İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/msb-turk-hava-sahasina-giren-balistik-muhimmat-etkisiz-hale-getirildi-1104621557.html
MSB: Türk hava sahasına giren balistik mühimmat etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
MSB, İran'dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 30.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-30T17:27+0300
türki̇ye
milli savunma bakanlığı (msb)
i̇ran
nato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/05/1060802790_0:82:1599:981_1920x0_80_0_0_c3568c652ae4648bd363c8ea4191ff24.jpg
türki̇ye
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/05/1060802790_91:0:1508:1063_1920x0_80_0_0_f2ec90bcc668c8fa07f55aada3ec9061.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
milli savunma bakanlığı (msb), i̇ran, nato
17:27 30.03.2026
© Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma BakanlığıMilli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2026
Abone ol
MSB, İran'dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İran'dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Açıklamada, "Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, bölgedeki tüm gelişmeler milli güvenliğimiz öncelenerek dikkatle takip edilmektedir" ifadeleri yer aldı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала