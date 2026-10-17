https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/istanbulda-sebeke-suyuna-kanalizasyon-karisti-mi--1109629840.html

İstanbul'da şebeke suyuna kanalizasyon karıştı mı?

İstanbul'da şebeke suyuna kanalizasyon karıştı mı?

Sputnik Türkiye

İSKİ, kentte şebeke suyuna kanalizasyon karıştığı ve bu nedenle musluk suyunun tüketilmemesi yönendüke iddiaları yalanladı. 17.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-17T15:09+0300

2026-10-17T15:09+0300

2026-10-17T15:09+0300

türki̇ye

i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)

i̇stanbul i̇l sağlık müdürlüğü

su

kanalizasyon

musluk suyu

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İstanbul'daki sel felaketinin ardından şebeke suyuna kanalizasyon karıştığı ve bu nedenle musluk suyunun tüketilmemesi yönündeki iddialara yanıt veren İSKİ, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yapılan açıklamada su kalitesinin 7 gün 24 saat takip edildiği açıklandı. Su kalitesi 7 gün 24 saat kontrol altında İSKİ'den yapılan açıklamada, son günlerde bazı sosyal medya mecralarında İstanbul'un şebeke suyuna kanalizasyon suyu karıştığı ve bu nedenle musluk suyunun tüketilmemesi gerektiği yönünde gerçeği yansıtmayan iddiaların yer aldığı aktarıldı.Şehre verilen günlük ortalama 3 milyon 200 bin metreküp içme suyunun kalitesinin, kaynağından son tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm aşamalarda düzenli olarak kontrol edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığının yayımladığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda alınan su numuneleri, akredite laboratuvarlarımızda analiz edilmekte, su kalitesine ilişkin ilgili parametreler, çevrim içi izleme sistemlerimiz aracılığıyla da 7 gün 24 saat takip edilmektedir. Ayrıca idaremiz tarafından gerçekleştirilen kontrol ve analizlerin yanı sıra İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da kentimizin 39 ilçesindeki farklı noktalardan düzenli olarak su numuneleri alınmakta ve bağımsız denetimler sürdürülmektedir."Açıklamada, İstanbul'un içme suyu şebekesine, yürürlükteki mevzuatta belirlenen kalite kriterlerini karşılamayan suyun verilmesinin söz konusu olmadığı bildirilerek, "İSKİ olarak 16 milyon İstanbullunun sağlıklı ve güvenilir içme suyuna erişimini sağlamak amacıyla arıtma, izleme ve denetim faaliyetlerimizi titizlikle sürdürmekteyiz. Vatandaşlarımızın, şebeke suyunun güvenilirliğine ilişkin sosyal medyada yer alan kaynağı belirsiz ve asılsız paylaşımlara itibar etmemelerini, İdaremizin resmi iletişim kanallarından yapılan açıklamaları esas almalarını önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/uzmanlar-sel-sonrasinda-herkesi-uyardi-kasko-policenizde-bu-madde-yoksa-odeme-alamazsiniz--1109626033.html

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i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), i̇stanbul i̇l sağlık müdürlüğü, su, kanalizasyon, musluk suyu