İspanya, İran'a karşı savaşta yer alan ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, İran'a yönelik saldırılarda yer alan ABD askeri uçaklarının hava sahasını kullanmasını yasaklayarak, daha önce ortak... 30.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-30T14:30+0300
14:07 30.03.2026 (güncellendi: 14:30 30.03.2026)
İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, İran'a yönelik saldırılarda yer alan ABD askeri uçaklarının hava sahasını kullanmasını yasaklayarak, daha önce ortak işletilen üslere erişim konusunda getirilen kısıtlamaları genişlettiğini açıkladı.
Madrid'de gazetecilere yaptığı açıklamada Robles, "İran'daki savaşla ilgili eylemler için ne askeri üslerin ne de hava sahasının kullanımına izin vermiyoruz" dedi.
Bu karar, ABD uçaklarının rotalarını değiştirmesine neden olurken, acil durum uçuşları bu kısıtlamadan muaf tutuluyor.
Ekonomi Bakanı Carlos Cuerpo, kararın İspanya'nın tek taraflı ve "uluslararası hukuka aykırı" başlatılan bir savaşı desteklemeyi reddetmesini yansıttığını söyledi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD-İsrail kampanyasını defalarca eleştirirken, Trump da ticari misilleme tehdidinde bulunmuştu.
Sanchez neler söylemişti?
İspanya Başbakanı Sanchez, ABD'nin İran'daki saldırılarının başlamasının ertesi günü 1 Mart’da şunları kaydetmişti:
Uluslararası hukukun ötesinde ve dışında sistematik olarak güç kullanımına başvurmanın yaratacağı tehlikeli sonuçlar konusunda uyarıda bulunuyorduk… Gazze ve Batı Şeria'da olduğu gibi insan haklarının ihlal edilmesini kınıyoruz… Venezuela'da uluslararası hukukun ihlal edilmesini kınıyoruz…
İspanya lideri, "Sonuç olarak, giderek daha istikrarsız, daha güvensiz, daha savaşçı ve dolayısıyla sıradan insanlar için daha adaletsiz bir dünyaya doğru çok tehlikeli bir şekilde sürükleniyoruz" diye eklemişti.