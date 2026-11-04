https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/ab-uzmani-can-baydarol-iran-savasi-trumpa-secim-kaybettiren-unsurlarin-basinda-geldi-1110101181.html

AB Uzmanı Can Baydarol: İran Savaşı Trump'a seçim kaybettiren unsurların başında geldi

AB Uzmanı Can Baydarol: İran Savaşı Trump'a seçim kaybettiren unsurların başında geldi

Sputnik Türkiye

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimlerde Demokratlar, Kuzey Carolina'da Cumhuriyetçilerin elinde bulunan Senato koltuğunu kazanarak önemli bir başarı... 04.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-04T11:40+0300

2026-11-04T11:40+0300

2026-11-04T11:40+0300

görüş

abd

jon ossoff

amerika

senato

nato

abd

donald trump

kongre

demokratlar

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ABD'de Başkan Donald Trump'ın siyasi geleceği ve Kongre'deki güç dengeleri açısından önem taşıyan ara seçimlerde sonuçlar netleşmeye başladı. Demokratlar, Kuzey Carolina'da Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato sandalyesini kazanırken Georgia'da yarışan Demokrat Senatör Jon Ossoff da rakibini geride bırakarak yeniden seçildi. Seçim sonuçlarını Sputnik Türkiye'ye değerlendiren AB Uzmanı Can Baydarol, sandıktan çıkan tablonun Trump'ın karar alma süreçlerini etkileyebileceğini söyledi. Baydarol, seçim sonuçlarında İran savaşının belirleyici rol oynadığına işaret ederek, "İran Savaşı hakikaten Trump'a seçim kaybettiren unsurların başında geldi" ifadelerini kullandı.'Trump'ın Kongre ve Senato'daki etkisi ortadan kalkmış vaziyette'AB Uzmanı Can Baydarol, ABD'de ara seçimlerin ardından Kongre'deki güç dengelerinin değişmesinin Trump'ın siyasi hareket alanını sınırlayacağını belirtti:'Trump'ın kalesi olarak görülen eyaletlerde bile güven kaybı yaşandı'Ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin geleneksel olarak güçlü olduğu eyaletlerde yaşanan kayıpların da Trump açısından önemli bir siyasi mesaj taşıdığını belirten Baydarol, Teksas ve Kuzey Carolina gibi eyaletlerde Demokratların öne çıkmasına dikkat çekti.'İran Savaşı Trump'a seçim kaybettiren unsurların başında geldi'Ara seçim sonuçlarının Trump'ın İran politikasında değişikliğe yol açabileceğini belirten Baydarol, savaşın ekonomik maliyetlerinin Amerikan seçmeninin tercihlerini etkilediğini söyledi:“Trump veto etkisine sahip bazı konularda ama sonuçta mecburen Demokratların onayını almak için tavizler vermek zorunda kalacak. Dolayısıyla burada şu anda bir öngörüde bulunmak çok mümkün değil ama özellikle dış politika dediğimiz zaman İsrail-İran Savaşı, kuzeyimizdeki Ukrayna-Rusya krizi bütün bunlarda da Trump'ın etkisinin azalacağını göreceğiz. Ve tekrar Amerika Birleşik Devletleri'nde o yerleşik düzen dediğimiz, yapının giderek daha hakim olduğu bir döneme gireceğiz.”‘Trump, özellikle Hürmüz konusunda geri adım atacak’Baydarol Trump'ın bundan sonraki süreçte daha temkinli bir politika izleyebileceğini ifade etti:‘Bundan sonra ABD ile daha farklı dış politika izleme zorunluluğu ortaya çıkıyor’Trump'ın Orta Doğu politikasında yaşanabilecek değişimin Türkiye-ABD ilişkilerine de yansıyabileceğini belirten Baydarol, iki ülkenin bölgeye yönelik yaklaşımlarının farklılaştığını söyledi:'Amerika ile İsrail arasındaki ilişkilerin biraz daha mesafeli olabilir'ABD'nin temel stratejik önceliğinin Çin olduğunu vurgulayan Baydarol, İsrail'in Washington yönetimini Orta Doğu'daki gelişmelere daha fazla odaklanmak zorunda bıraktığını belirtti:'NATO ile ilişkilerin zayıflaması Türkiye'nin AB karşısındaki pozisyonunu güçlendirebilir'ABD'nin NATO ve Avrupa Birliği ile ilişkilerinin de ara seçimlerin ardından oluşacak yeni siyasi dengelerden etkilenebileceğini belirten Baydarol, Washington'un Avrupa ile ilişkilerinin Türkiye açısından önemli sonuçlar doğurabileceğine işaret etti:‘Petrol fiyatlarındaki düşüş Türkiye ekonomisini olumlu etkileyebilir’Ara seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından petrol fiyatlarında yaşanan gerilemeye de değinen Baydarol, enerji piyasalarındaki gelişmelerin Türkiye ekonomisi açısından önem taşıdığını söyledi:

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