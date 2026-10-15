https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/istanbulda-hayati-felc-etti-115-yillik-kayitlardaki-en-yuksek-ucuncu-gunluk-yagis-yagdi-1109575474.html

Kandilli duyurdu: İstanbul'da 115 yıllık kayıtlardaki 'en yüksek üçüncü günlük yağış' yağdı

Kandilli duyurdu: İstanbul'da 115 yıllık kayıtlardaki 'en yüksek üçüncü günlük yağış' yağdı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da etkili olan yağışın 115 yıllık kayıtlardaki en yüksek üçüncü günlük yağış olduğu ortaya çıktı 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T15:14+0300

2026-10-15T15:14+0300

2026-10-15T15:15+0300

türki̇ye

i̇stanbul

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi

meteoroloji

sağanak yağış uyarısı

sağanak yağış

sel

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İstanbul'da ölçülen 129.6 milimetrelik yağışın, 115 yıllık kayıtlarda en yüksek üçüncü günlük yağış olduğu ortaya çıktı. 1911-1926 arası en yüksek üçüncü yağışBoğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı'nda 15 Ekim'de ölçülen 129,6 milimetre yağış, 1911-2026 döneminin en yüksek üçüncü günlük yağış miktarı olarak kayıtlara geçti.Enstitüden yapılan açıklamaya göre, meteoroloji istasyonunda kaydedilen en yüksek günlük yağış miktarı, 20 Temmuz 1951'de 165,8 milimetre, ikinci en yüksek miktar ise 3 Ekim 1942'de 131,3 milimetre olarak ölçüldü.Yalnızca ekim aylarına ait veriler değerlendirildiğinde 15 Ekim'de ölçülen 129,6 milimetre yağış miktarı, tarihsel kayıtlardaki en yüksek üçüncü günlük yağış olarak belirlendi.Yağmurun kayıtları ortaya çıktıİstanbul'da 1-15 Ekim 2026 döneminde toplam 174,3 milimetre yağış ölçüldü. Bu miktar, aynı 15 günlük döneme ait tarihsel veriler arasında altıncı sırada yer aldı. Dönem boyunca kaydedilen toplam yağışın yaklaşık yüzde 74'ü yalnızca 15 Ekim'de gerçekleşti.Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı'nın 1911'den bugüne uzanan gözlem arşivinde, günlük 100 milimetre ve üzerindeki yağışlar 13 farklı tarihte kaydedildi.-

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/meteoroloji-saat-verdi-istanbul-icin-yeni-uyari-1109574165.html

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