https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/musktan-cumhuriyetcilerin-ara-secim-yenilgisi-sonrasi-alayci-paylasim-uzay-lazerlerim-ise-yaramadi-1110109007.html

Musk'tan Cumhuriyetçilerin ara seçim yenilgisi sonrası alaycı paylaşım: 'Uzay lazerlerim işe yaramadı'

Musk'tan Cumhuriyetçilerin ara seçim yenilgisi sonrası alaycı paylaşım: 'Uzay lazerlerim işe yaramadı'

Sputnik Türkiye

ABD'de Cumhuriyetçilerin ara seçimleri kaybetmesinin ardından Elon Musk'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Parti için yaklaşık 500 milyon dolar harcayan... 04.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-04T17:22+0300

2026-11-04T17:22+0300

2026-11-04T17:22+0300

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ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerde Demokratların Kongrenin iki kanadında da çoğunluğu elde etmesi, Cumhuriyetçilere büyük miktarda mali destek sağlayan teknoloji milyarderi Elon Musk'ın gündemine girdi. Musk, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı paylaşımla yenilgiye göndermede bulundu.Siyasi kampanyaların finansmanını takip eden OpenSecrets verilerine göre Musk, Cumhuriyetçi adayları ve siyasi kuruluşları desteklemek için yaklaşık 500 milyon dolar bağışladı.Bu miktarla Musk, ABD'de seçim kampanyalarına sınırsız bağımsız harcama yapılmasının önünün açıldığı 2010 yılından bu yana bir federal seçim döneminin en büyük bireysel bağışçısı oldu.Bağışların önemli bölümü, Musk'ın Cumhuriyetçi adayları destekleyen America PAC adlı siyasi kuruluşuna ve Cumhuriyetçilerin Senato seçimlerine yönelik faaliyet gösteren Senate Leadership Fund (SLF) adlı fona aktarıldı.Teksas'ta tarihi yenilgiMusk'ın seçim kampanyalarına sağladığı mali desteğe rağmen Cumhuriyetçiler, uzun yıllardır güçlü oldukları Teksas'ta da önemli bir kayıp yaşadı.Musk'ın eylül ayında 158 milyon dolar bağışladığı SLF, bu kaynakları Cumhuriyetçi Senato adayı Ken Paxton'ı desteklemek için kullandı.Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın müttefiklerinden Paxton, Demokrat rakibi James Talarico'ya yenildi.Talarico, böylece 1994'ten bu yana Teksas genelinde yapılan bir eyalet çapındaki seçimi kazanan ilk Demokrat oldu.Seçim zaferinin ardından Austin kentinde konuşan Talarico, Musk ve Trump'a göndermede bulundu.Demokratların hem Temsilciler Meclisinde hem de Senatoda çoğunluğu elde etmesiyle Cumhuriyetçiler Kongredeki kontrolü kaybetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/abd-secim-sonuclari-trumpin-onunde-iki-secenek-var-1110103767.html

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