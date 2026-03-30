Orta Doğu'da savaş 31. günü: Enerji ve sanayi tesisleri karşılıklı bombalandı, kara harekatı ihtimali güçleniyor

ABD ve İsrail'in "nükleer müzakereler" devam ederken 28 Şubat'ta İran'ı vurmasıyla başlayan ve İran'ın misilleme saldırılarıyla devam eden Orta Doğu'daki savaşta 1 ay geride kaldı.
İsrail'in 2 Mart'ta Lübnan'ın güneyini hedef almasıyla genişleyen savaşa 28 Mart itibariyle Husiler de katıldı.
İsrail'in yoğun saldırısı altında olan Lübnan'daki UNIFIL, 1 barış gücü askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
İran ve İsrail'de karşılıklı hava saldırılarına devam ederken iki ülkenin elektrik ve sanayi alt yapısı vuruldu.
Tasnim Haber Ajansı’na göre, elektrik tesislerine yönelik saldırılar nedeniyle Tahran’ın bazı bölgeleri ile Elbruz eyaletinin bazı kesimlerinde kesintiler meydana geldiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Financial Times'a yaptığı açıklamada ise "Hark Adası'nı ele geçirerek İran petrolünü almayı tercih ederim" ifadelerini kullandı.
Fars Haber Ajansı, Bahreyn'deki ABD'nin Şeyh İsa Hava Üssü'nün vurulduğuna dair görüntülerinin yer aldığı öne sürülen görselleri paylaştı.