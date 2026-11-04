https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/ab-uzmani-can-baydarol-iran-savasi-trumpa-secim-kaybettiren-unsurlarin-basinda-geldi-1110101181.html
AB Uzmanı Can Baydarol: İran Savaşı Trump'a seçim kaybettiren unsurların başında geldi
AB Uzmanı Can Baydarol: İran Savaşı Trump'a seçim kaybettiren unsurların başında geldi
Sputnik Türkiye
ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimlerde Demokratlar, Kuzey Carolina'da Cumhuriyetçilerin elinde bulunan Senato koltuğunu kazanarak önemli bir başarı... 04.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-04T11:40+0300
2026-11-04T11:40+0300
2026-11-04T11:40+0300
görüş
abd
jon ossoff
amerika
senato
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donald trump
kongre
demokratlar
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ABD'de Başkan Donald Trump'ın siyasi geleceği ve Kongre'deki güç dengeleri açısından önem taşıyan ara seçimlerde sonuçlar netleşmeye başladı. Demokratlar, Kuzey Carolina'da Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato sandalyesini kazanırken Georgia'da yarışan Demokrat Senatör Jon Ossoff da rakibini geride bırakarak yeniden seçildi. Seçim sonuçlarını Sputnik Türkiye'ye değerlendiren AB Uzmanı Can Baydarol, sandıktan çıkan tablonun Trump'ın karar alma süreçlerini etkileyebileceğini söyledi. Baydarol, seçim sonuçlarında İran savaşının belirleyici rol oynadığına işaret ederek, "İran Savaşı hakikaten Trump'a seçim kaybettiren unsurların başında geldi" ifadelerini kullandı.'Trump'ın Kongre ve Senato'daki etkisi ortadan kalkmış vaziyette'AB Uzmanı Can Baydarol, ABD'de ara seçimlerin ardından Kongre'deki güç dengelerinin değişmesinin Trump'ın siyasi hareket alanını sınırlayacağını belirtti:'Trump'ın kalesi olarak görülen eyaletlerde bile güven kaybı yaşandı'Ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin geleneksel olarak güçlü olduğu eyaletlerde yaşanan kayıpların da Trump açısından önemli bir siyasi mesaj taşıdığını belirten Baydarol, Teksas ve Kuzey Carolina gibi eyaletlerde Demokratların öne çıkmasına dikkat çekti.'İran Savaşı Trump'a seçim kaybettiren unsurların başında geldi'Ara seçim sonuçlarının Trump'ın İran politikasında değişikliğe yol açabileceğini belirten Baydarol, savaşın ekonomik maliyetlerinin Amerikan seçmeninin tercihlerini etkilediğini söyledi:“Trump veto etkisine sahip bazı konularda ama sonuçta mecburen Demokratların onayını almak için tavizler vermek zorunda kalacak. Dolayısıyla burada şu anda bir öngörüde bulunmak çok mümkün değil ama özellikle dış politika dediğimiz zaman İsrail-İran Savaşı, kuzeyimizdeki Ukrayna-Rusya krizi bütün bunlarda da Trump'ın etkisinin azalacağını göreceğiz. Ve tekrar Amerika Birleşik Devletleri'nde o yerleşik düzen dediğimiz, yapının giderek daha hakim olduğu bir döneme gireceğiz.”‘Trump, özellikle Hürmüz konusunda geri adım atacak’Baydarol Trump'ın bundan sonraki süreçte daha temkinli bir politika izleyebileceğini ifade etti:‘Bundan sonra ABD ile daha farklı dış politika izleme zorunluluğu ortaya çıkıyor’Trump'ın Orta Doğu politikasında yaşanabilecek değişimin Türkiye-ABD ilişkilerine de yansıyabileceğini belirten Baydarol, iki ülkenin bölgeye yönelik yaklaşımlarının farklılaştığını söyledi:'Amerika ile İsrail arasındaki ilişkilerin biraz daha mesafeli olabilir'ABD'nin temel stratejik önceliğinin Çin olduğunu vurgulayan Baydarol, İsrail'in Washington yönetimini Orta Doğu'daki gelişmelere daha fazla odaklanmak zorunda bıraktığını belirtti:'NATO ile ilişkilerin zayıflaması Türkiye'nin AB karşısındaki pozisyonunu güçlendirebilir'ABD'nin NATO ve Avrupa Birliği ile ilişkilerinin de ara seçimlerin ardından oluşacak yeni siyasi dengelerden etkilenebileceğini belirten Baydarol, Washington'un Avrupa ile ilişkilerinin Türkiye açısından önemli sonuçlar doğurabileceğine işaret etti:‘Petrol fiyatlarındaki düşüş Türkiye ekonomisini olumlu etkileyebilir’Ara seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından petrol fiyatlarında yaşanan gerilemeye de değinen Baydarol, enerji piyasalarındaki gelişmelerin Türkiye ekonomisi açısından önem taşıdığını söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/abd-ara-secimlerinde-son-durum-dengeler-degisiyor-cumhuriyetciler-koltuk-kaybediyor-1110090827.html
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abd, jon ossoff, amerika, senato, nato, abd, donald trump, kongre, demokratlar, cumhuriyetçiler
abd, jon ossoff, amerika, senato, nato, abd, donald trump, kongre, demokratlar, cumhuriyetçiler
AB Uzmanı Can Baydarol: İran Savaşı Trump'a seçim kaybettiren unsurların başında geldi
Özel
ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimlerde Demokratlar, Kuzey Carolina'da Cumhuriyetçilerin elinde bulunan Senato koltuğunu kazanarak önemli bir başarı elde etti. Georgia'da da Demokrat Senatör Jon Ossoff, yeniden seçilerek görevini sürdürme hakkı kazandı. İlk sonuçlar, Başkan Trump'ın Kongre'deki gücünü etkileyebileceğini gösterdi.
ABD'de Başkan Donald Trump'ın siyasi geleceği ve Kongre'deki güç dengeleri açısından önem taşıyan ara seçimlerde sonuçlar netleşmeye başladı. Demokratlar, Kuzey Carolina'da Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato sandalyesini kazanırken Georgia'da yarışan Demokrat Senatör Jon Ossoff da rakibini geride bırakarak yeniden seçildi. Seçim sonuçlarını Sputnik Türkiye'ye değerlendiren AB Uzmanı Can Baydarol, sandıktan çıkan tablonun Trump'ın karar alma süreçlerini etkileyebileceğini söyledi. Baydarol, seçim sonuçlarında İran savaşının belirleyici rol oynadığına işaret ederek, "İran Savaşı hakikaten Trump'a seçim kaybettiren unsurların başında geldi" ifadelerini kullandı.
'Trump'ın Kongre ve Senato'daki etkisi ortadan kalkmış vaziyette'
AB Uzmanı Can Baydarol, ABD'de ara seçimlerin ardından Kongre'deki güç dengelerinin değişmesinin Trump'ın siyasi hareket alanını sınırlayacağını belirtti:
“Hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da çoğunluk Demokratların eline geçti. Temsilciler Meclisi daha çok bir yasama organı ama Senato, dış politikayı bağlayan yer. Her ikisinde de Trump'ın etkisi şu anda ortadan kalkmış vaziyette. Zaten Trump'ın ilk açıklamaları da bundan sonra Demokratlarla iyi geçinmek zorunda olduğu doğrultusunda. Yani Trump'ın sorunu daha ziyade Senato ile ilgili olacak. Senato'da özellikle de Trump hakkında azletmeye kadar gidebilecek sonuçlar doğabilir. Çünkü şu anda Demokratların elinde çok ciddi bir çoğunluk var. Bundan sonra Trump'ın daha törpülenmiş halini herhade göreceğiz.”
'Trump'ın kalesi olarak görülen eyaletlerde bile güven kaybı yaşandı'
Ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin geleneksel olarak güçlü olduğu eyaletlerde yaşanan kayıpların da Trump açısından önemli bir siyasi mesaj taşıdığını belirten Baydarol, Teksas ve Kuzey Carolina gibi eyaletlerde Demokratların öne çıkmasına dikkat çekti.
“Orada bile Demokratların ön plana çıkması, demek ki Trump'a olan güvenin tamamen ortadan kalktığını gösteriyor. Çünkü oralar Trump'ın kalesi gibiydi. Şu anda zaten bir seçim mağlubiyeti yaşıyor.”
'İran Savaşı Trump'a seçim kaybettiren unsurların başında geldi'
Ara seçim sonuçlarının Trump'ın İran politikasında değişikliğe yol açabileceğini belirten Baydarol, savaşın ekonomik maliyetlerinin Amerikan seçmeninin tercihlerini etkilediğini söyledi:
“Trump veto etkisine sahip bazı konularda ama sonuçta mecburen Demokratların onayını almak için tavizler vermek zorunda kalacak. Dolayısıyla burada şu anda bir öngörüde bulunmak çok mümkün değil ama özellikle dış politika dediğimiz zaman İsrail-İran Savaşı, kuzeyimizdeki Ukrayna-Rusya krizi bütün bunlarda da Trump'ın etkisinin azalacağını göreceğiz. Ve tekrar Amerika Birleşik Devletleri'nde o yerleşik düzen dediğimiz, yapının giderek daha hakim olduğu bir döneme gireceğiz.”
“Trump'ın bundan sonra İran'da çok daha fazla savaş isteyeceği düşüncesinde değilim. Çünkü savaş demek maliyet demek ve bunun şu anda Amerikan bütçesi fazlasıyla açık veriyor. Dolayısıyla biraz daha toparlanma yoluna gideceğini düşünmek mümkün. Bir de İran Savaşı hakikaten Trump'a seçim kaybettiren unsurların başında geldi. Yani İran Savaşı'yla beraber artan petrol ve ürün maliyetleri bir yerden sonra Amerika'daki enflasyona yol açtı. Bu da seçmen davranışlarını çok büyük oranda belirledi.”
‘Trump, özellikle Hürmüz konusunda geri adım atacak’
Baydarol Trump'ın bundan sonraki süreçte daha temkinli bir politika izleyebileceğini ifade etti:
“Trump'ın bundan sonra biraz daha geri adım atmasını beklerim ama tabii bu sadece bir tahmin. Trump'ın ne yapacağını kestirmek çok mümkün değil ama büyük olasılıkla daha yumuşak bir politikaya doğru gidecektir. Özellikle Hürmüz konusunda da büyük olasılıkla geri adım atacaktır.”
‘Bundan sonra ABD ile daha farklı dış politika izleme zorunluluğu ortaya çıkıyor’
Trump'ın Orta Doğu politikasında yaşanabilecek değişimin Türkiye-ABD ilişkilerine de yansıyabileceğini belirten Baydarol, iki ülkenin bölgeye yönelik yaklaşımlarının farklılaştığını söyledi:
“Amerika'nın bu bölgeye bakışı ile Türkiye'nin bu bölgeye bakışı tabii ki farklı. Farklı yaklaşımlardan ötürü Amerika ile çatışmalar da yaşamaya devam ediyoruz. Amerika, Trump özellikle bu bölgeye bir şekil vermeye çalışırken Türkiye'yi oldukça rahatsız eden politikalar da izledi. Ama Türkiye, Erdoğan ile Trump arasındaki ikili diyalog ilişkilerini sürdürmeye çalıştı. Bundan sonra artık Amerika ile ilgili daha farklı bir dış politika izleme zorunluluğu ortaya çıkıyor. O da daha fazla kurumları dikkate almak, iş dünyasını dikkate almak ve Amerikan taleplerini bu bölgede dizginlemek gerekiyor.”
'Amerika ile İsrail arasındaki ilişkilerin biraz daha mesafeli olabilir'
ABD'nin temel stratejik önceliğinin Çin olduğunu vurgulayan Baydarol, İsrail'in Washington yönetimini Orta Doğu'daki gelişmelere daha fazla odaklanmak zorunda bıraktığını belirtti:
“ABD'nin giderek bölgeden çekilme arzusunu da göz ardı etmemek lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin esas hedefi Çin. Herkes biliyor. Ama İsrail bir yerden sonra Amerika'yı Orta Doğu'ya kilitlemiş oldu. Şimdi bundan sonra dolayısıyla Amerika ile İsrail arasındaki ilişkilerin biraz daha mesafeli olacağı düşüncesindeyim. Ve bu giderek bu bölgede de bazı rahatlamalara yol açabilir. Türkiye'nin nüfuz alanı da daha fazla artabilir. Ama tabii bu çok dikkatli bir diplomasiyle yapılması gereken bir iş.”
'NATO ile ilişkilerin zayıflaması Türkiye'nin AB karşısındaki pozisyonunu güçlendirebilir'
ABD'nin NATO ve Avrupa Birliği ile ilişkilerinin de ara seçimlerin ardından oluşacak yeni siyasi dengelerden etkilenebileceğini belirten Baydarol, Washington'un Avrupa ile ilişkilerinin Türkiye açısından önemli sonuçlar doğurabileceğine işaret etti:
“Amerika'nın bundan sonra NATO ile ilişkilerinin ne doğrultuda olacağı, Avrupa Birliği ile bu anlamda ne tür bir bağıiçinde olacağını da görmek gerekiyor. Eğer NATO ile olan ilişkiler zayıflamak doğrultusunda devam ederse bu, Türkiye'nin Avrupa Birliği karşısındaki pozisyonunun güçlenmesi anlamına da gelecektir. Dolayısıyla burada Türkiye açısından riskli ve avantajlı bir döneme de girdiğimizi söylemek mümkün.”
‘Petrol fiyatlarındaki düşüş Türkiye ekonomisini olumlu etkileyebilir’
Ara seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından petrol fiyatlarında yaşanan gerilemeye de değinen Baydarol, enerji piyasalarındaki gelişmelerin Türkiye ekonomisi açısından önem taşıdığını söyledi:
“Bir tarafta da petrol fiyatları, daha ilk seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağı doğru seyretmeye başladı. Eğer böyle devam edecek olursa, Rus petrolüyle Hürmüz'den geçecek petrol piyasaları rahatlatacak olursa Türk ekonomisi de bundan yararlanacaktır.”