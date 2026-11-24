https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/fatma-betul-sayan-kaya-ev-hapsi-sartiyla-tahliye-edildi-1110552042.html
Fatma Betül Sayan Kaya ev hapsi şartıyla tahliye edildi
Fatma Betül Sayan Kaya ev hapsi şartıyla tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Fon soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan Fatma Betül Sayan Kaya, ev hapsi şartıyla tahliye edildi. 24.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-24T13:21+0300
2026-11-24T13:21+0300
2026-11-24T13:36+0300
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fatma betül sayan kaya
ev hapsi
fon soruşturması
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.6 Kasım'da soruşturma kapsamında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya, bugün ev hapsi şartıyla tahliye edildi.İfadesinde ne demişti?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın hakimlik ifadesi ortaya çıkmıştı. Suçlamaları reddeden Kaya, eşiyle birlikte birikimlerini değerlendirmek amacıyla borsaya yatırım yaptıklarını belirterek, "Eşimle bir miktar birikimimiz vardı, değerlendirmek istedik" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/fon-sorusturmasinda-yeni-gelisme-bulls-yatirim-yonetim-kurulu-baskani-kemal-akkaya-gozaltina-alindi-1110550284.html
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fatma betül sayan kaya, ev hapsi, fon soruşturması
fatma betül sayan kaya, ev hapsi, fon soruşturması
Fatma Betül Sayan Kaya ev hapsi şartıyla tahliye edildi
13:21 24.11.2026 (güncellendi: 13:36 24.11.2026)
Ayrıntılar geliyor
Fon soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan Fatma Betül Sayan Kaya, ev hapsi şartıyla tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
6 Kasım'da soruşturma
kapsamında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya
, bugün ev hapsi şartıyla tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın hakimlik ifadesi ortaya çıkmıştı. Suçlamaları reddeden Kaya, eşiyle birlikte birikimlerini değerlendirmek amacıyla borsaya yatırım yaptıklarını belirterek, "Eşimle bir miktar birikimimiz vardı, değerlendirmek istedik" demişti.