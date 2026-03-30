MSB: Türk hava sahasına giren balistik mühimmat etkisiz hale getirildi
MSB, İran'dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 30.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-30T17:27+0300
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İran'dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Açıklamada, "Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, bölgedeki tüm gelişmeler milli güvenliğimiz öncelenerek dikkatle takip edilmektedir" ifadeleri yer aldı.
SON HABERLER
MSB, İran'dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
