Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Trump: Hürmüz Boğazı hemen açılmazsa, petrol kuyularını, Hark Adası'nı yok ederiz
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan İran'a yönelik yeni bir tehdit paylaştı. 30.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-30T14:48+0300
2026-03-30T15:38+0300
ABD Başkanı Donald Trump, mesajında İran'ı Hürmüz Boğazı hemen açılmazsa, petrol kuyuları ve Hark Adası'nı yok etmekle tehdit etti.
Trump: Hürmüz Boğazı hemen açılmazsa, petrol kuyularını, Hark Adası'nı yok ederiz

14:48 30.03.2026 (güncellendi: 15:38 30.03.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan İran'a yönelik yeni bir tehdit paylaştı.
ABD Başkanı Donald Trump, mesajında İran'ı Hürmüz Boğazı hemen açılmazsa, petrol kuyuları ve Hark Adası'nı yok etmekle tehdit etti.
Trump'ın mesajında şu ifadeler yer alıyor:
Amerika Birleşik Devletleri, İran’daki Askeri Operasyonlarımızı sona erdirmek için yeni ve daha makul bir rejim ile ciddi görüşmeler yürütmektedir.
Büyük ilerlemeler kaydedildi, ancak herhangi bir nedenle kısa süre içinde bir anlaşma sağlanamazsa, ki muhtemelen sağlanacaktır ve Hürmüz Boğazı hemen 'işlemeye açılmazsa', İran’daki güzel 'konakları', tüm elektrik eretim tesislerini, petrol kuyularını ve Hark Adası’nı (ve muhtemelen tüm tuzdan arındırma tesislerini) patlatarak ve tamamen yok ederek sonlandıracağız, ki bunlara kasıtlı olarak henüz dokunmadık.
Bu, eski rejimin 47 yıllık 'terör Saltanatı' boyunca İran’ın katlettiği ve öldürdüğü birçok askerimiz ve diğerleri için bir misilleme olacaktır.
İsrail'in Hayfa tesisleri pazartesi günü İran'ın misilleme saldırılarında vuruldu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2026
DÜNYA
Savaşın 31. günü: İran'ın misilleme saldırılarında İsrail'in Hayfa rafinerisinde yangın, İran'dan ABD açıklaması
06:46
