Orta Doğu'da savaş 31. günü: Enerji ve sanayi tesisleri karşılıklı bombalandı, kara harekatı ihtimali güçleniyor
Orta Doğu'da savaş 31. günü: Enerji ve sanayi tesisleri karşılıklı bombalandı, kara harekatı ihtimali güçleniyor
Orta Doğu'daki savaş 31. gününe girerken ABD'nin 3 bin 500 askeri bölgeye geldi. Husilerin dün İsrail'e füze fırlatmasıyla savaş, bir kez daha genişledi... 30.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-30T06:46+0300
2026-03-30T06:46+0300
dünya
i̇srail
i̇ran
hark adası
donald trump
ortadoğu
i̇srail
i̇ran
hark adası
ABD-İsrail saldırısında vurulan Tahran'daki Al Araby TV binası - Sputnik Türkiye

Orta Doğu'da savaş 31. günü: Enerji ve sanayi tesisleri karşılıklı bombalandı, kara harekatı ihtimali güçleniyor

06:46 30.03.2026
Orta Doğu'daki savaş 31. gününe girerken ABD'nin 3 bin 500 askeri bölgeye geldi. Husilerin dün İsrail'e füze fırlatmasıyla savaş, bir kez daha genişledi. İsrail ve İran karşılıklı enerji ve sanayi tesislerini vurdu. Trump, İran'ın petrolünü istediğini belirterek kara harekatını değerlendirdiğini açıkladı.
ABD ve İsrail'in "nükleer müzakereler" devam ederken 28 Şubat'ta İran'ı vurmasıyla başlayan ve İran'ın misilleme saldırılarıyla devam eden Orta Doğu'daki savaşta 1 ay geride kaldı.
İsrail'in 2 Mart'ta Lübnan'ın güneyini hedef almasıyla genişleyen savaşa 28 Mart itibariyle Husiler de katıldı.
İsrail'in yoğun saldırısı altında olan Lübnan'daki UNIFIL, 1 barış gücü askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
İran ve İsrail'de karşılıklı hava saldırılarına devam ederken iki ülkenin elektrik ve sanayi alt yapısı vuruldu.
Tasnim Haber Ajansı’na göre, elektrik tesislerine yönelik saldırılar nedeniyle Tahran’ın bazı bölgeleri ile Elbruz eyaletinin bazı kesimlerinde kesintiler meydana geldiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Financial Times'a yaptığı açıklamada ise "Hark Adası'nı ele geçirerek İran petrolünü almayı tercih ederim" ifadelerini kullandı.
Fars Haber Ajansı, Bahreyn'deki ABD'nin Şeyh İsa Hava Üssü'nün vurulduğuna dair görüntülerinin yer aldığı öne sürülen görselleri paylaştı.

Savaştaki son dakika gelişmeleri Sputnik Türkiye canlı anlatımında:

07:24 30.03.2026
Karşılıklı enerji ve sanayi siteleri vuruldu
İran’ın İsrail’e yönelik misillemesinin ardından dün İsrail'in güneyindeki Nakab bölgesinde bulunan bir kimya fabrikasında yangın çıktı.
Öte yandan Tahran’da Mihrabad Havalimanı ve Tebriz’de bir petrokimya tesisine saldırı düzenlendi. Tahran ve bazı diğer illerde elektrik kesintileri yaşanırken Tahran'da Mihrabad Havalimanı'nın yanı sıra Kasri Firuzeh Mahallesi, 21'inci Bölge'deki Sani Hani Hastanesi arkası, Sorhe Hisar Parkı, Fadaiyani Eslam semtindeki Millibank binası, 15'inci Bölge'deki bir karton fabrikası ve Babayi Otoyolu'nun doğu ucunun hedef alındığı belirtildi.
Mihrabad Havalimanı'ndaki hasara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Öte yandan, Doğu Azerbaycan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Ferşi, ABD-İsrail saldırılarında, Tebriz’deki bir petrokimya tesisinin vurulduğunu duyurdu.
06:57 30.03.2026
İranlı yetkili: ABD-İsrail saldırılarında Kum kentinde 4 patlama meydana geldi
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında Kum kenti kırsalında 4 patlama meydana geldiği bildirildi.
Fars Haber Ajansı'na göre, Kum Vali Yardımcısı Murtaza Hayderi konuya ilişkin bilgi verdi.
Hayderi, "Şehir dışındaki iki ayrı bölge toplamda 4 ABD-İsrail füzesinin hedefi oldu." dedi.
İranlı yetkili, olayla ilgili can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapmadı.
06:56 30.03.2026
BM Barış Gücü, Lübnan'da 1 askerinin öldüğünü duyurdu
Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) Lübnan'ın güneyinde konuşlandığı bir noktaya mühimmat isabet etmesi sonucu 1 barış gücü askerinin öldüğü, 1'inin de ağır yaralandığı bildirildi.
UNIFIL'den dün gece geç saatlerde yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Adşit el-Kusayr beldesi yakınındaki UNIFIL mevkisine mühimmat isabet ettiği aktarıldı.
Açıklamada, olayda 1 UNIFIL askerinin hayatını kaybettiği, 1'inin de ağır yaralandığı kaydedildi.
"Mühimmatın kim tarafından ateşlendiği bilinmiyor"
Mühimmatın kim tarafından ateşlendiğinin bilinmediği aktarılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, ölen asker için taziye, yaralanan asker için de geçmiş olsun mesajı verilerek, "Hiç kimse barış davasına hizmet ederken hayatını kaybetmemelidir." ifadesi kullanıldı.
NNA: Endonezya birliğinin konuşlandığı bölge hedef alındı
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail topçu birlikleri, güneydeki Mercayun ilçesine bağlı Adşit el-Kusayr beldesinde bulunan UNIFIL'e bağlı Endonezya birliğinin konuşlandığı bölgeyi hedef aldı.
UNIFIL, 23 Mart'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesinde bulunan karargaha roket ve mühimmat isabet ettiğini duyurmuştu.
UN peacekeepers (UNIFIL) seen along the Lebanese side of the border with Israel, seen from Israel, Thursday, July 6, 2023 - Sputnik Türkiye
© AP Photo / Ariel Schalit
