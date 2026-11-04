https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/abd-tarihinde-bir-ilk-deb-haaland-new-mexiconun-ilk-yerli-amerikali-kadin-valisi-oldu-1110117232.html

ABD tarihinde bir ilk: Deb Haaland, New Mexico'nun ilk yerli Amerikalı kadın valisi oldu

ABD tarihinde bir ilk: Deb Haaland, New Mexico'nun ilk yerli Amerikalı kadın valisi oldu

Sputnik Türkiye

Demokrat Deb Haaland, New Mexico'da gerçekleştirilen valilik seçimlerini kazanarak ülke tarihinde bir ilke imza attı. Laguna Pueblo kabilesinin üyesi olan... 04.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-04T22:43+0300

2026-11-04T22:43+0300

2026-11-04T22:43+0300

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ABD'de gerçekleştirilen valilik seçimlerinde Demokrat aday Deb Haaland, New Mexico'nun yeni valisi seçildi. Eski ABD İçişleri Bakanı ve New Mexico'nun eski Kongre temsilcisi olan Haaland, elde ettiği zaferle ülke tarihinde bu göreve seçilen ilk yerli Amerikalı kadın olarak kayıtlara geçti.Laguna Pueblo kabilesine mensup Haaland, seçim zaferinin ardından Haaland, New Mexico'da herkesin önemli başarılara ulaşabileceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:"Burada, New Mexico'da, her şeyi yapabiliriz. Ve bunu biliyorum çünkü ben bunun canlı kanıtıyım."Bağışlar Eyalet Sekreterliği'nin internet sitesinde erişim sorunlarına yol açmıştıHaaland, haziran ayında düzenlenen Demokrat Parti ön seçimlerinde Bernalillo İlçe Savcısı Sam Bregman'ı açık farkla geride bırakmıştı. Kampanya sürecinde rakibi Hull'dan çok daha fazla bağış toplayan Haaland'ın kampanya finansmanı raporları, zaman zaman binlerce sayfaya ulaşmış ve yoğunluk nedeniyle New Mexico Eyalet Sekreterliği'nin internet sitesinde erişim sorunlarına yol açmıştı.Başkan Joe Biden döneminde kabinede görev yapan Haaland, seçim kampanyası boyunca Başkan Donald Trump yönetimine karşı muhalif bir tutum sergileyeceğini sık sık dile getirdi.Kampanyasının öne çıkan vaatleri arasında uygun fiyatlı sağlık hizmetlerine erişimin genişletilmesi, kamuya açık bir sağlık sigortası planının oluşturulması ve sorunlarla karşı karşıya olan eyalet çocuk refahı sisteminin yeniden yapılandırılması yer aldı.

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