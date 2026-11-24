https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/fatma-betul-sayan-kaya-ev-hapsi-sartiyla-tahliye-edildi-1110552042.html

Fatma Betül Sayan Kaya ev hapsi şartıyla tahliye edildi

Fatma Betül Sayan Kaya ev hapsi şartıyla tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Fon soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan Fatma Betül Sayan Kaya, ev hapsi şartıyla tahliye edildi. 24.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-24T13:21+0300

2026-11-24T13:21+0300

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türki̇ye

fatma betül sayan kaya

ev hapsi

fon soruşturması

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.6 Kasım'da soruşturma kapsamında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya, bugün ev hapsi şartıyla tahliye edildi.İfadesinde ne demişti?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın hakimlik ifadesi ortaya çıkmıştı. Suçlamaları reddeden Kaya, eşiyle birlikte birikimlerini değerlendirmek amacıyla borsaya yatırım yaptıklarını belirterek, "Eşimle bir miktar birikimimiz vardı, değerlendirmek istedik" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/fon-sorusturmasinda-yeni-gelisme-bulls-yatirim-yonetim-kurulu-baskani-kemal-akkaya-gozaltina-alindi-1110550284.html

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fatma betül sayan kaya, ev hapsi, fon soruşturması