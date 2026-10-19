https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/istanbuldaki-sel-felaketinde-can-kaybi-6ya-yukseldi-1109654888.html

İstanbul ve Kocaeli'de can kaybı 8'e yükseldi: Kayıp 1 kişi aranıyor

İstanbul ve Kocaeli'de can kaybı 8'e yükseldi: Kayıp 1 kişi aranıyor

Sputnik Türkiye

İstanbul ve Kocaeli'de yaşanan sel felaketinde can kaybı artıyor. İstanbul'da 6, Kocaeli'nde ise 2 kişinin cansız bedeni bulundu. 19.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-19T08:34+0300

2026-10-19T08:34+0300

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İstanbul'da meydana gelen sel felaketinde can kaybı artıyor. İstanbul'daki selde kaybolan bir kişinin daha cansız bedeninin bulunmasıyla afette hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.Vapur İskelesi yakınında bir cansız beden bulunduValilikten yapılan açıklamaya göre, 19 Ekim Pazartesi günü saat 07.30 sıralarında, İstanbul'un Fatih ilçesindeki Ayvansaray Vapur İskelesi yakınlarında bir erkek cesedi bulundu.Olay yerinde gerçekleştirilen ilk incelemede, cesedin sel felaketinde kaybolduğu bildirilen Haşim Ciritlioğlu'na ait olduğu tespit edildi.1 kişi hala kayıpBölgedeki diğer kayıp 1 kişiyi bulmak için çalışmalar ise devam ediyor.Kocaeli'de 2 can kaybıKocaeli'nin Gebze ilçesindeki sel felaketinde can kaybı 2'ye yükseldi. Gebze'de sürüklenen otomobildeki diğer kişinin de cansız bedeni bulundu.17 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 23.00 sıralarında Kocaeli’nin Gebze İlçesi Kadıllı Mahallesi’nde, Büyükdere Deresi’ne düşen araçta bulunan Doğan Arslan'ın cansız bedeni, bugün saat 08.30 sıralarında Pendik Göçbeyli Deresi'nde bulundu.

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