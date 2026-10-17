https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/bakan-kurum-acikladi-sel-sonrasi-ayazagada-yeni-donem-1109629637.html
Bakan Kurum açıkladı: Sel sonrası Ayazağa'da yeni dönem
Bakan Kurum açıkladı: Sel sonrası Ayazağa'da yeni dönem
Sputnik Türkiye
İstanbul'da selin en çok etkilediği yer olan Ayazağa'da kentsel dönüşüm süreci için adım atıldı. 17.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-17T14:13+0300
2026-10-17T14:13+0300
2026-10-17T14:13+0300
türki̇ye
murat kurum
i̇stanbul
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
kentsel dönüşüm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/11/1109629481_0:0:3637:2046_1920x0_80_0_0_fb18c1f1c43acdbc47a96c53cc777227.jpg
Selin İstanbul'da en çok etkilediği bölge olan Ayazağa'da kentsel dönüşüm sürecini başlatmak istediklerini söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgede Kentsel Dönüşüm Ofisi kurulacağını ve vatandaşların taleplerinin alınacağını duyurdu.Kentsel dönüşüm ofisi kurulacakSosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kurum şunları dile getirdi: “Ayazağa’da selin ardından bölgeyi yerinde inceledik, vatandaşlarımızı dinledik. İlk işimiz, selin izlerini hızla silip hayatı bir an önce normale döndürmek. Bir yandan da aynı tabloyu bir daha yaşamamak için kalıcı adımları atacağız. Bunun için de bölgede dönüşümü vakit kaybetmeden başlatmak istiyoruz. Kentsel Dönüşüm Ofisimizi kuracak, talepleri tek tek alacağız. Dönüşümü isteyen vatandaşımızın yanında olacak, destek verecek, süreci birlikte yürüteceğiz. İstanbul için kentsel dönüşüm artık ertelenebilecek bir mesele değildir”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/istanbul-valisi-davut-gul-dere-yatagindaki-yerler-yikilacak-1109627848.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/11/1109629481_454:0:3183:2047_1920x0_80_0_0_e52ea3685ea186428745038dabd97f9e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
murat kurum, i̇stanbul, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, kentsel dönüşüm
murat kurum, i̇stanbul, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, kentsel dönüşüm
Bakan Kurum açıkladı: Sel sonrası Ayazağa'da yeni dönem
İstanbul'da selin en çok etkilediği yer olan Ayazağa'da kentsel dönüşüm süreci için adım atıldı.
Selin İstanbul'da en çok etkilediği bölge olan Ayazağa'da kentsel dönüşüm sürecini başlatmak istediklerini söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgede Kentsel Dönüşüm Ofisi kurulacağını ve vatandaşların taleplerinin alınacağını duyurdu.
Kentsel dönüşüm ofisi kurulacak
Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kurum şunları dile getirdi:
“Ayazağa’da selin ardından bölgeyi yerinde inceledik, vatandaşlarımızı dinledik. İlk işimiz, selin izlerini hızla silip hayatı bir an önce normale döndürmek. Bir yandan da aynı tabloyu bir daha yaşamamak için kalıcı adımları atacağız. Bunun için de bölgede dönüşümü vakit kaybetmeden başlatmak istiyoruz. Kentsel Dönüşüm Ofisimizi kuracak, talepleri tek tek alacağız. Dönüşümü isteyen vatandaşımızın yanında olacak, destek verecek, süreci birlikte yürüteceğiz. İstanbul için kentsel dönüşüm artık ertelenebilecek bir mesele değildir”