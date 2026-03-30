İspanya, İran'a karşı savaşta yer alan ABD uçaklarına hava sahasını kapattı

Sputnik Türkiye

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, İran'a yönelik saldırılarda yer alan ABD askeri uçaklarının hava sahasını kullanmasını yasaklayarak, daha önce ortak... 30.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-30T14:07+0300

Madrid'de gazetecilere yaptığı açıklamada Robles, "İran'daki savaşla ilgili eylemler için ne askeri üslerin ne de hava sahasının kullanımına izin vermiyoruz" dedi.Ekonomi Bakanı Carlos Cuerpo, kararın İspanya'nın tek taraflı ve "uluslararası hukuka aykırı" başlatılan bir savaşı desteklemeyi reddetmesini yansıttığını söyledi.İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD-İsrail kampanyasını defalarca eleştirirken, Trump da ticari misilleme tehdidinde bulunmuştu.Sanchez neler söylemişti?İspanya Başbakanı Sanchez, ABD'nin İran'daki saldırılarının başlamasının ertesi günü 1 Mart’da şunları kaydetmişti:İspanya lideri, "Sonuç olarak, giderek daha istikrarsız, daha güvensiz, daha savaşçı ve dolayısıyla sıradan insanlar için daha adaletsiz bir dünyaya doğru çok tehlikeli bir şekilde sürükleniyoruz" diye eklemişti.

