https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/hamaney-abddeki-secim-sonuclari-washingtonin-irana-yonelik-dusmanligini-degistirmeyecek-1110105778.html
Hamaney: ABD'deki seçim sonuçları Washington'ın İran'a yönelik düşmanlığını değiştirmeyecek
Hamaney: ABD'deki seçim sonuçları Washington'ın İran'a yönelik düşmanlığını değiştirmeyecek
Sputnik Türkiye
İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney, ABD'deki siyasi yönetim değişikliklerinin Washington'ın Tahran'a yönelik tutumunu değiştirmeyeceğini belirterek ABD'ye... 04.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-04T14:33+0300
2026-11-04T14:33+0300
2026-11-04T14:33+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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İran lideri Mücteba Hamaney, İran'ın Ulusal Emperyalizmle Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ABD'deki ara seçim sonuçlarının Washington'ın Tahran'a yönelik politikasını değiştirmeyeceğini ifade etti.İran devlet haber ajansı IRNA'nın aktardığı mesajında Hamaney, ABD siyasetindeki parti veya siyasi grup değişikliklerinin Washington'ın İran'a yönelik düşmanlığını sona erdireceği yönündeki beklentilerin yanlış olduğunu belirtti.Hamaney, "Hegemonik sistemin davranışlarının parti veya hizip değişiklikleriyle değişebileceğine dair en ufak bir umut besleyenler ya da ABD'ye taviz vermenin onu İran halkına yönelik düşmanlığından vazgeçirebileceğine inananlar büyük bir yanılgı içindedir" ifadelerini kullandı.ABD'nin İran'dan 'koşulsuz teslimiyet' istediğini öne süren Hamaney, Washington'a verilecek tavizlerin daha fazla saldırganlığa yol açacağını savundu.Hamaney, "Hegemonik düşmana teslim olmaya yönelik en ufak bir eğilim bile elde edilen büyük kazanımları heba edecektir" değerlendirmesinde bulundu.'ABD'nin kendi yarattığı skandalların ardından geri döndürülemez bir gerileme' yaşadığını ileri süren Hamaney, ABD-İsrail'in İran'a yönelik savaşının ardından bu gerileme sürecinin hızlandığını iddia etti.Kalibaf: Amerikalılar savaşa hayır dediÖte yandan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'deki seçim sonuçlarının yaptığı değerlendirmesinde sosyal medya hesabından "Vicdan mı, geçim maliyeti mi? Amerikalılar savaşa HAYIR dedi ve biz bu mesajı destekliyoruz. ABD hükümeti, uluslararası çıkar sahiplerine ve şantajcılara hizmet etmek için halkın iradesine ihanet ederse, bizim HAYIR'ımızın bir kabusa dönüşeceğini öğrenecek" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/ab-uzmani-can-baydarol-iran-savasi-trumpa-secim-kaybettiren-unsurlarin-basinda-geldi-1110101181.html
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abd, mücteba hamaney, i̇ran, abd, washington
abd, mücteba hamaney, i̇ran, abd, washington
Hamaney: ABD'deki seçim sonuçları Washington'ın İran'a yönelik düşmanlığını değiştirmeyecek
İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney, ABD'deki siyasi yönetim değişikliklerinin Washington'ın Tahran'a yönelik tutumunu değiştirmeyeceğini belirterek ABD'ye güvenilemeyeceğini söyledi. Hamaney, ABD'nin İran'dan koşulsuz teslimiyet istediğini savunarak Washington'a verilecek tavizlerin yeni saldırıları teşvik edeceği uyarısında bulundu.
İran lideri Mücteba Hamaney, İran'ın Ulusal Emperyalizmle Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ABD'deki ara seçim sonuçlarının Washington'ın Tahran'a yönelik politikasını değiştirmeyeceğini ifade etti.
İran devlet haber ajansı IRNA'nın aktardığı mesajında Hamaney, ABD siyasetindeki parti veya siyasi grup değişikliklerinin Washington'ın İran'a yönelik düşmanlığını sona erdireceği yönündeki beklentilerin yanlış olduğunu belirtti.
Hamaney, "Hegemonik sistemin davranışlarının parti veya hizip değişiklikleriyle değişebileceğine dair en ufak bir umut besleyenler ya da ABD'ye taviz vermenin onu İran halkına yönelik düşmanlığından vazgeçirebileceğine inananlar büyük bir yanılgı içindedir" ifadelerini kullandı.
ABD'nin İran'dan 'koşulsuz teslimiyet' istediğini öne süren Hamaney, Washington'a verilecek tavizlerin daha fazla saldırganlığa yol açacağını savundu.
Hamaney, "Hegemonik düşmana teslim olmaya yönelik en ufak bir eğilim bile elde edilen büyük kazanımları heba edecektir" değerlendirmesinde bulundu.
'ABD'nin kendi yarattığı skandalların ardından geri döndürülemez bir gerileme' yaşadığını ileri süren Hamaney, ABD-İsrail'in İran'a yönelik savaşının ardından bu gerileme sürecinin hızlandığını iddia etti.
Kalibaf: Amerikalılar savaşa hayır dedi
Öte yandan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'deki seçim sonuçlarının yaptığı değerlendirmesinde sosyal medya hesabından "Vicdan mı, geçim maliyeti mi? Amerikalılar savaşa HAYIR dedi ve biz bu mesajı destekliyoruz. ABD hükümeti, uluslararası çıkar sahiplerine ve şantajcılara hizmet etmek için halkın iradesine ihanet ederse, bizim HAYIR'ımızın bir kabusa dönüşeceğini öğrenecek" ifadelerini kullandı.