresinin ortasında düzenleniyor. Seçmenler bu seçimlerde başkanı değiştirmiyor ancak başkanın yasama organındaki siyasi gücünü doğrudan etkiliyor.
Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanması, Trump yönetiminin bütçe ve yasa tasarılarını geçirmesini zorlaştırabilir. Ayrıca Demokratlar, yönetimin faaliyetlerine yönelik Kongre soruşturmalarını artırabilir.
Senato'nun da Demokratların kontrolüne geçmesi durumunda Trump'ın bazı üst düzey atamaları ve yasama öncelikleri üzerinde daha güçlü bir muhalefet baskısı oluşabilir.
Cumhuriyetçilerin her iki kanattaki çoğunluğunu koruması ise Trump yönetiminin siyasi programını Kongre desteğiyle sürdürmesini kolaylaştıracak.

Gözler diğer kritik eyaletlerde

Kuzey Carolina ve Georgia'dan gelen sonuçlara karşın Senato'daki çoğunluk mücadelesi henüz sonuçlanmış değil. Diğer çekişmeli eyaletlerden gelecek sonuçlar, Demokratların ilk kazanımlarını Kongre genelinde bir çoğunluğa dönüştürüp dönüştüremeyeceğini gösterecek.
Seçimlerin nihai sonucu, yalnızca Kongre'nin yeni siyasi dağılımını değil, Trump'ın başkanlığının kalan iki yılında karşılaşacağı siyasi dengeleri de belirleyecek.
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ABD ara seçimlerinde 6 kritik eyaletteki yarış sürüyor
Demokratların Kuzey Carolina'daki Senato sandalyesini Cumhuriyetçilerden almasının ardından, altı eyaletteki belirsizlik siyasi dengelerin nasıl şekilleneceği sorusunu gündeme taşıdı.
Kritik eyaletler olan Güney Carolina, Iowa, Kansas, Michigan, Nebraska ve Teksas'taki Senato yarışları henüz kesinleşmedi.
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ABD İç Güvenlik Bakanı Mullin: Seçim sonrası oy kayıtları incelenecek
ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin bakanlığın seçimlerin ardından oy kayıtlarını incelemek üzere kapsamlı veri toplama çalışması yürüteceğini açıkladı.
Mullin, amaçlarının kimsenin yasa dışı oy kullanmadığından emin olmak olduğunu belirtti.
Trump yönetimi, 3 Kasım'daki ara seçimlere bir gün kala, Kaliforniya'da vatandaş olmadığı şüphesi bulunan kişilerin kullandığı yaklaşık 20 bin posta oyunun sayılmasını engellemek amacıyla Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu. Yüksek Mahkeme ise bu talebi reddetmişti.
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